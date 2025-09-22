Deutsch Bahn: Neue Chefin, neue Strategie

Finanzexpertin mit Lokführerschein:Deutsche Bahn: Neue Chefin, neue Strategie
Nun ist es offiziell: Evelyn Palla wird neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG. Der Verkehrsminister senkt das Pünktlichkeitsziel. Was er sonst noch plant.
Am Montagmorgen stellt sie sich als neue Bahn-Chefin in der Bundespressekonferenz vor: Evelyn Palla, 52 Jahre alt, bisherige Chefin des Regio-Bereichs der Deutschen Bahn.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, CDU, der neben ihr sitzt, hat sie am Ende für diesen Job ausgewählt. Und er betont:
Schnieder will nicht sagen, mit wie vielen Kandidatinnen und Kandidaten seine Personalvermittler gesprochen haben, wie viele Absagen es vielleicht auch gab. Die Südtirolerin Evelyn Palla bringe als frühere Vorständin der Österreichischen Bahn den nötigen Blick von außen mit, kenne die DB aber eben auch gut von innen.
Evelyn Palla war zwar eine interne Bewerberin - ist anders als Vorgänger Richard Lutz jedoch kein klassisches Eigengewächs der Bahn. Die gebürtige Italienerin aus Südtirol studierte in Wien Betriebswirtschaftslehre und arbeitete vor allem im Bereich Controlling.
Beruflich startete Palla im Hightech-Bereich, 1997 bei Siemens in Großbritannien. 1999 lagerte der deutsche Konzern sein Halbleitergeschäft aus, Palla wechselte zu dem daraus entstandenen Chip-Hersteller Infineon nach München, wo sie bis 2001 im Produktcontrolling arbeitete. Bis 2011 war sie vor allem beim Energiekonzern Eon und verschiedenen Standorten von dessen Tochterunternehmen jeweils im Controlling tätig.
Es folgte eine Anstellung bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), wo sie ab 2015 und bis zu ihrem Wechsel zur DB im Jahr 2019 das Bus-Geschäft leitete und im Vorstand des Staatskonzerns saß. In Deutschland wurde sie zunächst Finanzvorständin für den Fernverkehr, bevor sie 2022 bei der DB Regio die Leitung übernahm.
Palla ist das einzige Mitglied im aktuellen DB-Vorstand, das selbst einen Zug steuern kann. Als Regio-Chefin machte Palla berufsbegleitend den Führerschein zur Lokführerin und sammelte damit Pluspunkte bei der Belegschaft.
Insbesondere die streitbare Lokführergewerkschaft GDL wirft der Führungsetage gerne vor, vom Alltag auf der Schiene keine Ahnung zu haben. "Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt, im Führerstand zu sitzen", sagte Palla einst der "Schwäbischen Zeitung". "Und auch verstehen, was unsere Mitarbeitenden täglich leisten und was unser Geschäft ausmacht."
Neuanfang auch bei Infrastruktur-Tochter InfraGo
Und noch einen Neuen stellt der Minister vor: Dirk Rompf wird künftig an der Spitze der InfraGo stehen, einer 100-Prozent-Tochter der Deutschen Bahn, zuständig für eine funktionierende Infrastruktur. Rompf bringt fast 30 Jahre Erfahrung im Eisenbahnsektor mit und soll dafür sorgen, dass in den nächsten Jahren mehr als 100 Milliarden Euro richtig investiert werden in Schiene und Digitalisierung.
Schnieder: "So kann es nicht bleiben"
Der Minister skizziert noch mal den miserablen Zustand bei der Bahn. So waren Anfang Juli zum ersten Mal an drei Tagen in Folge weniger als 40 Prozent der Züge im Fernverkehr pünktlich. So könne es nicht bleiben, sagt Schnieder, und kündigt folgende Ziele an:
- im Fernverkehr 70 Prozent Pünktlichkeitsquote bis 2029
- Mittelfristig 80 Prozent
- Langfristig 90 Prozent
Daran wolle er sich messen lassen, so Schnieder. Was genau er unter "langfristig" versteht, sagt er nicht. Nur so viel: 90 Prozent pünktliche Züge ließen sich erst erreichen, wenn das Schienennetz in Top-Zustand sei. So wie in der Schweiz. Das aber sei so schnell nicht erreichbar.
Konzern verschlanken
Der Minister verordnet der Deutschen Bahn außerdem eine Schlankheitskur: Statt acht Vorständen soll es künftig nur noch maximal sechs geben, ebenso bei der InfraGo.
Bahnhöfe müssten sicher und sauber werden, so steht es ebenfalls in Schnieders Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene. Dafür sollen 500 Bahnhöfe in den kommenden fünf Jahren saniert werden - welche genau, ist noch nicht zu erfahren. Sanitäranlagen, Bordbistro und Kundenkommunikation - auch das muss alles besser werden, fordert der Minister.
