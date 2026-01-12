Neue Trinkwasserverordnung:Erstmals Grenzwerte für Ewigkeitschemikalien im Wasser
von Sybille Schultz
Langlebige Chemikalien - genannt PFAS - sind ein Gesundheitsproblem. Die Grenzwerte im Wasser werden jetzt verschärft. Forscher fordern, nun auch die Verwendung einzuschränken.
Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) wird verschärft: Ab dem 12. Januar 2026 müssen Wasserversorger neue Grenzwerte für sogenannte PFAS einhalten. Diese per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen gehören zu einer Gruppe von mehreren tausend Industriechemikalien, die extrem stabil sind und sich kaum abbauen. Sie werden unter anderem in Kosmetika, Kochgeschirr und Textilien eingesetzt - und können bis ins Trinkwasser gelangen.
PFAS sind nicht nur ein Umweltproblem, sondern auch ein Gesundheitsrisiko. Die Stoffe reichern sich in Böden, Gewässern und im Körper von Menschen und Tieren an. Studien zeigen, dass sie unter anderem das Immunsystem schwächen und das Krebsrisiko erhöhen können.
Neue Grenzwerte für PFAS in zwei Stufen
Die neue Trinkwasserverordnung sieht eine stufenweise Einführung vor:
- Ab dem 12. Januar 2026 gilt ein Summengrenzwert von 100 Nanogramm pro Liter für eine Gruppe von 20 trinkwasserrelevanten PFAS.
- Ab 2028 kommt ein zusätzlicher Grenzwert für vier besonders kritische Verbindungen (PFHxS, PFOS, PFOA, PFNA): Die Summe dieser Stoffe darf dann höchstens 20 Nanogramm pro Liter betragen.
PFAS im Fokus der Prüflabore
Bei IWW Analytik und Service GmbH in Mühlheim an der Ruhr herrscht seit Monaten Hochbetrieb. Das staatlich anerkannte und gelistete Labor prüft Trinkwasserproben von Wasserversorgern aus der ganzen Region.
Besonders im Fokus sind jetzt die Gruppe der 20 PFAS, für die nun Grenzwerte gelten. Seit zwei Jahren wissen die Wasserversorger, dass sie sich auf die neuen gesetzlichen Vorgaben einstellen müssen. Vorausschauend haben seitdem viele ihr Trinkwasser auf PFAS beproben lassen.
Wasserversorger in der Pflicht
Etwa drei Prozent der Trinkwasserproben überschritten bei der Prüfung die nun geltenden Grenzwerte. Für Dr. Ulrich Borchers, Leiter des Geschäftsbereich Wasserqualität, ist das ein überraschend geringer Anteil. Obendrein seien in der Tendenz in letzter Zeit immer weniger Grenzüberschreitungen festzustellen, ergänzt der Lebensmittelchemiker.
Ein Grund zum Aufatmen sei das trotzdem nicht. 200 bis 300 Wasserversorger müssen nun ihre Aufbereitungstechnik überarbeiten, etwa indem sie Aktivkohlefilter installieren, schätzt Borchers. Das koste Geld, das am Ende die Verbraucher bezahlen müssen.
Dass fürs Trinkwasser generell strenge Qualitätsregeln gelten, ergebe durchaus Sinn. Denn Trinkwasser sei ja nicht austauschbar und im Extremfalle würde ein Mensch ein Leben lang aus einer Quelle trinken. Ist diese nicht sauber, könne das gerade bei PFAS für den Einzelnen schlimme gesundheitliche Folgen haben, erklärt Ulrich Borchers.
Wissenschaftler fordern: Beim Trinkwasser nicht halt machen
Die PFAS-Grenzwerte für Trinkwasser sind richtig und wichtig, findet auch der Chemiker Prof. Dr. Thorsten Reemtsma vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ).
Gemeinsam mit vielen Kollegen aus der Forschung geht er einen Schritt weiter und fordert, die Verwendung von PFAS in der Industrie auf europäischer Ebene zu beschränken. Denn die gesundheitlich bedenklichen Substanzen reichern sich nicht nur im Wasser an, sondern auch in Böden und in unserer Nahrung.
Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen hat Reemtsma die Lebern von Wildschweinen auf 66 PFAS-Verbindungen untersucht. Das Ergebnis:
Deutlich erhöhte Gehalte in Wildschweinen konnten die Experten Reemtsma zufolge in Regionen mit bekanntermaßen erhöhter PFAS-Belastung nachweisen.
Alle "schlechten Eigenschaften" in PFAS
Die Toxikologie, die Umweltchemie und die Ökotoxikologie: Jede dieser Disziplinen könne Eigenschaften benennen, die eine Chemikalie nicht haben sollte, die in die Umwelt entlassen wird oder der Menschen ausgesetzt werden, erläutert Reemtsma. Die Stoffgruppe der PFAS vereine nahezu alle diese schlechten Eigenschaften, so der Chemiker.
Die jetzt eingeführten Grenzwerte fürs Trinkwasser seien ein Schritt in die richtige Richtung. Zumindest beim Trinkwasser können Verbraucher nun wohl davon ausgehen, dass sie keine nennenswerten PFAS-Mengen zu sich nehmen. Dort, wo die Grenzwerte überschritten werden, können die Substanzen bei der Wasseraufbereitung herausgefiltert werden.
Ganz ohne PFAS-Belastung wird es jedoch in Zukunft nicht gehen. Denn alles, was in die Umwelt gelangt, das bleibt.
