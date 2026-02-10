  3. Merkliste
Epstein-Files: Maxwell verweigert Aussage, will Begnadigung

|

Die verurteilte Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell schweigt vor dem Repräsentantenhaus. Ihr Ziel ist offenbar eine Begnadigung durch US-Präsident Donald Trump.

Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell in einem Privatjet auf einem undatierten Foto, das von der US-Justizbehörde veröffentlicht wurde.

Die Komplizin des verstorbenen US-Sexualstraftäters Epstein, Ghislaine Maxwell, hat eine Anhörung im US-Repräsentantenhaus verweigert. Sie berief sich auf ihr Recht zu schweigen.

10.02.2026 | 0:28 min

Die Komplizin des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, hat eine Anhörung im US-Repräsentantenhaus verweigert. Maxwell berief sich am Montag auf ihr Recht zu schweigen, wie der republikanische Vorsitzende des Aufsichtsausschusses, James Comer, mitteilte.

Sie sei nach Angaben ihres Anwalts nur dann zu einer Aussage bereit, wenn US-Präsident Donald Trump sie begnadige.

Comer sagte, Maxwell verweigere "die Beantwortung jeglicher Fragen". Das sei "sehr enttäuschend". Die Ausschussmitglieder hätten "viele Fragen zu den von ihr und Epstein begangenen Verbrechen sowie zu möglichen Mitverschwörern" gehabt.

Elmar Theveßen

Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent in Washington über aktuelle Fragen um die Epstein-Files.

09.02.2026 | 2:51 min

Maxwell will Begnadigung durch Trump

Auch andere Abgeordnete übten Kritik an Maxwell. Ihr Schweigen sei "Teil ihrer Strategie, eine Begnadigung durch Präsident Trump zu erwirken", rügte der Parlamentarier Suhas Subramanyam von der Demokratischen Partei. Trump hatte im Oktober gesagt, er prüfe eine mögliche Begnadigung.

Das Bild von Jeffrey Epstein bei seiner Inhaftierung in 2019 und im Hintergrund ist ein Bild der sogenannten Epstein-Akten zu sehen

Norwegen unter Schock: Neu veröffentlichte Akten zeigen Jeffrey Epsteins Verbindungen zu Kronprinzessin Mette-Marit und hochrangigen Politikern. ZDFheute live mit den Hintergründen.

07.02.2026 | 15:33 min

Die Sitzung des Ausschusses fand hinter verschlossenen Türen statt. Nach Angaben von Abgeordneten wurde Maxwell kurz per Video aus dem Gefängnis zugeschaltet, in dem sie eine 20-jährige Haftstrafe absitzt. Sie war 2022 wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zum Zweck der sexuellen Ausbeutung verurteilt worden.

Maxwells Anwälte hatten den Kongress aufgefordert, ihr rechtliche Immunität für ihre Aussage zu gewähren, der Kongress wies dies jedoch zurück. "Unter diesen Umständen würde das Verfahren keinen anderen Zweck erfüllen als reines politisches Theater", kritisierten die Anwälte.

Justice Department Jeffrey Epstein

Millionen Dokumente und tausende Videos: Die Epstein-Akten sorgen weltweit für Schlagzeilen – auch in Europa. Immer neue prominente Namen stehen im Fokus.

09.02.2026 | 2:07 min

Maxwell im Sommer in "Wellness-Gefängnis" verlegt

Unbekannt ist, ob Maxwell der Trump-Regierung ihr Schweigen zugesagt hat - etwa über die Rolle des Präsidenten in dem Fall. Der stellvertretende US-Justizminister Todd Blanche hatte die Epstein-Komplizin im Juli zwei Tage lang befragt. Kurz danach wurde Maxwell in die Haftanstalt in Texas verlegt, die nur geringe Sicherheitsvorkehrungen hat. Epstein-Opfer kritisierten dies scharf und sprachen von einem "Wellness-Gefängnis".

Der bis in höchste Kreise von Politik und Wirtschaft vernetzte US-Investor Epstein soll mithilfe seiner früheren Freundin Maxwell mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente weitergereicht haben.

Britische Zeitungen brichten über die britischen Verbindungen zu Jeffrey Epstein

Die britische Regierung und das Königshaus sehen sich in Erklärungsnot – der britische Premier gerät massiv unter Druck und der ehemalige Prinz Andrew taucht in den Files auf.

06.02.2026 | 2:54 min

Epstein-Files: Flut an neuen Dokumenten

Ende Januar veröffentlichte das US-Justizministerium mehr als drei Millionen neue Dokumente zum Fall Epstein. Auch wenn derzeit keine neuen Strafverfahren in den USA zu erwarten sind, sind zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft in Skandale verwickelt oder mussten zurücktreten, nachdem ihre Verbindungen zu Epstein oder Details dazu bekannt geworden waren.

Quelle: AFP
Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, etwa das ZDF-Mittagsmagazin am 09.02.2025 ab 12:00 Uhr sowie heute Xpress am 10.02.2026 um 09:35 Uhr.
Themen
USADonald Trump

