Neue Details zur Attacke auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz: Der mutmaßliche Täter wurde laut einem Bericht bereits Stunden vor der Tat von der Polizei kontrolliert.

Nach dem Angriff auf einen Zugbegleiter: Wann ist Zivilcourage gefragt - und wo sind ihre Grenzen? 09.02.2026 | 3:10 min

Der wegen des tödlichen Angriffs auf einen Zugbegleiter festgenommene mutmaßliche Täter war einem Medienbericht zufolge am gleichen Tag schon einmal auffällig geworden. Bundespolizisten hätten den 26-Jährigen am Tag der Tat bereits um 11:50 Uhr in Kaiserslautern aus einem aus Frankreich kommenden TGV geholt, berichtete der "Spiegel".

Zugbegleiter hätten in dem Vorfall die Behörden alarmiert, weil der Mann im Zug gegen eine Tür getreten habe. Da die Tür unbeschädigt blieb und der Mann über ein Ticket verfügte, blieb der Vorgang für ihn laut "Spiegel" jedoch offenbar ohne strafrechtliche Folgen.

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter soll das Bahnpersonal besser geschützt werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf werde derzeit überarbeitet, sagte Bundesjustizministerin Hubig. 06.02.2026 | 0:23 min

Tödlicher Angriff in Regionalbahn

Der gleiche Mann sei dann gegen 17:45 Uhr in einem Regionalexpress in der Nähe von Landstuhl in Rheinland-Pfalz von einem Zugbegleiter kontrolliert worden, der ihn wegen eines nun fehlenden Fahrscheins des Zuges verweisen wollte. Der Schwarzfahrer attackierte den Zugbegleiter mit heftigen Faustschlägen, dieser wurde lebensgefährlich verletzt und starb später.

Bei dem Getöteten handelt es sich laut Bahn um einen alleinerziehenden Vater zweier Kinder, der 36-Jährige starb laut Staatsanwaltschaft an einer Hirnblutung infolge stumpfer Gewalt gegen den Kopf. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Der Vorfall vom 2. Februar hatte in Deutschland für Entsetzen gesorgt.

Am Freitag soll auf einem Sicherheitsgipfel über mehr Schutz in der Bahn diskutiert werden.

In einem Regionalexpress in Rheinland-Pfalz verletzt ein Schwarzfahrer einen Zugbegleiter durch Schläge gegen den Kopf. Der Zugbegleiter erliegt seinen Verletzungen. ZDFheute live analysiert. 04.02.2026 | 31:51 min

Quelle: AFP