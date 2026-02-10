Trump droht Kanada mit Brücken-Blockade

Es ist nicht die erste Drohung gegen Kanada: Jetzt nimmt US-Präsident Trump einen Brückenneubau zwischen beiden Ländern ins Visier.

Eine neue Grenzbrücke soll den US-Bundestaat Michigan und die kanadische Provinz Ontario verbinden. Jetzt droht Präsident Trump die Eröffnung der Brücke zu stoppen, er verlangt "Entschädigungen". 10.02.2026 | 0:37 min

US-Präsident Donald Trump droht Kanada, die Eröffnung einer neuen, milliardenschweren Brücke zwischen beiden Ländern zu blockieren. "Ich werde nicht zulassen, dass diese Brücke eröffnet wird, bevor die USA nicht vollständig für alles entschädigt wurden, was wir ihnen gegeben haben", und "Kanada die USA mit der Fairness und dem Respekt behandelt, den wir verdienen", schreibt Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.

Als Gründe nannte Trump unter anderem kanadische Zölle auf Milchprodukte und Handelsgespräche der Regierung in Ottawa mit China. Auch beklagte Trump, dass Kanada beide Seiten der Gordie Howe International Bridge besitze und "nahezu" keine US-Produkte für den Bau verwendet habe. Er forderte, die USA sollten "mindestens die Hälfte" der Brücke besitzen. "Wir werden die Verhandlungen sofort beginnen."

Brücke von Kanada finanziert

Das 4,7 Milliarden Dollar teure Brückenprojekt wurde vollständig von Kanada finanziert, nachdem sich die USA geweigert hatten, Kosten zu übernehmen. Die Baukosten sollen durch eine Maut wieder hereinkommen. Die Brücke über den Detroit River zwischen Windsor in Kanada und Detroit in den USA steht kurz vor der Fertigstellung und soll in diesem Jahr eröffnet werden. Benannt ist sie nach einem verstorbenen kanadischen Eishockey-Spieler.

Die USA haben ihre Handelsgespräche mit Kanada abgebrochen. Als Grund warf Präsident Trump Kanada vor, in einer Kampagne gegen Zölle den Ex-Präsidenten Reagan falsch zitiert zu haben. 24.10.2025 | 0:23 min

Kritik an Trumps Vorstoß kam von den Demokraten in Michigan. Eine Sprecherin von Gouverneurin Gretchen Whitmer erklärte, Kanada habe den Bau finanziert und die Brücke werde im Rahmen einer gemeinsamen Eigentumsvereinbarung betrieben.

Sie wird so oder so eröffnet werden. „ Sprecherin von Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer

Senatorin Elissa Slotkin sagte, Trump bestrafe die Bürger Michigans für einen Handelskrieg, den er begonnen habe.

Nicht Trumps erste Drohung

Trumps Drohung zielt auf eine der wichtigsten Handelsadern Nordamerikas, die besonders für die eng vernetzte Automobilindustrie von großer Bedeutung ist. Allein im Jahr 2023 wurden über den Grenzübergang bei Detroit Waren im Wert von 126 Milliarden Dollar per Lkw gehandelt.

Kanada senkt die Zölle auf chinesische Elektroautos deutlich, China will im Gegenzug die Zölle auf kanadische Agrarprodukte reduzieren. Beide Seiten sprechen von einem Neuanfang. 16.01.2026 | 0:32 min

Es ist Trumps jüngste Drohung gegen Kanada. Er hatte auch schon Zölle in Höhe von hundert Prozent angedroht, sollte das Nachbarland ein anvisiertes Handelsabkommen mit China abschließen. Trump drohte wiederholt auch mit einer Annexion Kanadas. Kanadas Premierminister Carney wiederum machte beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit einer eindringlichen Rede auf sich aufmerksam, die auch als Kritik an Trump und dessen aggressiver "America First"-Politik verstanden wurde.

