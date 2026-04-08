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Interrail: EU verschenkt Zehntausende Zug-Tickets

Interrail quer durch Europa:EU verschenkt Zehntausende Zug-Tickets

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Mit dem Zug quer durch Europa - und das völlig kostenlos. Die EU verschenkt wieder Zehntausende Interrail-Tickets an junge Menschen. Alle Infos zur Bewerbung.

Eine junge Rucksacktouristin sitz am Bahnsteig

Die EU verschenkt mehr als 40.000 Tickets an 18-jährige Europäerinnen und Europäer. Bewerben können sich Interessierte über das EU-Jugendportal.

08.04.2026 | 0:22 min

Mit dem Zug kreuz und quer durch Europa: In den nächsten zwei Wochen können sich junge Europäerinnen und Europäer für kostenlose Interrail-Tickets bewerben. Mehr als 40.000 Tickets verschenkt die Europäische Kommission über das Programm "DiscoverEU" wieder an 18-Jährige. Knapp 7.000 davon können junge Menschen aus Deutschland ergattern.

Dieses Mal sind alle dran, die zwischen dem 1. Juli 2007 und dem 30. Juni 2008 geboren wurden. Die Jugendlichen müssen außerdem in einem der EU-Staaten oder den Ländern Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien oder der Türkei wohnen. Bewerben geht auch vor dem 18. Geburtstag, zum Start des Reisezeitraums im Juli müssen die Reisenden aber volljährig sein.

So kommt man an die Tickets

Bis zum 22. April, 12.00 Uhr, können junge Menschen ihre Bewerbung online über das Europäische Jugendportal einreichen - entweder alleine oder als Gruppe mit bis zu fünf Leuten. Dann fehlt nur noch ein kurzes Allgemeinwissens-Quiz zur EU und eine Schätzfrage. Und danach heißt es warten, bis die Kommission und die Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur die Bewerbungen geprüft haben.

Bahn ICE

Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat angesichts der stark gestiegenen Spritpreise einen Rabatt auf Bahntickets gefordert – bis zu 50 Prozent im Fernverkehr und 30 Prozent auf das Deutschlandticket.

05.04.2026 | 0:18 min

Wer zu den Gewinnern gehört, kann zwischen dem 1. Juli 2026 und dem 30. September 2027 gratis mit dem Zug durch die EU fahren. Bis zu 30 Tage dürfen die Teilnehmer unterwegs sein - mit maximal sieben Reisetagen per Bahn.

Zwei Runden pro Jahr

Die Initiative "DiscoverEU" startete im Jahr 2018 und geht auf die Idee der Aktivisten Vincent-Immanuel Herr und Martin Speer zurück. Jedes Jahr gibt es zwei Bewerbungsrunden. Seit dem Start des beliebten Programms haben sich nach Angaben der EU mehr als 1,9 Millionen junge Menschen für "DiscoverEU" beworben, rund 431.931 bekamen ein Ticket.

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Quelle: dpa

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 08.04.2026 ab 11:13 Uhr.
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Deutsche BahnEU

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