EU-Regeln verschärft :Gefahr durch Spielzeug: Mehr Sicherheit für die Kinder
von Andreas Stamm, Straßburg
Das Europaparlament hat die Regeln für die Spielzeugsicherheit verschärft. Die bestehenden Gesetzgebung musste angepasst werden – auch um auf neue Gefahren reagieren zu können.
Weihnachten steht vor der Tür, der übliche Stress mit den Geschenken für die Liebsten hält langsam Einzug. Aber am Ende soll ein breites Grinsen in den Gesichtern der Beschenkten aufscheinen, besonders bei den Kleinsten. Doch das Weihnachtsshopping für Kinder beinhaltet Risiken.
Spielzeuge sind die Produktgruppe, die am zweithäufigsten bei Sicherheitskontrollen in Europa aus dem Verkehr gezogen werden. Und mehr als 80 Prozent der beanstandeten Produkte waren Importe, vor allem aus China.
Spielzeughersteller: Europa gut, Drittstaaten schwierig
Aus diesem Grund hat die Europäische Union die Standards für die Spielzeugsicherheit überarbeitet. Verboten wurden jetzt etwa Ewigkeitschemikalien oder hormonverändernde Substanzen. Die Liste der Produkte mit krebserregenden Inhaltsstoffen wurde überarbeitet.
Die größte Neuerung: der digitale Produktpass. Der enthalte wesentliche Informationen zu dem Produkt für die Verbraucher, erklärt die für den Gesetzgebungsprozess zuständige Europaabgeordnete Marion Walsmann von der CDU. Ein QR-Code wird künftig Auskunft darüber geben, wo das Produkt hergestellt wurde, von wem, mit welchen Inhaltsstoffen und die Unbedenklichkeit bescheinigen. "Die europäischen Hersteller arbeiten sehr gut", so Walsmann. Aber:
Wer die strengen europäischen Voraussetzungen nicht erfülle, der werde keine Zulassung bekommen, dessen Produkte werden nicht mehr in Europas Binnenmarkt gelangen.
Spielzeugsicherheit: Wichtigste Neuerungen in der EU
Pakete in die EU: Schwierige Überwachung
Doch ein großes Problem bleibt: die lückenhafte Marktüberwachung. Denn das Hauptproblem sind Online-Billiganbieter wie Shein oder Temu, die den Markt mit gesundheitsgefährdenden Waren überfluten. Nur ein Promille der Pakete, die an Privathaushalte direkt geliefert werden, können vom Zoll überhaupt kontrolliert werden.
"Man kann mit solchen Regelungen Betrug nie vollständig unterbinden", erklärt Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europaparlaments von der SPD. Europa hätte ja vor allen Dingen das Problem, dass wir so eine riesige Flut von Paketen mit relativ billigen Produkten, vor allem aus Fernost, bekämen.
Und auch an anderen Stellen versucht die EU gerade, die Regeln für Billiganbieter aus Fernost zu verschärfen, etwa beim kostenlosen Paketversand. Da gäbe es aber noch viel zu tun, so Barley.
Umweltverbände fordern mehr
Zwar setzt die neue Verordnung da an, indem es die Online-Händler und Marktplätze verpflichtet sicherzustellen, dass keine gefährlichen Spielzeuge auf ihren Plattformen landen, besonders solche von Händlern außerhalb der EU. Und: Dass diese direkt entfernt werden, falls Mängel bekannt werden.
Doch Umweltverbände fordern mehr. Man sei zwar grundsätzlich mit dem Ergebnis der Überarbeitung zufrieden, erklärt Tatiana Santos vom Europäischen Umweltbüro in Brüssel, einem Zusammenschluss von mehr als hundert europäischen Umweltgruppen. Aber:
Denn an die Firmen im fernen Ausland komme man rechtlich nicht heran. Und nur durch hohe Strafzahlungen, die auch vollstreckbar seien, könne Europa so für mehr Sicherheit sorgen.
Sicheres Spielzeug: Tipps von Verbraucherschützern
Der vielleicht größte Haken momentan: Um sicherzustellen, dass sich die Unternehmen und Händler an die neue Rechtslage anpassen können, wird es bis 2030 dauern, bis die neuen Regeln vollständig in Kraft sind. Das dürfte nicht wenigen zu lange dauern. Wer vorher, etwa beim Weihnachtsshopping, schon mehr Sicherheit will, für den halten Verbraucherschützer ein paar Ideen bereit:
- Auf jeden Fall Plastik vermeiden, wenn möglich.
- Auf das Prüfsiegel CE achten, dass dokumentiert, dass alle geltenden EU-Regeln eingehalten wurden.
- Auf in Europa hergestellte Produkte setzen, da diese Hersteller sehr viel seltener negativ auffallen
- Auf Online-Billiganbieter sollten man besser verzichten, denn hier sei die Gefahr am größten
