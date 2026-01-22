Deutsche Bahn will rund ein Drittel der Manager-Posten streichen

Aufsichtsrat unterstützt Vorhaben:Deutsche Bahn will etliche Manager-Posten streichen
Die Deutsche Bahn will ihre Konzernleitung deutlich verkleinern. Mindestens 30 Prozent der Führungsstellen sollen im Zuge des Umbaus wegfallen, sagt Aufsichtsratschef Gatzer.
Bei der Deutschen Bahn (DB) sollen im Zuge des Konzernumbaus "mindestens 30 Prozent" der Stellen in der Konzernleitung abgebaut werden. Das sagte der Chef des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn (DB), Werner Gatzer, am Donnerstag dem Portal Table.Briefings. Zur Konzernleitung gehören nach Angaben des Konzerns rund 3.500 Menschen.
Der Vorstand der Bahn um die neue Chefin Evelyn Palla sei zu dem Ergebnis gekommen, dass schlankere Strukturen Entscheidungen schneller herbeiführen könnten. "Wir unterstützen das im Aufsichtsrat zu 100 Prozent."
Jahresabschluss der Bahn: Aufsichtsrat geht von schwarzer Null aus
Das vergangene Jahr schloss die DB laut Gatzer erstmals seit fast zehn Jahren mit einem positiven Ergebnis ab: "Wir müssen den Jahresabschluss noch abwarten. Aber wir gehen von einer operativen schwarzen Null im Konzern aus", sagte der Aufsichtsratschef Table.Briefings.
Die operative Größe wird vor Abzug von Steuern und Zinsen ermittelt und zeigt betriebswirtschaftlich die Profitabilität des eigentlichen Geschäfts. Vom Umsatz werden die direkten Betriebskosten abgezogen.
Gatzer: Bahn will Pünktlichkeitswerte 2026 stabilisieren
Wie schon Bahn-Chefin Palla sagte auch Gatzer, dass sich die Pünktlichkeitswerte der Bahn in diesem Jahr nicht viel verbessern werden. "Es geht darum, die Pünktlichkeit zu stabilisieren", sagte er Table.Briefings. Die Infrastruktur sei über Jahrzehnte unterfinanziert gewesen, "das spüren wir jeden Tag". Es brauche "einfach Zeit, auf ein Niveau zu kommen, das dem entspricht, was die Menschen draußen erwarten dürfen".
Mehr zur Deutschen Bahn
Aufsichtsrat unterstützt Vorhaben:Deutsche Bahn will etliche Manager-Posten streichenmit Video0:18
Deutsche Bahn:DB: Personalkürzung in der KonzernleitungVideo0:18
Landgericht München:Freisprüche nach Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchenmit Video2:59
Schwerer Unfall :Zug kollidiert mit Bus im Hamburger Hafenvon Peter BöhmerVideo1:07