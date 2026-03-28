Verkehrsminister Schnieder:Zustand der Bahn geht in "demokratiegefährdende Richtung"
Es sei brandgefährlich, wenn der Eindruck entstehe, dass der Staat nicht funktioniere, sagt Verkehrsminister Schnieder mit Blick auf die marode Bahn. Sein Ziel: mehr Pünktlichkeit.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sieht im Zustand der Deutschen Bahn eine mögliche Gefahr für die Demokratie. Auf eine entsprechende Frage im Interview mit der Funke Mediengruppe sagte er:
Man dürfe "nicht einreißen lassen, dass die Menschen glauben, der Staat bekommt Probleme wie marode Brücken oder notorisch verspätete Züge nicht in den Griff", sagte Schnieder. "Wir müssen zeigen, dass wir handlungsfähig sind."
Schnieders Ziel: 70 Prozent Pünktlichkeit im Fernverkehr
Bis 2029 sollen 70 Prozent der Züge im Fernverkehr pünktlich sein - das sei sein persönliches Ziel. Das Ziel des vorherigen Bahnvorstands, bis 2027 75 bis 80 Prozent zu erreichen, nannte Schnieder ein "Wolkenkuckucksheim".
"Wir müssen das realistisch bewerten, sonst sind die Menschen noch viel enttäuschter, wenn das nicht annähernd erreicht wird."
Nur 60 Prozent der Züge im Fernverkehr pünktlich
Im vergangenen Jahr waren nur rund 60 Prozent der Fernzüge ohne größere Verzögerungen unterwegs. Mit Blick auf die überalterte und überlastete Infrastruktur stellt Bahnchefin Evelyn Palla kurzfristig kaum Verbesserung in Aussicht.
In diesem Jahr soll die Pünktlichkeitsquote im Vergleich zu 2025 lediglich stabil bleiben. Angesichts der Extremwetterlagen im Januar und Februar und dem damit verbundenen Verspätungsaufkommen steht dieses Ziel schon jetzt auf wackeligen Beinen.
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Sofortprogramme der Bahn sollen Abhilfe schaffen
Damit Fahrgäste trotzdem etwas merken, hat die Bahn drei Sofortprogramme angekündigt, von denen zwei bereits angelaufen sind. Die Maßnahmen sind Gegenstand der "Agenda für zufriedene Kunden" des Bundesverkehrsministeriums.
Sie betreffen die Sauberkeit und Sicherheit an Bahnhöfen, den Komfort in den Fernverkehrszügen und die Information von Fahrgästen bei Verspätungen und Gleiswechseln.
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