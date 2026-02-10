Trump droht Kanada mit Brücken-Blockade

Handelsstreit:Trump droht Kanada mit Blockade von Brückeneröffnung
Es ist nicht die erste Drohung gegen Kanada: Jetzt nimmt US-Präsident Trump einen Brückenneubau zwischen beiden Ländern ins Visier.
US-Präsident Donald Trump droht Kanada, die Eröffnung einer neuen, milliardenschweren Brücke zwischen beiden Ländern zu blockieren. "Ich werde nicht zulassen, dass diese Brücke eröffnet wird, bevor die USA nicht vollständig für alles entschädigt wurden, was wir ihnen gegeben haben", und "Kanada die USA mit der Fairness und dem Respekt behandelt, den wir verdienen", schreibt Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.
Als Gründe nannte Trump unter anderem kanadische Zölle auf Milchprodukte und Handelsgespräche der Regierung in Ottawa mit China. Auch beklagte Trump, dass Kanada beide Seiten der Gordie Howe International Bridge besitze und "nahezu" keine US-Produkte für den Bau verwendet habe. Er forderte, die USA sollten "mindestens die Hälfte" der Brücke besitzen. "Wir werden die Verhandlungen sofort beginnen."
Brücke von Kanada finanziert
Das 4,7 Milliarden Dollar teure Brückenprojekt wurde vollständig von Kanada finanziert, nachdem sich die USA geweigert hatten, Kosten zu übernehmen. Die Baukosten sollen durch eine Maut wieder hereinkommen. Die Brücke über den Detroit River zwischen Windsor in Kanada und Detroit in den USA steht kurz vor der Fertigstellung und soll in diesem Jahr eröffnet werden. Benannt ist sie nach einem verstorbenen kanadischen Eishockey-Spieler.
Kritik an Trumps Vorstoß kam von den Demokraten in Michigan. Eine Sprecherin von Gouverneurin Gretchen Whitmer erklärte, Kanada habe den Bau finanziert und die Brücke werde im Rahmen einer gemeinsamen Eigentumsvereinbarung betrieben.
Senatorin Elissa Slotkin sagte, Trump bestrafe die Bürger Michigans für einen Handelskrieg, den er begonnen habe.
Nicht Trumps erste Drohung
Trumps Drohung zielt auf eine der wichtigsten Handelsadern Nordamerikas, die besonders für die eng vernetzte Automobilindustrie von großer Bedeutung ist. Allein im Jahr 2023 wurden über den Grenzübergang bei Detroit Waren im Wert von 126 Milliarden Dollar per Lkw gehandelt.
Es ist Trumps jüngste Drohung gegen Kanada. Er hatte auch schon Zölle in Höhe von hundert Prozent angedroht, sollte das Nachbarland ein anvisiertes Handelsabkommen mit China abschließen. Trump drohte wiederholt auch mit einer Annexion Kanadas. Kanadas Premierminister Carney wiederum machte beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit einer eindringlichen Rede auf sich aufmerksam, die auch als Kritik an Trump und dessen aggressiver "America First"-Politik verstanden wurde.
Trumps Zollstreit mit Kanada
Zölle und Zulassungsentzug:Flugzeug-Streit: US-Präsident Trump droht Kanadamit Video0:23
US-Präsident macht Ansprüche klar:Trump provoziert mit Fotomontagen zu Kanada und Grönland
Selbstbewusst zwischen den Machtblöcken:Das neue Kanada: "Nostalgie ist keine Strategie"von Nicola Abrechtmit Video29:47
- Faktencheck
Handelsgespräche plötzlich abgebrochen:Fake-Video-Vorwurf: Darum regt sich Trump über Kanada aufvon Oliver Kleinmit Video0:23