  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Trump droht Kanada mit Brücken-Blockade

Handelsstreit:Trump droht Kanada mit Blockade von Brückeneröffnung

|

Es ist nicht die erste Drohung gegen Kanada: Jetzt nimmt US-Präsident Trump einen Brückenneubau zwischen beiden Ländern ins Visier.

Die Gordie Howe International Bridge bei den Bauarbeiten. Es sind Container zu sehen.

Eine neue Grenzbrücke soll den US-Bundestaat Michigan und die kanadische Provinz Ontario verbinden. Jetzt droht Präsident Trump die Eröffnung der Brücke zu stoppen, er verlangt "Entschädigungen".

10.02.2026 | 0:37 min

US-Präsident Donald Trump droht Kanada, die Eröffnung einer neuen, milliardenschweren Brücke zwischen beiden Ländern zu blockieren. "Ich werde nicht zulassen, dass diese Brücke eröffnet wird, bevor die USA nicht vollständig für alles entschädigt wurden, was wir ihnen gegeben haben", und "Kanada die USA mit der Fairness und dem Respekt behandelt, den wir verdienen", schreibt Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.

Als Gründe nannte Trump unter anderem kanadische Zölle auf Milchprodukte und Handelsgespräche der Regierung in Ottawa mit China. Auch beklagte Trump, dass Kanada beide Seiten der Gordie Howe International Bridge besitze und "nahezu" keine US-Produkte für den Bau verwendet habe. Er forderte, die USA sollten "mindestens die Hälfte" der Brücke besitzen. "Wir werden die Verhandlungen sofort beginnen."

Brücke von Kanada finanziert

Das 4,7 Milliarden Dollar teure Brückenprojekt wurde vollständig von Kanada finanziert, nachdem sich die USA geweigert hatten, Kosten zu übernehmen. Die Baukosten sollen durch eine Maut wieder hereinkommen. Die Brücke über den Detroit River zwischen Windsor in Kanada und Detroit in den USA steht kurz vor der Fertigstellung und soll in diesem Jahr eröffnet werden. Benannt ist sie nach einem verstorbenen kanadischen Eishockey-Spieler.

US-Präsident Donald Trump (l) empfängt den kanadischen Premierminister Mark Carney vor ihrem Treffen im Weißen Haus.

Die USA haben ihre Handelsgespräche mit Kanada abgebrochen. Als Grund warf Präsident Trump Kanada vor, in einer Kampagne gegen Zölle den Ex-Präsidenten Reagan falsch zitiert zu haben.

24.10.2025 | 0:23 min

Kritik an Trumps Vorstoß kam von den Demokraten in Michigan. Eine Sprecherin von Gouverneurin Gretchen Whitmer erklärte, Kanada habe den Bau finanziert und die Brücke werde im Rahmen einer gemeinsamen Eigentumsvereinbarung betrieben.

Sie wird so oder so eröffnet werden.

Sprecherin von Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer

Senatorin Elissa Slotkin sagte, Trump bestrafe die Bürger Michigans für einen Handelskrieg, den er begonnen habe.

Nicht Trumps erste Drohung

Trumps Drohung zielt auf eine der wichtigsten Handelsadern Nordamerikas, die besonders für die eng vernetzte Automobilindustrie von großer Bedeutung ist. Allein im Jahr 2023 wurden über den Grenzübergang bei Detroit Waren im Wert von 126 Milliarden Dollar per Lkw gehandelt.

Der kanadische Premierminister Mark Carney und Chinas Staatspräsident Xi Jinping schütteln sich vor der Kanadischen und Chinesischen Flagge die Hände.

Kanada senkt die Zölle auf chinesische Elektroautos deutlich, China will im Gegenzug die Zölle auf kanadische Agrarprodukte reduzieren. Beide Seiten sprechen von einem Neuanfang.

16.01.2026 | 0:32 min

Es ist Trumps jüngste Drohung gegen Kanada. Er hatte auch schon Zölle in Höhe von hundert Prozent angedroht, sollte das Nachbarland ein anvisiertes Handelsabkommen mit China abschließen. Trump drohte wiederholt auch mit einer Annexion Kanadas. Kanadas Premierminister Carney wiederum machte beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit einer eindringlichen Rede auf sich aufmerksam, die auch als Kritik an Trump und dessen aggressiver "America First"-Politik verstanden wurde.

Quelle: Reuters, AFP, dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute in dem Beitrag "Trump droht mit Blockade von Handelsbrücke" am 10.02.2026 um 09.10 Uhr.

Trumps Zollstreit mit Kanada

  1. Symbolbild: Flugzeug Bombardier Global 5500

    Zölle und Zulassungsentzug:Flugzeug-Streit: US-Präsident Trump droht Kanada

    mit Video0:23
  2. Donald Trump, aufgenommen am 16.01.2026 in Washington (USA)

    US-Präsident macht Ansprüche klar:Trump provoziert mit Fotomontagen zu Kanada und Grönland

  3. Mark Carney steht hinter einem Rednerpult vor blauem Hintergrund, auf dem "World Economic Forum" steht.

    Selbstbewusst zwischen den Machtblöcken:Das neue Kanada: "Nostalgie ist keine Strategie"

    von Nicola Abrecht
    mit Video29:47
  4. Präsident Donald Trump spricht bei seinem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Oval Office des Weißen Hauses am 22.10.2025, in Washington.
    Faktencheck

    Handelsgespräche plötzlich abgebrochen:Fake-Video-Vorwurf: Darum regt sich Trump über Kanada auf

    von Oliver Klein
    mit Video0:23