Deutsch Bahn: Neue Chefin, neue Strategie

Evelyn Palla war zwar eine interne Bewerberin - ist anders als Vorgänger Richard Lutz jedoch kein klassisches Eigengewächs der Bahn. Die gebürtige Italienerin aus Südtirol studierte in Wien Betriebswirtschaftslehre und arbeitete vor allem im Bereich Controlling.



Beruflich startete Palla im Hightech-Bereich, 1997 bei Siemens in Großbritannien. 1999 lagerte der deutsche Konzern sein Halbleitergeschäft aus, Palla wechselte zu dem daraus entstandenen Chip-Hersteller Infineon nach München, wo sie bis 2001 im Produktcontrolling arbeitete. Bis 2011 war sie vor allem beim Energiekonzern Eon und verschiedenen Standorten von dessen Tochterunternehmen jeweils im Controlling tätig.



Es folgte eine Anstellung bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), wo sie ab 2015 und bis zu ihrem Wechsel zur DB im Jahr 2019 das Bus-Geschäft leitete und im Vorstand des Staatskonzerns saß. In Deutschland wurde sie zunächst Finanzvorständin für den Fernverkehr, bevor sie 2022 bei der DB Regio die Leitung übernahm.



Palla ist das einzige Mitglied im aktuellen DB-Vorstand, das selbst einen Zug steuern kann. Als Regio-Chefin machte Palla berufsbegleitend den Führerschein zur Lokführerin und sammelte damit Pluspunkte bei der Belegschaft.



Insbesondere die streitbare Lokführergewerkschaft GDL wirft der Führungsetage gerne vor, vom Alltag auf der Schiene keine Ahnung zu haben. "Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt, im Führerstand zu sitzen", sagte Palla einst der "Schwäbischen Zeitung". "Und auch verstehen, was unsere Mitarbeitenden täglich leisten und was unser Geschäft ausmacht."



Quelle: AFP