  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

Zölle und Zulassungsentzug: Trump droht Kanada im Flugzeug-Streit

Zölle und Zulassungsentzug:Flugzeug-Streit: US-Präsident Trump droht Kanada

|

Die Spannungen zwischen den USA und Kanada wachsen: Präsident Trump will kanadischen Flugzeugen die US-Zulassung entziehen - und droht mit 50-Prozent-Zöllen auf Flugzeug-Importe.

Symbolbild: Flugzeug Bombardier Global 5500

Businessjet vom kanadischen Flugzeughersteller Bombardier: Trump droht Kanada mit neuem Strafzoll auf Flugzeug-Importe. (Symbolbild)

Quelle: dpa

US-Präsident Donald Trump droht dem Nachbarland Kanada mit einem neuen Strafzoll in Höhe von 50 Prozent für den Import von Flugzeugen. Zudem erklärte Trump auf seiner Plattform Truth Social, sämtlichen Maschinen des kanadischen Flugzeugbauers Bombardier und allen anderen dort hergestellten Jets werde die US-Genehmigung entzogen.

US-Präsident Donald Trump (l) empfängt den kanadischen Premierminister Mark Carney vor ihrem Treffen im Weißen Haus.

Die USA haben ihre Handelsgespräche mit Kanada abgebrochen. Als Grund warf Präsident Trump Kanada vor, in einer Kampagne gegen Zölle den Ex-Präsidenten Reagan falsch zitiert zu haben.

24.10.2025 | 0:23 min

Trump droht Kanada mit 50-Prozent-Zoll auf Flugzeuge

Als Grund für den Entzug und den möglichen Strafzoll nannte Trump den Umgang der kanadischen Behörden mit Gulfstream, einem US-Hersteller von Geschäftsflugzeugen. Kanada habe mehreren Modellen des Bombardier-Konkurrenten keine Betriebsgenehmigungen erteilt und damit im Prinzip deren Verkauf in dem Nachbarland verboten, klagte Trump.

Sollte dies nicht "sofort korrigiert" werden, werde er eine zusätzliche Importgebühr von 50 Prozent verhängen, drohte der Präsident. Trump greift häufig zu Zöllen, um seinen Willen durchzusetzen. Davon bleiben auch traditionell enge Verbündete wie Kanada nicht verschont. Bisweilen nutzt Trump Zölle aber auch nur als Drohgebärde und setzt diese letztlich nicht um.

Gewerkschaft warnt vor gravierenden Folgen

Branchenvertreter und Gewerkschaften warnten vor gravierenden Folgen. "Die Vermischung von Sicherheitsfragen mit Politik und Beschwerden ist eine unglaublich schlechte Idee", sagte der Analyst Richard Aboulafia von der Beratungsfirma AeroDynamic Advisory. Die Gewerkschaft IAM warnte vor einer Gefährdung Tausender Arbeitsplätze in beiden Ländern.

Das in Quebec ansässige Unternehmen Bombardier erklärte, es habe von Trumps Aussage "Kenntnis genommen" und stehe "in Kontakt mit der kanadischen Regierung". Tausende in Kanada hergestellte Flugzeuge flögen täglich in die USA. "Wir hoffen, dass dies schnell gelöst wird, um erhebliche Auswirkungen auf den Luftverkehr" zu vermeiden, erklärte Bombardier.

Der Entzug der Zulassung für alle in Kanada hergestellten Flugzeuge würde auch CRJ-Regionalflugzeuge und Airbus-Flugzeuge vom Typ A220 beinhalten. Diese Flieger werden von mehreren großen US-Fluggesellschaften für Kurzstrecken-Flüge eingesetzt.

Canadian solidaity rally against the US in Washington, DC

Die Stimmung in Kanada droht zu kippen: Strafzölle und Boykotte gegen Trump und die USA bestimmen das Verhältnis zum großen Nachbarn.

26.03.2025 | 6:28 min

Trump greift Verbündeten Kanada zunehmend an

Erst vor wenigen Tagen hatte Trump Kanada mit horrenden Zöllen gedroht, um eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit des Nachbarn mit China zu verhindern. Sollte die kanadische Regierung einen Deal mit der Volksrepublik schließen, würden alle Importe aus Kanada mit einem 100-Prozent-Zollsatz belegt, schrieb er auf Truth Social.

Kanadas Premierminister Mark Carney, der - ebenso wie sein Vorgänger Justin Trudeau - in der Vergangenheit diverse Streitigkeiten mit Trump auszutragen hatte, war im Januar nach Peking gereist und kündigte danach eine engere Zusammenarbeit mit China an. So nimmt Kanada einen Teil seiner Zölle auf chinesische Elektroautos zurück, im Gegenzug will China Handelshemmnisse für kanadische Agrarprodukte wie Raps abbauen.

Der kanadische Premierminister Mark Carney und Chinas Staatspräsident Xi Jinping schütteln sich vor der Kanadischen und Chinesischen Flagge die Hände.

Kanada senkt die Zölle auf chinesische Elektroautos deutlich, China will im Gegenzug die Zölle auf kanadische Agrarprodukte reduzieren. Beide Seiten sprechen von einem Neuanfang.

16.01.2026 | 0:32 min

Nach seiner China-Reise fiel Carney beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit einer eindringlichen Rede auf, die auch als Kritik an Trump und dessen aggressiver "America First"-Politik verstanden wurde. Der US-Präsident hatte mehrfach davon gesprochen, dass Kanada als Bundesstaat in die USA integriert werden sollte.

Quelle: dpa, Reuters, AFP
Über die Zolldrohungen der USA und Handelsabkommen zwischen Kanada und China berichteten mehrere ZDF-Sendungen, zuletzt die heute Xpress-Sendung am 16.01.2026 um 16:09 Uhr.
Themen
Donald TrumpUSAKanada

Mehr zum Handelsstreit zwischen Kanada und den USA

  1. Mark Carney hält eine Rede während des World Economic Forums in Davos am 23.01.2026.

    Kanadischer Premier in Davos:"Nicht dankbar": Diese Davos-Rede verärgerte Trump

    mit Video29:47
  2. Mark Carney steht hinter einem Rednerpult vor blauem Hintergrund, auf dem "World Economic Forum" steht.

    Selbstbewusst zwischen den Machtblöcken:Das neue Kanada: "Nostalgie ist keine Strategie"

    von Nicola Abrecht
    mit Video29:47
  3. Der kanadische Premierminister Mark Carney trifft sich am 16.01.2026, mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes in Peking, China.

    Carney: China "berechenbarer" als USA:Kanada und China senken Zölle auf E-Autos und Saatgut

    mit Video0:32
  4. Präsident Donald Trump spricht bei seinem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Oval Office des Weißen Hauses am 22.10.2025, in Washington.
    Faktencheck

    Handelsgespräche plötzlich abgebrochen:Fake-Video-Vorwurf: Darum regt sich Trump über Kanada auf

    von Oliver Klein
    mit Video0:23
  5. US-Präsident Donald Trump (l) empfängt den kanadischen Premierminister Mark Carney vor ihrem Treffen im Weißen Haus.

    Handelsgespräche von Trump gestoppt:Kanada will kontroversen Werbespot absetzen

    mit Video0:23
  6. Donald Trump vor einer Grafik zum prognostizierten BIP, dahinter die US-Flagge
    Grafiken

    Wichtige Daten im Überblick:Wie geht's der US-Wirtschaft nach einem Jahr Donald Trump?

    von Robert Meyer
    mit Video33:36