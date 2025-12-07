Bahn: Chefin will Fehler bei Stuttgart 21 "lückenlos aufklären"

Stuttgart 21 verschiebt sich immer weiter. Die neue Bahnchefin Evelyn Palla verspricht Aufklärung - lückenlos, wie sie sagt. Auch bei Komfort und Sicherheit wolle man nachbessern.

Die neue Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, hat wegen der erneuten Verzögerungen beim Bahnprojekt Stuttgart 21 interne Untersuchungen angekündigt. "Wichtig ist jetzt, dass wir wirklich lückenlos die Gründe aufklären, warum diese Verschiebung erneut erfolgen muss", sagte Palla der "Bild am Sonntag (Bams)" und fügte an:

In den nächsten Wochen werden wir analysieren, was wir insbesondere auch beim Projektmanagement anders machen müssen als in der Vergangenheit. „ Evelyn Palla, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn

Palla kündigte zudem an, auch die Leistungsfähigkeit des an Stuttgart 21 beteiligten Dienstleisters Hitachi zu überprüfen. Der japanische Zulieferer müsse sich Fragen zur Umsetzung eines komplexen IT-Projekts stellen, sagte sie. Die Prüfung werde einige Zeit in Anspruch nehmen. "Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben", sagte Palla weiter.

Noch kein neuer Termin für Stuttgart 21

Einen neuen Termin für die Inbetriebnahme des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs wollte Palla der "Bams" gegenüber nicht nennen. "Wichtig ist, dass wir jetzt keinen Schnellschuss machen", sagte sie dazu. Die bei Stuttgart 21 begangenen Fehler dürften sich bei weiteren Großprojekten "nicht wiederholen".

Mitte November hatte der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) erklärt, die Bahn habe ihm mitgeteilt, dass sich die für Ende 2026 angepeilte Eröffnung des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs weiter verzögern werde.

Eröffnungsdatum verschoben, Kosten explodiert

Die Planungen für Stuttgart 21, die einen neuen Hauptbahnhof, weitere Haltestellen sowie eine Reihe neuer Strecken im Raum Stuttgart vorsehen, sind inzwischen Jahrzehnte alt. Bei Baubeginn war die Inbetriebnahme für Ende 2019 anvisiert worden.

Auch die Kosten für das Projekt haben sich über die Jahre steil nach oben entwickelt. In einem Finanzierungsvertrag aus dem Jahr 2009 ist nur die Verteilung von Kosten bis zu einer Höhe von gut 4,5 Milliarden Euro geregelt. Mittlerweile informierte die Bahn darüber, dass sich die Kosten inzwischen auf rund 11,3 Milliarden Euro summierten.

Bahnchefin will mehr Sauberkeit und Komfort

Palla kündigte an, in Hinblick auf Sauberkeit und Sicherheit bei Bahnreisen schnell Fortschritte zu erzielen. Man wolle, dass der Kunde spüre, dass sich bei der Bahn trotz der Verschlechterung bei der Pünktlichkeit etwas ändere, sagte Palla und kündigte hierfür "Sofortprogramme" an.

Sie führte aus: "Da geht es um mehr Komfort im Fernverkehrszug, um Toilettenverfügbarkeit, um sauberere WCs, um sauberere Züge. Und es geht um die Verfügbarkeit der Bordbistros - jeder soll sich Kaffee und Baguette kaufen können." Zugleich solle aber auch die Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen ins Visier genommen werden.

Quelle: AFP, dpa