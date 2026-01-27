Kanadas Premier Carney hat in Davos eine viel beachtete Rede gehalten. Seine Antwort auf Trumps Machtansprüche: Pragmatismus statt Ideologie. Dafür gibt es Applaus - und Kritik.

Die Rede des kanadischen Premierministers Mark Carney auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. 21.01.2026 | 29:47 min

Mark Carney sieht Kanada in einer Schlüsselrolle für die Zukunft der internationalen Ordnung. In mehreren Reden macht der Premierminister des Landes deutlich, dass die Welt sich schneller verändere, als es klassische Bündnissysteme auffangen könnten.

Wir nehmen die Welt aktiv so an, wie sie ist, und warten nicht auf eine Welt, wie wir sie uns wünschen. „ Mark Carney, Premierminister Kanadas in Davos

Dieser Satz bringt den Kern der neuen Strategie auf den Punkt: Anpassung statt Nostalgie, Eigenständigkeit statt Abhängigkeit, Flexibilität bei der Wahl der Bündnis- und Handelspartner.

Wie steht es um die transatlantischen Beziehungen? Die Welt ordnet sich neu, Europa sucht neue Partner und es entstehen Bündnisse gegen Trumps Glauben an das Recht des Stärkeren. 25.01.2026 | 3:02 min

Abkehr von einseitigen Abhängigkeiten

Historisch war Kanada stark auf enge Partnerschaften mit westlichen Verbündeten angewiesen, insbesondere mit den USA und Europa. Diese Beziehungen bleiben zwar wichtig, doch Carney betont, dass sie allein nicht mehr ausreichten. Handelskonflikte, protektionistische Tendenzen und politische Unberechenbarkeit hätten gezeigt, wie verletzlich ein zu einseitig ausgerichtetes Modell sein könne. Carney meint damit vor allem Trumps Zollkrieg mit Kanada und die ständigen Drohungen, Kanada zum 51. Staat der USA machen zu wollen.

Als Konsequenz diversifiziert Kanada seine außenpolitischen und wirtschaftlichen Beziehungen. Seit Carneys Amtsantritt wurden zahlreiche neue Handels- und Sicherheitsabkommen geschlossen - auch mit Staaten, die bislang nicht zu den engsten Partnern zählten.

Wenn Pilotin Ky im abendlichen Landeanflug die Skyline von Toronto vor sich hat, ist das ihr glücklichster Moment des Tages. Jetzt wird die Finanzmetropole zum bunt schillernden Melting Pot. 29.12.2025 | 43:55 min

Annäherung an China

Besonders aufmerksam verfolgt wird dabei die Annäherung an China. Während andere westliche Staaten ihre Beziehungen zu Peking zunehmend einschränken, setzt Ottawa auf einen kontrollierten, interessenbasierten Dialog. Nur wenige Tage vor seiner Rede in Davos war Carney zu einem Staatsbesuch in China. Carney sicherte dort ein vorläufiges Handelsabkommen, das unter anderem den Import chinesischer Elektroautos nach Kanada und die Senkung von Zöllen auf kanadische Produkte wie Rapsöl umfasst.

Carneys Annäherung an China stößt jedoch nicht überall auf Zustimmung. Kanadische Oppositionspolitiker und Beobachter kritisieren, dass Carney noch vor einem Jahr von China als größter Sicherheitsbedrohung gesprochen habe und nun eine strategische Partnerschaft mit Peking ankündige. Die Reduzierung von Zöllen auf chinesische Elektroautos bringe zudem Nachteile für die kanadische Automobilindustrie.

Kanada senkt die Zölle auf chinesische Elektroautos deutlich, China will im Gegenzug die Zölle auf kanadische Agrarprodukte reduzieren. Beide Seiten sprechen von einem Neuanfang. 16.01.2026 | 0:32 min

Investitionen in Schlüsselindustrien

Parallel zur diplomatischen Neujustierung investiert Kanada massiv in strategische Zukunftsbereiche. Im Zentrum stehen Energie, künstliche Intelligenz und kritische Mineralien. Ziel ist es, die wirtschaftliche Souveränität zu stärken und Kanada als unverzichtbaren Akteur in globalen Lieferketten zu etablieren.

Im Energiesektor setzt die Regierung auf einen Doppelansatz: den Ausbau erneuerbarer Energien und die Weiterentwicklung klassischer Ressourcen. Kanada will sich als verlässlicher Lieferant von Energie positionieren - sowohl für Industrienationen als auch für Schwellenländer. Damit verbindet Carney wirtschaftliche Interessen mit geopolitischem Einfluss.

Handelsgespräche plötzlich abgebrochen : Fake-Video-Vorwurf: Darum regt sich Trump über Kanada auf Trump bricht die Handelsgespräche der USA mit Kanada ab - und nennt als Grund ein angebliches Fake-Video mit Ronald Reagan zu Zöllen, das Kanada verbreitet hatte. Was ist dran? von Oliver Klein mit Video 0:23 Faktencheck

Die Bedeutung von KI und Seltene Erden

Besonders stark gefördert wird der Bereich der künstlichen Intelligenz. Kanada verfügt bereits über renommierte Forschungszentren und will diese durch staatliche Investitionen, gezielte Zuwanderung von Fachkräften und internationale Kooperationen weiter ausbauen. KI gilt in der Regierung als Schlüsseltechnologie für Produktivität, Sicherheit und langfristiges Wachstum.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf kritischen Mineralien wie Lithium, Kobalt und Seltenen Erden. Diese Rohstoffe sind essenziell für Batterien, Halbleiter und moderne Waffensysteme. Kanada verfügt über große Vorkommen und möchte diese nicht nur exportieren, sondern auch stärker im eigenen Land verarbeiten. Damit soll die Abhängigkeit von instabilen oder politisch sensiblen Lieferketten reduziert werden.

Politisch scheint sich die Welt neu zu ordnen - und dazu die digitale Herausforderung durch KI. Wie unterschiedlich gehen Europa und die USA um mit dieser technischen Revolution? 22.01.2026 | 2:48 min

Pragmatismus als Leitprinzip

Die neue kanadische Strategie folgt weniger ideologischen als pragmatischen Leitlinien. Carney vermeidet eine klare Blocklogik und setzt stattdessen auf flexible Partnerschaften. Kritiker werfen ihm vor, damit moralische Standards zu verwässern. Befürworter sehen darin jedoch eine realistische Antwort auf eine multipolare Welt, in der Macht, Technologie und Ressourcen neu verteilt werden.