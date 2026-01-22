Bundeskanzler Merz hat in seiner Rede in Davos von einer "neuen Welt der Großmächte" gesprochen. Diese Welt sei kein kuscheliger Ort, man könne sie aber gestalten.

Kanzler Merz: Sind in einer "neuen Welt der Großmächte"

Bundeskanzler Friedrich Merz in Davos: Wir sind dieser Welt nicht ausgeliefert. Quelle: AFP

Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU hat die Europäer aufgerufen, sich schnell auf die veränderten politischen Machtverhältnisse in der Welt einzustellen. Russlands Angriff auf die Ukraine habe eine neue Ära eingeleitet, die aber über diesen Aggressionskrieg hinaus und viel weiter gehe, sagte der Kanzler beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

China habe es in die Reihen der Großmächte geschafft. Die USA würden in ihrer Vormachtrolle herausgefordert und veränderten ihre Außen- und Sicherheitspolitik drastisch.

Merz: "Welt ist kein kuscheliger Ort"

"Wir sind in eine Zeit der Großmachtpolitik eingetreten", sagte Merz. "Die neue Welt der großen Mächte ist auf Macht, Stärke und - wenn nötig - auch Gewalt ("force") gegründet. Sie ist kein kuscheliger Ort", sagte der Kanzler.

Diese Situation sei kein unveränderliches Schicksal, machte der Kanzler deutlich. "Um zu bestehen, müssen wir uns mit einer harschen Realität auseinandersetzen und den Kurs mit klarem Realismus bestimmen."

Merz: "Dieser Welt sind wir nicht ausgeliefert"

"Dieser Welt sind wir nicht ausgeliefert. Wir können sie gestalten", mahnte der Kanzler. Er rief dazu auf, "auf unsere eigenen Stärken" zu setzen. Man investiere massiv in die eigene Sicherheit, mache die Wirtschaft wettbewerbfähig und man halte in Europa zusammen. "Diese Welt wird uns Härten und Gefahren zumuten. Das spüren Sie und das spüren wir alle."

"Für unsere Souveränität werden wir mit Festigkeit eintreten und unsere Nachbarn in Europa können sich auf unsere Solidarität verlassen", erklärte der CDU-Politiker. Merz forderte, "bei allem Frust und Ärger der letzten Monate" die transatlantische Partnerschaft "nicht voreilig abzuschreiben.

Merz: Auch USA auf Vetrauen der Nato angewiesen

Zudem hat Merz eine verstärkte Unterstützung aus Deutschland für die militärische Absicherung in der Arktis zugesichert. Er bekräftigte die Rolle der Nato. Der Kanzler sagte:

Wir werden die Prinzipien beibehalten, auf denen die transatlantische Partnerschaft gegründet ist, vor allem Souveränität und territoriale Integrität. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Er begrüßte im Streit um Grönland, dass die USA die Bedrohung durch Russland in der Arktis ernst nähmen. Die Bedrohung sei Teil der Rivalität von Großmächten und ziele auf Europa wie die USA. "Wir teilen die Überzeugung, dass wir als europäische Nato-Verbündete mehr zur Sicherung im Hohen Norden als Nato machen müssen. Das ist ein gemeinsames transatlantisches Interesse", sagte Merz.

Wir machen das im Rahmen der Nato. Wir werden mehr machen. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Außerdem betonte er, dass das Vertrauen, auf dem die Nato fußt, "kostbar" sei. Denn "im Zeitalter der Großmächte" würden auch die USA auf dieses Vertrauen angewiesen sein. "Autokratien mögen Untertanen haben. Demokratien haben Partner und verlässliche Freunde". An diesem Satz wolle man sich orientieren und "hartnäckig dafür arbeiten, dass dies nicht in Vergessenheit gerät", sagte Bundeskanzler Merz.

ZDF-Korrespondent: "Rede im konzilianten Ton"

"Ich glaube, es war eine harte Rede im konzilianten Ton. Es war eine Rede gegen Trump - ohne Trump wirklich zu erwähnen. Der Name Trump fiel genau zweimal in dieser Rede", erklärt ZDF-Hauptstadtkorrespondent Mathis Feldhoff. Merz habe die Werte des Westens betont, die Souveränität und Integrität.

Quelle: dpa, ZDF