Bahn: Chefin will Fehler bei Stuttgart 21 "lückenlos aufklären"

Stuttgart 21 verschiebt sich immer weiter. Die neue Bahnchefin Evelyn Palla verspricht Aufklärung - lückenlos, wie sie sagt. Auch bei Komfort und Sicherheit wolle man nachbessern.

06.11.2025, Hessen, Fulda: Evelyn Palla, neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn (DB), spricht auf der 5. Bundeskonferenz der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Bahnchefin Palla hat wegen der erneuten Verzögerungen beim Bahnprojekt Stuttgart 21 interne Untersuchungen angekündigt. Sie forderte Aufklärung über die Gründe der Verschiebung.

Die neue Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, hat wegen der erneuten Verzögerungen beim Bahnprojekt Stuttgart 21 interne Untersuchungen angekündigt. "Wichtig ist jetzt, dass wir wirklich lückenlos die Gründe aufklären, warum diese Verschiebung erneut erfolgen muss", sagte Palla der "Bild am Sonntag (Bams)" und fügte an:

In den nächsten Wochen werden wir analysieren, was wir insbesondere auch beim Projektmanagement anders machen müssen als in der Vergangenheit.

Evelyn Palla, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn

Palla kündigte zudem an, auch die Leistungsfähigkeit des an Stuttgart 21 beteiligten Dienstleisters Hitachi zu überprüfen. Der japanische Zulieferer müsse sich Fragen zur Umsetzung eines komplexen IT-Projekts stellen, sagte sie. Die Prüfung werde einige Zeit in Anspruch nehmen. "Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben", sagte Palla weiter.

Die Baustelle des Bahnhofs Stuttgart 21

Wegen technischer Probleme verzögert sich die Eröffnung des Stuttgarter Tiefbahnhofs weiter.

Noch kein neuer Termin für Stuttgart 21

Einen neuen Termin für die Inbetriebnahme des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs wollte Palla der "Bams" gegenüber nicht nennen. "Wichtig ist, dass wir jetzt keinen Schnellschuss machen", sagte sie dazu. Die bei Stuttgart 21 begangenen Fehler dürften sich bei weiteren Großprojekten "nicht wiederholen".

Mitte November hatte der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) erklärt, die Bahn habe ihm mitgeteilt, dass sich die für Ende 2026 angepeilte Eröffnung des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs weiter verzögern werde.

Die Infografik zeigt einen Überblick über das Bahnprojekt Stuttgart 21. 1995 wurde das riesige Bauvorhaben vereinbart und verschlingt seitdem Milliardensummen. Gebaut werden 44 Brücken, 16 Tunnel und Durchlässe, 59 Kilometer Tunnelröhren, 57 Kilometer Schienenwege und vier Bahnhöfe. Das Herzstück ist der neue Stuttgarter Hauptbahnhof. Der ehemalige Kopfbahnhof wird zum Durchgangsbahnhof. So gibt es weniger Umstiege und die Züge stehen sich nicht im Weg. Die Gleise kommen unter die Erde. Das schafft Platz für ein ganzes Stadtviertel.

Eröffnungsdatum verschoben, Kosten explodiert

Die Planungen für Stuttgart 21, die einen neuen Hauptbahnhof, weitere Haltestellen sowie eine Reihe neuer Strecken im Raum Stuttgart vorsehen, sind inzwischen Jahrzehnte alt. Bei Baubeginn war die Inbetriebnahme für Ende 2019 anvisiert worden.

Auch die Kosten für das Projekt haben sich über die Jahre steil nach oben entwickelt. In einem Finanzierungsvertrag aus dem Jahr 2009 ist nur die Verteilung von Kosten bis zu einer Höhe von gut 4,5 Milliarden Euro geregelt. Mittlerweile informierte die Bahn darüber, dass sich die Kosten inzwischen auf rund 11,3 Milliarden Euro summierten.

Berlin: Evelyn Palla, Vorstandsvorsitzende der DB, steht vor dem neuen ICE L der Deutschen Bahn am Berliner Ostbahnhof.

Verspätungen, Signalstörungen, Gleise in schlechtem Zustand. Wird tatsächlich alles anders mit der neuen Bahnchefin Evelyn Palla?

Bahnchefin will mehr Sauberkeit und Komfort

Palla kündigte an, in Hinblick auf Sauberkeit und Sicherheit bei Bahnreisen schnell Fortschritte zu erzielen. Man wolle, dass der Kunde spüre, dass sich bei der Bahn trotz der Verschlechterung bei der Pünktlichkeit etwas ändere, sagte Palla und kündigte hierfür "Sofortprogramme" an.

Sie führte aus: "Da geht es um mehr Komfort im Fernverkehrszug, um Toilettenverfügbarkeit, um sauberere WCs, um sauberere Züge. Und es geht um die Verfügbarkeit der Bordbistros - jeder soll sich Kaffee und Baguette kaufen können." Zugleich solle aber auch die Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen ins Visier genommen werden.

:Warum die Bahn zu spät ist

Die Fahrgastzahlen sollen sich bis 2030 verdoppeln, aber schon heute ist die Bahn oft zu spät. Woran das liegt - und was helfen kann
Auf der Illustration sieht man zwei Gleise. Auf dem unteren fährt ein Zug, das obere Gleis ist eine Baustelle.
    mit Video
    mit Video
