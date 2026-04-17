E-Auto-Prämie: Bundestag beschließt Start rückwirkend ab Januar

Förderung gilt rückwirkend ab Januar:Bundestag beschließt E-Auto-Prämie
Die Kaufprämie für E-Autos startet rückwirkend ab Januar 2026. Der Bundestag hat ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Beantragt werden kann die Förderung voraussichtlich ab Mai.
Das neue Förderprogramm für Elektroautos kann wie angekündigt rückwirkend für Zulassungen seit Jahresanfang in Anspruch genommen werden. Das hat der Bundestag in Berlin beschlossen.
Beantragen lässt sich der staatliche Zuschuss aber noch nicht, weil die entsprechende Internet-Plattform erst gestartet werden muss. Dies soll nach früheren Angaben im Mai passieren. Den Details der neuen Kaufprämie muss das Parlament nicht zustimmen.
Vorgesehen ist, dass die staatliche Förderung von Privatkunden beim Kauf folgender Fahrzeuge beantragt werden kann:
- reine Elektroautos
- Plug-in-Hybriden
- Elektroautos mit Range Extender
Je nach Fahrzeugart und persönlichen Umständen liegt sie zwischen 1.500 und 6.000 Euro.
Förderung hängt von Haushaltseinkommen und Kinderzahl ab
Allerdings gibt es Einkommensobergrenzen, bis zu denen sie ausgezahlt wird. Diese liegen bei 80.000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr, mit zwei Kindern bei 90.000 Euro.
Die Basisförderung beträgt für reine Elektroautos 3.000 Euro. Für Haushalte mit einem Einkommen von maximal 60.000 Euro gibt es 4.000 Euro, für Haushalte mit einem Maximal-Einkommen von 45.000 Euro 5.000 Euro. Pro Kind steigt die Förderung um 500 Euro, insgesamt um höchstens 1.000 Euro.
Weniger Geld für Plug-in-Hybride
Weniger Geld gibt es für sogenannte Plug-in-Hybride, die sowohl mit Strom als auch mit Treibstoff fahren können. Für diese Autos und für Fahrzeuge mit einem Range Extender liegt die Basisförderung bei 1.500 Euro.
Range Extender sind kleine Verbrennungsmotoren, die die Reichweite von Elektroautos erhöhen.
Grüne: Absolut falsche Anreize
In der Bundestagsdebatte kritisierte Till Steffen von den Grünen, mit der Förderung von Plug-in-Hybriden und Range-Extender-Fahrzeugen würden die "absolut falschen Anreize" gesetzt. Denn diese würden im Prinzip mit Benzin fahren.
Von der Kaufprämie profitierten zudem Besserverdienende. Steffen sagte an die Adresse der Regierungskoalition:
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