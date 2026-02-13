Sicherheitsgipfel der Bahn:Gewalt gegen Zugbegleiter: Was ein Mitarbeiter erzählt
von Peter Böhmer
Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz hat die Bahn zu einem Sicherheitsgipfel geladen. Was erleben Zugbegleiter und welche Forderungen gibt es?
Auch Chris war schockiert, als er vom Tod seines Kollegen hörte, des Zugbegleiters, der von einem Fahrgast brutal zusammengeschlagen wurde. Und doch macht Chris seinen Job gerne.
Chris ist 47, seit sieben Jahren Zugbegleiter. Er fährt für die private Eurobahn, vor allem im Ruhrgebiet. "Das war für mich ein Denkzettel", sagt er über die Tat, die seinem Kollegen in Rheinland-Pfalz das Leben nahm. "Ein Denkzettel, noch mehr zu schauen, mit wem ich Zug fahre, wie meine eigene Sicherung aussieht."
Er habe nochmal um ein Deeskalationstraining bei seinem Arbeitgeber gebeten, um auf solche Situationen noch besser vorbereitet zu sein. "Ich möchte ja abends auch noch nach Hause", sagt er.
Angriffe und Beleidigungen
Chris möchte seinen Nachnamen nicht veröffentlicht sehen, ein Hinweis auf die Sensibilität des Themas. Auf seinem Dienstausweis steht auch kein Name, sondern nur seine Personalnummer. Auch er wurde schon angespuckt, das findet er bis heute ekelhaft. Und er wurde auch schon angegriffen, das war am Anfang seiner Berufslaufbahn.
Der Fahrgast hatte keine Fahrkarte, und sollte den Zug verlassen. Die Stimmung eskalierte. Der Mann schlug Chris die Faust in die Rippen. Er habe zu nah bei dem Mann gestanden, sagt Chris, und ihm so den "Freiraum" genommen, die Möglichkeit, zu fliehen.
Beleidigungen seien Alltag:
Man müsse schon ein dickes Fell haben, sagt Chris. Er bleibe aber immer freundlich.
Fahrgäste beobachten wachsende Aggressivität
Wenn man mit Fahrgästen spricht, wird deutlich, dass die Freundlichkeit verloren gegangen ist: "Alle sind aggressiver geworden, im Grund jeder Jahrgang", sagt Angelika, eine Frau mittleren Alters. "Man kann es auch nicht nur auf die Jungen schieben."
Steven, ein jüngerer Mann sagt: "Wenn ich abends nach Hause fahre, da sind oft Jugendgruppen unterwegs, das ist dann nicht so angenehm." Der getötete Zugbegleiter ist auch hier ein Thema: "Ich hab' Angst", sagt Marion, um die 60 Jahre alt, "nicht, dass mir sowas passiert, aber dass ich in so eine Situation komme. Ich wüsste gar nicht, was ich da tun sollte."
Sie habe schon öfter mitbekommen, wie versucht würde, den Zugbegleiter zu provozieren: "Die sind dann einfach so rüpelig, die tun so, als wenn gar nichts wäre."
Zugbegleiter nutzt Bodycam
Chris hat seit drei Monaten eine sogenannte Bodycam dabei, für den Fall, dass eine Situation eskaliert. Die Kamera ist am Anzug befestigt, wenn er sie einschaltet, zeigt der Monitor sozusagen ein Spiegelbild: Der renitente Fahrgast sieht sich selbst. Das deeskaliert, sagt Chris: "Die Aggressoren werden dann schnell ruhiger."
Er muss dem Fahrgast ankündigen, wenn er die Kamera einschaltet, und nicht nur das: Er muss laut Gesetz auch über den Datenschutz aufklären. Dafür hat er Infokarten mit Gesetzeshinweisen dabei. Man mag sich kaum vorstellen, wie das in einer brenzligen Situation funktionieren soll.
Gewerkschaften fordern Doppelbesetzung
Bei dem Sicherheitsgipfel, zu dem die Deutsche Bahn heute geladen hat, wird es auch um das Thema Doppelbesetzungen gehen: Die Gewerkschaften fordern neben der Kamera-Ausstattung, dass die Zugbegleiter zu zweit oder mehreren unterwegs sind. Chris findet das gut: "So kann man sich im Team unterstützen, man kann sich gegenseitig schützen, und die Fahrgäste finden das bestimmt auch gut, wenn wir zu zweit sind."
Chris mag seinen Job, den Umgang mit Menschen. Und jeder Tag sei anders. Er erzählt von einem Fahrgast, der sich nach einem Schicksalsschlag das Leben nehmen wollte und dann nach einem längeren Gespräch mit ihm den Gedanken aufgab. Der Zugbegleiter als Service-Mitarbeiter in vielen Lebenslagen - so sieht er sich.
Peter Böhmer berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Nordrhein-Westfalen.
