Hotelmitarbeiter: "Ofarim inszeniert sich wie ein Opfer"

Nach Gil Ofarims Aussagen im Dschungelcamp rund um seinen Davidstern-Skandal meldete sich erstmals der betroffene Hotelmitarbeiter zu Wort. Er wirft Ofarim Inszenzierung vor.

Beim RTL-Dschungelcamp hat Musiker Gil Ofarim in Teilen - und das teils kryptisch - seine Sicht auf die Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter geäußert. Nun meldet sich der Betroffene laut der "Zeit" erstmals öffentlich zu Wort.

Hotelmitarbeiter: Ofarim hat "zweifelhafte Andeutungen" gemacht

In einem Interview mit der "Zeit" sprach der Hotelmitarbeiter über Ofarims Auftritt in der Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!", die der Musiker am Sonntag gewann:

Er inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich. „ Hotelmitarbeiter

Weiter sagte er: "Mir geht es nicht gut damit, wie er sich jetzt inszenieren konnte. Denn es hinterlässt bei mir den Eindruck, dass die öffentliche Wahrnehmung dieses Falles wieder kippt." Ofarim habe über den Vorfall vor mittlerweile mehr als vier Jahren im Dschungelcamp "zweifelhafte Andeutungen" gemacht, sagte der Hotelmitarbeiter gegenüber der "Zeit".

Das wirkt für mich sehr befremdlich, es ärgert mich massiv und ich frage mich auch: Ist es denn nie vorbei? „ Hotelmitarbeiter

Ofarim lässt Zuschauer mit Äußerungen Interpretationsspielraum

Wenn der Hotelmitarbeiter im "Zeit"-Interview von "zweifelhaften Andeutungen" spricht, meint er wohl Aussagen wie diese:

Es wurde nachgewiesen, dass von allen Kameraaufnahmen mehrere Sekunden gefehlt haben. „ Gil Ofarim im RTL-Dschungelcamp

Diesen Satz hatte Ofarim am Lagerfeuer seiner Mitcamperin Simone Ballack zugeflüstert. Ofarim meinte damit das Überwachungsvideo, das im Verfahren eine wesentliche Rolle spielte. Er sagte auch, es sei "nicht das Originalband" gewesen. Auf diese Weise legte Ofarim nahe, dass mit dem Aufnahmematerial womöglich etwas nicht gestimmt habe - und ließ dem Zuschauer Interpretationsspielraum. Dazu sagt der Hotelmitarbeiter gegenüber der "Zeit":

Es macht mich fassungslos. Weder das Gericht noch der Videogutachter haben die Glaubwürdigkeit der Aufnahmen in Zweifel gezogen - ebenso wenig wie die Aussagen der Zeugen. „ Hotelmitarbeiter

Hotelmitarbeiter: Gibt keinen Schweigedeal oder eine Verschwiegenheitsverpflichtung

Vor diesen Äußerungen blieb Ofarim im Dschungelcamp in der Sache eher zurückhaltend. Auf Rückfragen seiner Mitcamper verwies er immer wieder auf eine Verschwiegenheitsverpflichtung. Der Hotelmitarbeiter erklärte der "Zeit":

Es gibt übrigens auch keinen Schweigedeal oder eine Verschwiegenheitsverpflichtung, obwohl Herr Ofarim das nahelegt. „ Hotelmitarbeiter

Es gebe lediglich eine Unterlassungserklärung: Die bedeute, dass er beispielsweise seine falschen Vorwürfe nicht mehr wiederholen dürfe. Ofarims Anwalt Alexander Stevens hatte während der Ausstrahlung des Dschungelcamps auf Instagram mitgeteilt, dass über "gewisse zivilrechtliche Details" Stillschweigen vereinbart worden sei. Auch die Unterlassungserklärung hatte er erwähnt.

Worum geht's in dem Skandal um Gil Ofarim?

Gil Ofarim hatte 2021 Schlagzeilen gemacht, als er sich bei Instagram als Opfer antisemitischer Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Ofarims Vorwurf damals: Er habe in einem Hotel einchecken wollen. Der Mitarbeiter an der Rezeption habe ihm allerdings gesagt, Ofarim solle zuerst seinen Davidstern abnehmen. Der Musiker erstattete Anzeige. Der Hotelmitarbeiter wehrte sich und zeigte seinerseits Ofarim wegen Verleumdung an.

Später stellten sich Ofarims Antisemitismus-Vorwürfe als falsch heraus: Ofarim nahm seine Darstellung in einem Verleumdungs-Prozess gegen ihn zurück und bat um Entschuldigung. Das Verfahren wurde eingestellt.

Im Prozess spielten Video-Aufzeichnungen aus dem Hotel eine wesentliche Rolle: Ein Gutachten zu den Aufnahmen legte nahe, dass Ofarims Kette gar nicht sichtbar gewesen sei, als er im Hotel einchecken wollte.