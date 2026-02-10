  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Tödlicher Angriff auf Zugbegleiter: Mann war zuvor auffällig

Laut Medienbericht:Tödlicher Angriff auf Zugbegleiter: Mann war zuvor auffällig

|

Neue Details zur Attacke auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz: Der mutmaßliche Täter wurde laut einem Bericht bereits Stunden vor der Tat von der Polizei kontrolliert.

Zugbegleiter stirbt nach Angriff bei Ticketkontrolle

Nach dem Angriff auf einen Zugbegleiter: Wann ist Zivilcourage gefragt - und wo sind ihre Grenzen?

09.02.2026 | 3:10 min

Der wegen des tödlichen Angriffs auf einen Zugbegleiter festgenommene mutmaßliche Täter war einem Medienbericht zufolge am gleichen Tag schon einmal auffällig geworden. Bundespolizisten hätten den 26-Jährigen am Tag der Tat bereits um 11:50 Uhr in Kaiserslautern aus einem aus Frankreich kommenden TGV geholt, berichtete der "Spiegel".

Zugbegleiter hätten in dem Vorfall die Behörden alarmiert, weil der Mann im Zug gegen eine Tür getreten habe. Da die Tür unbeschädigt blieb und der Mann über ein Ticket verfügte, blieb der Vorgang für ihn laut "Spiegel" jedoch offenbar ohne strafrechtliche Folgen.

Stefanie Hubig (SPD), Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, kommt zu einer Sitzung des Bundeskabinetts im Bundeskanzleramt.

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter soll das Bahnpersonal besser geschützt werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf werde derzeit überarbeitet, sagte Bundesjustizministerin Hubig.

06.02.2026 | 0:23 min

Tödlicher Angriff in Regionalbahn

Der gleiche Mann sei dann gegen 17:45 Uhr in einem Regionalexpress in der Nähe von Landstuhl in Rheinland-Pfalz von einem Zugbegleiter kontrolliert worden, der ihn wegen eines nun fehlenden Fahrscheins des Zuges verweisen wollte. Der Schwarzfahrer attackierte den Zugbegleiter mit heftigen Faustschlägen, dieser wurde lebensgefährlich verletzt und starb später.

Bei dem Getöteten handelt es sich laut Bahn um einen alleinerziehenden Vater zweier Kinder, der 36-Jährige starb laut Staatsanwaltschaft an einer Hirnblutung infolge stumpfer Gewalt gegen den Kopf. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Der Vorfall vom 2. Februar hatte in Deutschland für Entsetzen gesorgt.

Am Freitag soll auf einem Sicherheitsgipfel über mehr Schutz in der Bahn diskutiert werden.

Ein Zug am Bahnhof in Landstuhl, RLP

In einem Regionalexpress in Rheinland-Pfalz verletzt ein Schwarzfahrer einen Zugbegleiter durch Schläge gegen den Kopf. Der Zugbegleiter erliegt seinen Verletzungen. ZDFheute live analysiert.

04.02.2026 | 31:51 min
Quelle: AFP
Über das Thema berichteten verschiedene Sendungen, zuletzt das ZDF-Mittagsmagazin am 09.02.2026 ab 12:00 Uhr.
Themen
Rheinland-PfalzDeutsche Bahn

Mehr Nachrichten

  1. Rettungskräfte räumen am 21.11.2025 die Trümmer eines Wohnhauses in Ternopil weg, das bei einem russischen Angriff schwer beschädigt wurde.
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

  2. Kerzen und Blumen erinnern auf dem Bahnsteig am Bahnhof in Landstuhl an den getöteten Bahnmitarbeiter Serkan C.

    Laut Medienbericht:Tödlicher Angriff auf Zugbegleiter: Mann war zuvor auffällig

    mit Video3:10
  3. ZDFheute Update - Peter Kunz
    Update

    Update am Morgen:Nichts Halbes, nichts Ganzes?

    von Peter Kunz
    mit Video1:36
  4. Der deutsche Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger mit Ski auf der Schulter am 01.02.2026.

    Nordischer Kombination droht Olympia-Aus:Letzte Goldchance für Geiger in Italien?

    von Lars Becker
    mit Video1:31
  5. Juso Bundesvorsitzender Philipp Türmer spricht beim außerordentlichen SPD-Bundesparteitag.
    Interview

    Debatte um Gesundheitsabgaben:Juso-Chef Türmer: Stärkste Schultern müssen mehr beitragen

    mit Video4:51
  6. Gil Ofarim bei der Abreise der Dschungelcamp-Kandidaten der RTL Reality-TV-Show 'Ich bin ein Star - holt mich hier raus' nach Australien.

    Debatte über Äußerungen im Dschungelcamp:Hotelmitarbeiter: Gil Ofarim "inszeniert sich wie ein Opfer"

    mit Video0:23
  7. Europarat: Deutlich mehr tätliche Angriffe auf Journalisten

    Kleine Anfrage der Linksfraktion :Deutlich mehr Angriffe auf Journalisten in Deutschland

    mit Video0:30
  8. Tagesübersicht

    Olympische Winterspiele 2026:Olympia 2026: Das bringt der Dienstag