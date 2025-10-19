Neue Bahnchefin: Wie Palla die Deutsche Bahn reformieren will

Neue Bahnchefin:Wie Evelyn Palla die Deutsche Bahn reformieren will
"Wir drehen den Konzern auf links": Die neue Bahnchefin Palla will das Unternehmen umbauen und die Qualität der Deutschen Bahn so deutlich verbessern. Wie sie sich das vorstellt.
Die neue Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, will den Konzern komplett umbauen und die Qualität des bundeseigenen Unternehmens so deutlich verbessern. "Wir drehen den Konzern auf links: Ich setze auf einen kompletten Neuanfang", sagte Palla der "Bild am Sonntag".
Die neue Bahn-Chefin kündigte harte Einschnitte in der Zentrale an: "Ich überprüfe jeden Job auf den Mehrwert für unsere Kunden. Die Verwaltung muss dem Eisenbahner dienen."
Viele Entscheidungen sollen demnach nicht mehr in der Zentrale – dem Bahntower in Berlin – getroffen werden: "Ich mache die Macher vor Ort zu den Entscheidern", sagte Palla. "Sie sind das Rückgrat unseres Unternehmens. Auch sie verdienen einen Neuanfang."
Neue Bahnchefin will weniger Bürokratie
Palla kündigte auch Veränderungen für die Chefetage und Top-Manager an: "Mein Anspruch ist, weniger Bürokratie bei der Bahn und deutlich mehr Raum für Macherinnen und Macher zu schaffen."
Schmutzige Züge, schmuddelige Bahnhöfe und geschlossene, defekte Bordbistros soll es nach ihren Worten in Zukunft nicht mehr geben. Für Bahnkunden soll es einen digitalen "Baustellen-Melder" geben, um die Reise besser planen zu können.
