  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft
Unternehmen

Neue Bahnchefin: Wie Palla die Deutsche Bahn reformieren will

Neue Bahnchefin:Wie Evelyn Palla die Deutsche Bahn reformieren will

|

"Wir drehen den Konzern auf links": Die neue Bahnchefin Palla will das Unternehmen umbauen und die Qualität der Deutschen Bahn so deutlich verbessern. Wie sie sich das vorstellt.

Evelyn Palla

Palla kündigte auch Veränderungen für die Chefetage und Top-Manager an.

Quelle: Imago

Die neue Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, will den Konzern komplett umbauen und die Qualität des bundeseigenen Unternehmens so deutlich verbessern. "Wir drehen den Konzern auf links: Ich setze auf einen kompletten Neuanfang", sagte Palla der "Bild am Sonntag".

Dafür müssen wir alles anders machen als vorher.

Evelyn Palla, Deutsche Bahn

Die neue Bahn-Chefin kündigte harte Einschnitte in der Zentrale an: "Ich überprüfe jeden Job auf den Mehrwert für unsere Kunden. Die Verwaltung muss dem Eisenbahner dienen."

Viele Entscheidungen sollen demnach nicht mehr in der Zentrale – dem Bahntower in Berlin – getroffen werden: "Ich mache die Macher vor Ort zu den Entscheidern", sagte Palla. "Sie sind das Rückgrat unseres Unternehmens. Auch sie verdienen einen Neuanfang."

Bundespressekonferenz Eckpunkte zur Reform der Deutschen Bahn in Berlin

Eveyln Palla. Was zeichnet die 52-Jährige aus Südtirol aus? Ein Porträt.

22.09.2025 | 1:09 min

Neue Bahnchefin will weniger Bürokratie

Palla kündigte auch Veränderungen für die Chefetage und Top-Manager an: "Mein Anspruch ist, weniger Bürokratie bei der Bahn und deutlich mehr Raum für Macherinnen und Macher zu schaffen."

Entscheidungen werden zukünftig dort getroffen, wo die Verantwortung liegt, und nicht drei Etagen höher.

Evelyn Palla, Deutsche Bahn

Schmutzige Züge, schmuddelige Bahnhöfe und geschlossene, defekte Bordbistros soll es nach ihren Worten in Zukunft nicht mehr geben. Für Bahnkunden soll es einen digitalen "Baustellen-Melder" geben, um die Reise besser planen zu können.

Quelle: dpa, AFP
Thema
Deutsche Bahn

Mehr zur Bahn und Unternehmen

  1. Evelyn Palla

    Trotz Widerstand der EVG:Evelyn Palla zur neuen Bahnchefin gewählt

    mit Video
  2. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und die neue Bahnchefin Evelyn Palla stellen zusammen die neue Bahnstrategie am 22.09.2025 vor.

    Finanzexpertin mit Lokführerschein:Deutsche Bahn: Neue Chefin, neue Strategie

    von Christiane Hübscher
    mit Video
  3. Die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla spricht während einer Pressekonferenz am 22.09.2025 in Berlin.

    Führungspositionen:Wenn Firmen in Krisen auf Frauen setzen

    mit Video
  4. Fahrgäste der Deutschen Bahn stehen vor Fahrplan (Archivfoto)
    FAQ

    Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn:Das sind die größten Änderungen im neuen Bahn-Fahrplan

    von Katia Rathsfeld