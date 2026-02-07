Im Dschungelcamp sät Gil Ofarim Zweifel an seinem Strafprozess - ein Beweisvideo sei unvollständig. Nun meldet sich auch sein Anwalt zu Wort. Drohen Ofarim neue Konsequenzen?

Gil Ofarim bricht sein Schweigen - und sein Anwalt reagiert

Der Musiker Gil Ofarim hat sich zum Davidstern-Skandal geäußert - relevante Aufnahmen seien gekürzt worden. 2021 hatte er einem Hotelmitarbeiter in Leipzig öffentlich Antisemitismus vorgeworfen. 07.02.2026 | 0:23 min

Gil Ofarim und der Skandal um seinen Davidstern erhitzen weiter die Gemüter: Ofarim hatte am Freitagabend im RTL-Dschungelcamp sein Schweigen gebrochen und angedeutet, dass ein wesentliches Beweisvideo aus dem Strafprozess gegen ihn manipuliert gewesen sei. Inzwischen meldete sich auch sein Anwalt zu Wort.

Was genau sind Ofarims Vorwürfe? Darf er über den Fall überhaupt sprechen, was sagt der Anwalt - und haben die Behauptungen juristische Konsequenzen? ZDFheute mit einem Überblick.

Was hat Ofarim im Dschungel gesagt?

Im RTL-Dschungelcamp weckte der Musiker Zweifel daran, dass in seinem Strafprozess alles mit rechten Dingen zugegangen sei: Das Video, das im Verfahren eine wesentliche Rolle spielte, sei "nicht das Originalband" gewesen, flüsterte Ofarim am Lagerfeuer seiner Mitcamperin Simone Ballack zu.

Es wurde nachgewiesen, dass von allen Kameraaufnahmen mehrere Sekunden gefehlt haben. „ Gil Ofarim im RTL-Dschungelcamp

Auch ein Zeuge habe den Davidstern gesehen, den Ofarim getragen haben will.

Worum geht's in dem Skandal um Gil Ofarim?

Ofarim geriet 2021 in die Schlagzeilen, als er sich bei Instagram als Opfer von Antisemitismus darstellte. Er habe in einem Hotel einchecken wollen, der Mitarbeiter an der Rezeption habe ihm allerdings gesagt, Ofarim solle zuerst seinen Davidstern abnehmen. Der Musiker erstattete Anzeige. Aber auch der Hotelmitarbeiter wehrte sich und zeigte seinerseits Ofarim wegen Verleumdung an.

Im Prozess spielten Video-Aufzeichnungen aus dem Hotel eine wesentliche Rolle: Ein Gutachten zu den Aufnahmen legte nahe, dass Ofarims Kette gar nicht sichtbar gewesen sei, als er im Hotel einchecken wollte. Vor Gericht räumte der Musiker schließlich ein, dass seine Antisemitismusvorwürfe nicht stimmten und bat um Entschuldigung. Das Verfahren wurde gegen eine Geldauflage von 10.000 Euro eingestellt.

Darf Ofarim überhaupt über das Thema sprechen?

Ofarims Äußerungen im Dschungelcamp kamen völlig überraschend. In den Tagen zuvor hatte er die Fragen seiner Mitcamper zu dem Fall meist nicht kommentiert. Grund dafür sei eine Verschwiegenheitsverpflichtung, erklärte sein Anwalt Alexander Stevens gestern in einem Video bei Instagram.

Über "gewisse zivilrechtliche Details" sei Stillschweigen vereinbart worden. Darüber hinaus gebe es eine Unterlassungserklärung, nach der Ofarim "gewisse Dinge" - vermutlich in erster Linie seine falschen Vorwürfe gegen den Hotelmanager - nicht wiederholen dürfe. Er und die anderen Anwälte hätten Ofarim daher geraten, im Dschungelcamp "die Klappe zu halten".

Was sagt Ofarims Anwalt zu der neuen Situation?

In der Nacht auf Samstag veröffentlichte Ofarims Anwalt Stevens ein Video bei Instagram, in dem er darauf hinwies, dass ein Zeuge im Gerichtssaal ausgesagt habe, den Davidstern bei Gil Ofarim gesehen zu haben. Wenige Stunden davor stellte Stevens in einem weiteren Video die Frage in den Raum, ob eines der Videos vor Gericht manipuliert gewesen sein könnte:

Wir Verteidiger haben während des Prozesses festgestellt, dass eines der drei in Augenschein genommenen Videos an einer neuralgischen Stelle einen Zeitsprung aufweist - zwei Sekunden fehlen. „ Alexander Stevens, Ofarims Anwalt

Ob das Video manipuliert wurde oder der Fehler beim Kopieren entstanden ist, habe man nicht klären können, so Stevens. Seine Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Aber: Ob Ofarim den Stern sichtbar getragen habe oder nicht, spiele keine Rolle, so Stevens. Das ändere nichts am grundsätzlichen Sachverhalt, dass Ofarims Anschuldigungen gegen den Hotelmanager falsch waren. Stevens bekräftigte in seinem Posting, dass Ofarim an seiner Entschuldigung festhalte.

Muss Ofarim nun juristische Konsequenzen fürchten?

Ob die jüngsten Äußerungen von Stevens und Ofarim einen Verstoß gegen eine Unterlassungserklärung darstellen, war unklar. Die Staatsanwaltschaft Leipzig wollte sich auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu dem Fall äußern.