Neue Bahnchefin: Wie Palla die Deutsche Bahn reformieren will

"Wir drehen den Konzern auf links": Die neue Bahnchefin Palla will das Unternehmen umbauen und die Qualität der Deutschen Bahn so deutlich verbessern. Wie sie sich das vorstellt.

Wie Evelyn Palla die Deutsche Bahn reformieren will

Palla kündigte auch Veränderungen für die Chefetage und Top-Manager an. Quelle: Imago

Die neue Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, will den Konzern komplett umbauen und die Qualität des bundeseigenen Unternehmens so deutlich verbessern. "Wir drehen den Konzern auf links: Ich setze auf einen kompletten Neuanfang", sagte Palla der "Bild am Sonntag".

Dafür müssen wir alles anders machen als vorher. „ Evelyn Palla, Deutsche Bahn

Die neue Bahn-Chefin kündigte harte Einschnitte in der Zentrale an: "Ich überprüfe jeden Job auf den Mehrwert für unsere Kunden. Die Verwaltung muss dem Eisenbahner dienen."

Viele Entscheidungen sollen demnach nicht mehr in der Zentrale – dem Bahntower in Berlin – getroffen werden: "Ich mache die Macher vor Ort zu den Entscheidern", sagte Palla. "Sie sind das Rückgrat unseres Unternehmens. Auch sie verdienen einen Neuanfang."

Eveyln Palla. Was zeichnet die 52-Jährige aus Südtirol aus? Ein Porträt. 22.09.2025 | 1:09 min

Neue Bahnchefin will weniger Bürokratie

Palla kündigte auch Veränderungen für die Chefetage und Top-Manager an: "Mein Anspruch ist, weniger Bürokratie bei der Bahn und deutlich mehr Raum für Macherinnen und Macher zu schaffen."

Entscheidungen werden zukünftig dort getroffen, wo die Verantwortung liegt, und nicht drei Etagen höher. „ Evelyn Palla, Deutsche Bahn

Schmutzige Züge, schmuddelige Bahnhöfe und geschlossene, defekte Bordbistros soll es nach ihren Worten in Zukunft nicht mehr geben. Für Bahnkunden soll es einen digitalen "Baustellen-Melder" geben, um die Reise besser planen zu können.