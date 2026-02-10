Update am Morgen: Nichts Halbes, nichts Ganzes?

Guten Morgen,

heute vor 25 Jahren begann in Deutschland das Zeitalter der Elektroautos mit einer halben Sache: Der japanische Autohersteller Toyota brachte mit dem Prius das erste Hybridauto auf den Markt. Ein Vierteljahrhundert weiter ist E-Mobilität hierzulande immer noch eine höchstens halbfertige Strategie. Zu schwerfällig die Umsetzung der Ladeinfrastruktur, zu zurückhaltend die Kunden, zu einengend die Abhängigkeit von seltenen Erden und Rohstoffen, die bei uns nicht gerade auf der Straße liegen.

Die Bundesregierung hat deshalb gerade ein weiteres Förderprogramm für den Kauf von Elektroautos aufgelegt.

Über das Thema berichtete heute am 19.01.2026 um 17:00 Uhr. 19.01.2026 | 1:36 min

Geldgeschenke, die vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht sind. Denn je weniger europäische E-Modelle gekauft werden, desto mehr drängen vermutlich die günstigen und durchaus guten chinesischen Stromer in den hiesigen Markt. Und die muntere Konkurrenz sackt dann auch noch die vom deutschen Steuerzahler finanzierte Prämie ein, die den hiesigen Elektromotor politisch vom Stottern ins Laufen bringen sollte. Um im Bild zu bleiben: Ohne Räder gelingt das auch nicht. Wenn die Europäer nämlich, wie es gerade geschieht, im Wettbewerb zurückrudern.

Der Konzern Stellantis (mit der Marke Opel) hat mit Milliardenkosten eine Vollbremsung seiner E-Offensive verkündet. Die Porsche AG, die gern in die USA verkauft, setzt nach vom Markt nicht angenommener Elektrifizierung ihrer Sportwagen wieder auf Verbrenner mit PS alter Schule - und Volkswagen sitzt in der Zwickmühle. Noch bleibt der größte europäische Autobauer Marktführer bei in der EU verkauften Elektroautos, aber ob sich damit die Zukunft gestalten lässt und Arbeitsplätze gesichert bleiben? Ein Aufweichen des für 2035 geplanten Verbrennerverbots in der Europäischen Union allein wird es nicht lösen.

Statt vollelektrisch erfährt der hybride Antrieb gerade eine Renaissance. Stellantis setzt wieder mehr darauf - und Volkswagen bietet in Trumps Amerika Elektro mit Verbrenner-Verlängerung an. Nichts Ganzes und nichts Halbes liegt derzeit ganz offensichtlich im Trend. Da könnte man jetzt weit über die Autoindustrie hinaus denken …

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen

Was heute noch wichtig ist

BKA-Studie zur Gewaltbereitschaft / Abstimmung über neue Asyl-Regeln im Europäischen Parlament / Safer Internet Day 09.02.2026 | 0:50 min

Dunkelfeldstudie zu Gewalt: Die Bundesregierung legt erstmalig eine umfassende Dunkelfeldstudie zu Betroffenen von Gewalt in Familie, Partnerschaft und im öffentlichen Raum vor. Vorgestellt werden die Ergebnisse von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), Bundesfamilienministerin Karien Prien (CDU) und BKA-Präsident Holger Münch.

Entscheidungen im EU-Parlament: Abgestimmt wird im Europäischen Parlament unter anderem über Veränderungen im Asylrecht und über das EU-Klimaziel.

Klöckner in Israel: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) reist zu einem dreitägigen Antrittsbesuch nach Israel. Nach Angaben des Bundestags soll es vor allem um die bilateralen Beziehungen, die Lage in der Region, die geopolitische Situation sowie die (Cyber-)Sicherheit zum Schutz der Parlamente gehen.

Ausführlich informiert

Millionen KI-Bots posten und kommentieren in einem eigenen Netzwerk namens "Moltbook". ZDFheute live analysiert, wer dahinter steckt und ob das Netzwerk gefährlich werden könnte.

09.02.2026 | 15:56 min

Olympische Winterspiele

Es riecht nach Doppelerfolg: Der vierte Olympia-Wettkampftag bringt heute neun Entscheidungen. Aus deutscher Sicht haben die Rodlerinnen Julia Taubitz und Merle Fräbel allerbeste Medaillenchancen. Sie liegen zur Halbzeit des Einzelwettbewerbs vorne - beide mit komfortablem Vorsprung auf Platz 3.

Der dritte Lauf startet um 17 Uhr, die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze fällt ab 18:34 Uhr. Beides hier im Livestream.

Mit Außenseiterchancen gehen das Duo Emma Aicher/Kira Weidle-Winkelmann in die alpine Team-Kombination (Abfahrt live im ZDF streamen ab 10.30 Uhr / 14 Uhr Slalom) und die deutschen Biathlon-Männer ins Einzelrennen (ab 13.30 Uhr live im ZDF streamen.)

Skispringer Raimund überrascht mit Olympia-Sieg, deutsche Rodlerinnen auf Goldkurs - die Höhepunkte des dritten Wettkampftags im Video kompakt:

Die Höhepunkte des 3. Wettkampftages kompakt zusammengefasst unter anderem mit den Entscheidungen im Skispringen, Curling und den Vorläufen im Rodeln der Frauen. 09.02.2026 | 5:47 min

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Zahl des Tages

23,35 Euro kostet mittlerweile ein Quadratmeter Wohnfläche in einer Mietwohnung in München. Immer mehr Menschen müssen so viel von ihrem Gehalt für die Miete abgeben, dass es kaum noch zum Leben reicht.

Über das Thema berichtete heute in Deutschland am 09.02.2026 ab 14:00 Uhr. 09.02.2026 | 2:07 min

Gesagt

Wir sehen uns als Lebensbegleitung, nicht als Sterbebegleitung. „ Christina Schultz, Kinderhospizfachkraft

Laut Universität Witten/Herdecke leben in Deutschland über 100.000 Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden oder lebensbedrohlichen Erkrankung. Der Alltag der Familien wird von Pflege, Arztterminen und Sorgen bestimmt - und von der Frage, wie viel Lebenszeit noch bleibt:

Über das Thema berichtete Volle Kanne am 09.02.2026 ab 09:05 Uhr. 09.02.2026 | 5:14 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 09.02.2026 | 1:44 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Heute kommt im Westen und Südwesten Regen auf. Sonst bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte von 0 Grad an der Ostsee und 10 Grad am Rhein.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher