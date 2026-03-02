Bahnchefin Palla kündigt an, dass die Sanierung des Schienennetzes zehn Jahre dauern wird. Schon kurzfristig sollen Pünktlichkeit, Sauberkeit und Information besser werden.

Bahnchefin Palla hält die Sanierung zentraler Strecken mit mehrmonatigen Vollsperrungen weiter für richtig - trotz Kritik wegen aktueller Verzögerungen. 02.03.2026 | 1:30 min

Bahnchefin Evelyn Palla wirbt bei den Fahrgästen der Deutschen Bahn um Geduld für die begonnene Sanierung des maroden Gleisnetzes für weniger Störungen und Verspätungen. Der Nachrichtenagentur dpa sagte sie:

Die Schiene in Deutschland in Ordnung zu bringen, dafür werden wir zehn Jahre brauchen. „ Evelyn Palla, Chefin Deutsche Bahn

Sie betonte: "Auch wenn wir jetzt so viel Geld vom Bund bekommen wie nie zuvor, wird die Sanierung der Schiene lange dauern."

Bahnchefin kündigt konkrete Verbesserungen an

Palla verteidigte das Konzept mit längeren Vollsperrungen für gebündelte Arbeiten. Am Pünktlichkeitsziel der Fernzüge für 2026 hält die Bahn trotz Winterproblemen zum Start ins Jahr fest.

Reisende sollen aber nicht nur jahrelange Geduld haben. Es müsse "jetzt sofort auch ganz konkret bei den Kundinnen und Kunden ankommen, dass sich bei der Bahn etwas zum Positiven ändert", betonte die Bahnchefin. Deswegen setze die Bahn Sofortprogramme für mehr Sauberkeit und Sicherheit am Bahnhof, für Komfort im Fernverkehr und eine bessere Reisendeninformation um.

Deutsche Bahn plant Sanierung von über 40 Strecken

Die Deutsche Bahn kämpft seit Jahren mit einer störanfälligen Infrastruktur. Bund und Bahn wollen daher bis 2036 mehr als 40 viel befahrene Strecken grundlegend sanieren, um das Netz nach und nach zu ertüchtigen. Die Abschnitte werden in der Regel über Monate voll gesperrt.

Zur Finanzierung sollen Mittel aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur fließen. In diesem Jahr will die Bahn mehr als 23 Milliarden Euro verbauen. Nach rund 26.000 Baustellen 2025 werden es in diesem Jahr voraussichtlich 28.000 sein.

Palla hält die "Generalsanierungen" weiterhin für richtig - trotz Kritik wegen aktueller Verzögerungen zwischen Hamburg und Berlin.

"Viele Jahre lang wurde zu wenig in das Schienennetz investiert", argumentierte sie. "Deswegen können wir jetzt gar nicht anders, als ganze Korridore am Stück zu sanieren, wenn wir in großen Schritten vorankommen wollen." Man baue nicht so, weil man jemanden ärgern wolle, "sondern weil das mittlerweile einfach alternativlos ist".

Sanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin noch nicht abgeschlossen

Derzeit läuft die Sanierung Hamburg-Berlin, die bis Ende April abgeschlossen sein sollte. Aufgrund wochenlanger Kälte mit tiefgefrorenem Boden kamen die Arbeiten zuletzt aber nicht voran. Die Bahn verkündete deshalb, dass sich die Inbetriebnahme verzögert. Sie will am 13. März darüber informieren, wie lange. Man warte bis dann, um sicherzustellen, "dass uns nicht noch ein Wintereinbruch ereilt und dass der Termin, den wir dann bekanntgeben, auch hält", erläuterte Palla.

Es wird sich nicht um Monate handeln, wir sprechen hier von Wochen. „ Evelyn Palla, Chefin Deutsche Bahn

Die Probleme hatten Kritik am Sanierungskonzept wieder aufflammen lassen. Wettbewerber der Deutschen Bahn im Güterverkehr monieren etwa, dass Umleitungen zu lang, nicht gut vorbereitet, überlastet und marode seien. Die Bundesregierung hatte bei Amtsantritt vor allem die zeitliche Planung als zu straff kritisiert und eine Verlängerung um sechs Jahre veranlasst.