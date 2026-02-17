Tomatensuppe oder Currywurst: Die Deutsche Bahn wirbt für den ICE mit "Genuss auf ganzer Strecke". Was der Blick hinter die Kulissen der Bordrestaurants in den Zügen verrät.

Mehr als 18 Millionen Fahrgäste nutzen jedes Jahr das gastronomische Angebot der Deutschen Bahn. Doch Essen im Zug folgt anderen Regeln als im Restaurant. Gekocht wird an Bord nicht. Stattdessen setzt die Bahn auf haltbare Convenience-Produkte, die im ICE lediglich erhitzt werden.

Der Grund liegt in den Rahmenbedingungen. Bordrestaurants haben nur begrenzten Platz und eine reduzierte Kücheninfrastruktur. Sie müssen täglich auf wechselnde Fahrpläne, Verspätungen und schwankende Nachfrage reagieren. Die Speisenversorgung müsse dem laufenden Betrieb angepasst werden, erklärt Alexander Thies, Leiter Bordservice DB Fernverkehr. Neue Uhrzeiten, neue Gleise und neue Mengen gehörten zum Alltag.

Die Lösung heißt Systemgastronomie: standardisierte Rezepturen, klar kalkulierbare Abläufe und möglichst wenig Verderb.

Haltbarkeit im DB-Bordrestaurant wichtig

Ein zentrales Prinzip der Bordgastronomie ist Stabilität. Speisen müssen mehrfaches Erhitzen, Abkühlen und den Transport überstehen, ohne sich zu verändern. Das prägt die Zutatenlisten deutlich.

Die Tomatensuppe gilt als Klassiker im Bordrestaurant. Doch der Blick auf die Zusammensetzung überrascht: Tomaten machen nur 54 Prozent des Produkts aus. Dazu kommen 20 weitere Zutaten - deutlich mehr als in einer klassischen Rezeptur. Wasser steht weit oben, hinzu kommen unter anderem Glukosesirup, Zitronensaftpulver, Karamellzucker und modifizierte Stärke. Letztere sorgt dafür, dass sich Fett, Flüssigkeit und feste Bestandteile nicht trennen.

Verbraucherschützerin Britta Schautz sieht darin ein typisches Merkmal industrieller Systemgastronomie. Modifizierte Stärke sei für viele Verbraucherinnen und Verbraucher kaum als Zusatzstoff erkennbar, erfülle aber eine klare Funktion: Sie binde Wasser, stabilisiere die Konsistenz - und ermögliche es, teurere Zutaten wie Tomaten zu reduzieren. So entstehe ein kalkulierbares Produkt mit langer Haltbarkeit und gleichbleibendem Geschmack.

Günstige Füllstoffe, hoher Preis

Ein ähnliches Prinzip zeigt sich beim "Oriental Falafel-Wrap". Der Name verspricht mehr, als das Produkt hält. Enthalten sind nur drei kleine Falafel-Bällchen - und die bestehen nur zu etwa 40 Prozent aus Kichererbsen. Günstige Zutaten wie Hartweizen, Paniermehl und Wasser vergrößern das Volumen.

Der Wrap-Fladen selbst macht fast die Hälfte des Produkts aus. Die Soße basiert unter anderem auf Wasser, Rapsöl, Zucker, Fruchtkonzentraten, Binde- und Verdickungsmitteln. So entsteht ein haltbares, formstabiles Produkt für 6,90 Euro.

Vegane Angebote signalisierten Modernität und Nachhaltigkeit, sagt Schautz. In der praktischen Umsetzung seien sie jedoch häufig stark kostenoptimiert.

Currywurst mit Pommes: Aufwärmen statt Zubereiten

Ein Verkaufsschlager im Bordrestaurant ist die Currywurst mit Pommes. Rund 600.000 Portionen verkauft die Bahn pro Jahr. Frisch gegrillt oder frittiert wird dabei nichts. Die Wurst wird industriell vorgegart, vakuumiert und pasteurisiert. Grillstreifen entstehen bereits in der Produktion, nicht in der Bordküche. Die Soße enthält Wasser, Zucker, Öl, Stärke und Gewürze und ist so stabilisiert, dass sie mehrfach erhitzt werden kann.

Auch die Pommes stammen aus der industriellen Vorverarbeitung: tiefgekühlt und ungesalzen, damit sie in der Mikrowelle nicht weich werden. Der Preis liegt bei 10,90 Euro. Vergleichbare Produkte finden sich auch im Supermarkt - und das deutlich günstiger.

Streuselkuchen kommt ohne Butter aus

Auch beim Dessert folgt die Bahn dem Prinzip der Optimierung. Der Apfel-Streusel-Kuchen kommt komplett ohne Butter aus. Stattdessen sorgen Palmfett und pflanzliche Öle für Textur und Haltbarkeit. Karottenextrakt unterstützt die typische Farbe der Streusel.

Zahlreiche Zusatzstoffe sorgen dafür, dass der Kuchen tiefgekühlt lange haltbar bleibt. Das Ergebnis ist ein standardisiertes Industrieprodukt, ideal für den Einsatz im Zug - aber weit entfernt vom traditionellen Rezept.

System statt Genussversprechen

Das Bahnmanagement hält das Preis-Leistungs-Verhältnis des Speiseangebots für angemessen. Die Bahn verweist auf Personalaufwand, Logistik, begrenzten Platz und die besonderen Bedingungen des Reisens. Wirtschaftlich rechne sich das Angebot laut Unternehmen kaum. Es solle Teil der Reiseerfahrung sein, nicht nur ein reines Gastronomieprodukt, erklärt Alexander Thies.

Alle untersuchten Produkte zeigen: Das Bordrestaurant ist kein klassisches Gastronomieangebot, sondern hoch standardisierte Systemgastronomie. "Genuss auf ganzer Strecke" bleibt damit vor allem ein Versprechen. Serviert wird industriell optimiertes Essen - gemacht für den Ausnahmeort Zug.

