Kanadischer Premier in Davos:"Nicht dankbar": Diese Davos-Rede verärgerte Trump
Kanadas Premier Mark Carney mahnt in Davos vor neuen Spielregeln der Großmächte. Man stehe vor einer "brutalen Realität". Donald Trump reagiert verärgert. Die ganze Rede im Video.
Nach seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos erntet der kanadische Premierminister Mark Carney Spott und Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump. Carney hatte die Mittelmächte zur Einheit gegen die Bedrohungen durch Großmächte aufgerufen.
Trump, den Carney nicht namentlich erwähnt hatte, äußerte im Anschluss an die Rede: Die USA seien immer sehr großzügig mit Kanada gewesen. Trotzdem habe sich Carney bei seiner Rede in Davos am Vortag nicht sehr dankbar gezeigt. Trump sagte:
Der US-Präsident hatte schon mehrfach den Wunsch geäußert, den USA Kanada als weiteren Bundesstaat einzuverleiben.
Carney: "Beginn einer brutalen Realität"
Kanadas Premier Mark Carney hatte in Davos neue Spielregeln der Großmächte bemängelt. Er mahnte:
Diese Länder müssten endlich aufhören, so zu tun, als funktioniere die regelbasierte Ordnung noch, sagte Carney am Dienstag während des Weltwirtschaftsforums. Stattdessen müssten sie sich gemeinsam gegen die Bedrohungen durch Großmächte stellen. Carney warnte vor einem "Ende einer angenehmen Fiktion" sowie dem "Beginn einer brutalen Realität".
Carney nennt USA und Trump nicht namentlich
Einige Länder wollten Konflikte vermeiden und hofften, dass Konformität Sicherheit schaffe, so Carney weiter. Das werde aber nicht geschehen.
Carney betonte in seiner Rede die Notwendigkeit von Koalitionen und erklärte, bilaterale Verhandlungen mit einer Hegemonialmacht führten zu Schwäche und Unterordnung. Die Vereinigten Staaten erwähnte er nicht namentlich. Carney bekräftigte Kanadas Bekenntnis zur Nato und sprach sich gegen Zölle im Grönland-Konflikt aus.
Lob vom finnischen Präsidenten: Beste Rede in Davos
Der finnische Präsident Alexander Stubb lobte, Carney habe die beste Rede des Treffens gehalten. Er habe sowohl kanadische Werte betont als auch die tiefgreifenden aktuellen Veränderungen in der Welt hervorragend eingeordnet, sagte Stubb.
