Labubus kann man in einer Art Überraschungsei kaufen

Seit 2019 kooperiert Kasing Lung mit der Pekinger Spielzeug-Firma Pop Mart - und die hatte eine geniale Marketing-Idee: Einen großen Teil der Labubus kann man nur in einer sogenannten "Blind Box" kaufen: ein bisschen wie ein Überraschungsei. In jeder Box steckt eine andere Figur, man weiß nie, welche man bekommt.

Seltene Labubus sind besonders beliebt

Unboxing-Hype im Internet

In den Sozialen Medien finden sich unzählige Videos, in denen User - keine Kinder, sondern Erwachsene - zeigen, wie sie eine Blind Box auspacken und sich frenetisch über ihre Labubu freuen. Spätestens seit Prominente wie Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian oder Sängerin Lisa von Blackpink Fotos mit Labubus gepostet haben, scheint sich der Hype weltweit auszubreiten.

Popstar Rihanna (hier während der Met Gala in New York) ist ein Fan von Labubus.

Labubus kosten zwischen zehn und 100 Euro

Nicht nur in China , auch in den USA und Europa gibt es regelmäßig lange Schlangen vor den Läden, die Labubus verkaufen. Immer wieder sieht man auch Fans, die sich regelrecht prügeln, um an eine Blind Box zu kommen.

In Peking wurde vor wenigen Wochen auf einer Auktion eine menschengroße Labubu für umgerechnet knapp 150.000 Euro versteigert. Die kleineren Plüsch-Monster sind - je nach Größe - für deutlich weniger zu haben: In China liegt der Preis zwischen zehn und 100 Euro.

Für viele Chinesen sind Labubus eine emotionale Stütze

Jiang Zaozao, die Kuratorin, die die Labubu-Auktion in Peking organisiert hat, sagt: "Ich denke, alles, was selten ist und einen emotionalen Wert besitzt, ist ein Kunstwerk und kann versteigert werden. Das Leben ist stressig. Es ist nur verständlich, dass die Leute Geld für ein Vergnügen ausgeben, das erschwinglich ist."

Labubu-Läden kommen nach Deutschland

Ob als Trost in Krisenzeiten, Kinderersatz oder witziges Sammlerstück: Nicht nur in China, auch in Europa werden Labubus wohl bald überall zu sehen sein. Der Labubu-Hersteller Pop Mart wird Ende Juli in Berlin sein erstes Geschäft in Deutschland eröffnen.