Fahren bald weniger Züge im Nahverkehr?:Deutsche Bahn: "Sind an zu vielen Stellen im Netz am Limit"
von Melina Möhring und Klaus Ott
Eine vom Bundesverkehrsministerium eingesetzte Arbeitsgruppe soll ein Maßnahmenbündel für pünktliche Züge präsentieren. Kritiker befürchten dauerhaft ausgedünnte Fahrpläne.
Der Fahrplan für eine bessere Bahn in Deutschland enthält ein konkretes Datum für die Ankunft am Ziel: Freitag, 20. März. Dann soll eine Taskforce mit dem Titel "Zuverlässige Bahn" ihre Ergebnisse bei Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) abliefern. 22 kleinere und größere Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass die Züge wieder pünktlich fahren. Schon seit vielen Monaten ist das oftmals nicht der Fall.
Möglicherweise ist nun aber auch die Taskforce mit Verspätung unterwegs. In der Einladung für die Abschlusssitzung am Freitag im Verkehrsministerium ist vorsorglich ein Reservetermin genannt: Montag, 23. März, 15 Uhr.
"Reduktion des Angebots" wird in Taskforce zur Bahn diskutiert
In der vom Verkehrsministerium initiierten Taskforce, in der Bund, Länder und die Bahnbranche vertreten sind, wird heftig gestritten über den richtigen Kurs auf der Schiene. Der Fahrgastverband Pro Bahn, Verkehrsorganisationen und die beiden Gewerkschaften EVG und GDL befürchten Kürzungen vor allem beim Regionalverkehr.
Im 53-seitigen Entwurf für die Abschlusserklärung der Taskforce ist von einer "vorübergehenden Reduktion des Angebots" die Rede, wenn auch "ausschließlich als Ultima Ratio", also als letztes Mittel, und freiwillig. Die Idee dahinter: lieber weniger Züge auf dem jahrzehntelang heruntergewirtschafteten Schienennetz in Deutschland, dafür aber pünktliche Züge.
- Joker-Gleis in Knotenbahnhöfen, das für Züge freigehalten wird, die mangels Platz sonst nicht einfahren könnten
- Längere Züge, damit Fahrgäste noch Platz finden, falls weniger Züge fahren. Zu kurze Bahnsteige an kleinen Stationen sollen dafür provisorisch verlängert werden.
- Schnellerer Ein- und Ausstieg der Fahrgäste durch Personal ("Reisendenlenker") am Bahnsteig
- Bessere Steuerung der Züge durch digitale Technikzentralen
- Bessere Information der Zugbetreiber über die Baustellen im Netz
- Besserer Winterdienst
Bahnchefin will Änderungen im Schienennetz
Die Vorstandschefin der Deutschen Bahn (DB), Evelyn Palla, redet Klartext. Das Netz sei zu alt, es sei marode und für seinen Zustand "zu voll". Das Staatsunternehmen DB und seine Schienennetztochter DB InfraGO AG drängen darauf, das Netz zu entlasten.
Die Grundsatzfrage bei der Zahl der Züge laute: "Menge oder Qualität."
Pendler besonders betroffen
Vor allem die großen Bahnknoten in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln und München müssen laut DB InfraGO AG entlastet werden. Das sind nach Angaben des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung die Städte, in denen hierzulande die meisten Menschen zur Arbeit und zurück pendeln.
Der Fahrgastverband Pro Bahn warnt davor, ausgerechnet hier Züge zu streichen. Viele Fahrgäste müssten dann auf die Straße ausweichen. Und ohne Ausbau des Streckennetzes könnte das zu einer "Dauerlösung" werden, kritisiert Pro Bahn.
Der Fahrgastverband, die beiden Bahngewerkschaften und weitere Organisationen fordern in einem Brief an das Verkehrsministerium, mit einem Ausbau des Schienennetzes die Ursachen anzugehen. Sonst werde das Feuer "eingedämmt, aber nicht gelöscht". Davon mache man die Zustimmung zum Endbericht der Taskforce abhängig.
Investitionen grundsätzlich nötig
Bahnexperte Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin stimmt den Verbänden und Gewerkschaften zu.
Böttger sagt aber auch: "Die Streichung einzelner Verbindungen ist für die Fahrgäste immer ärgerlich, aber dafür gewinnt man entsprechend Qualität durch Pünktlichkeit." Also lieber nur zwei Züge pro Stunde und dafür pünktlich, als drei Züge pro Stunde und jeden Tag verspätet, so Böttger.
Kritik: Die Kürzungen könnten dauerhaft gelten
Solange nicht sicher ist, dass solche Kürzungen mit einem Ausbau des Netzes wieder rückgängig gemacht werden, tun sich Pro Bahn und andere schwer, dem Abschlussbericht der Taskforce zuzustimmen. Staatssekretär Ulrich Lange (CSU) aus dem Verkehrsministerium, der die Taskforce leitet, versucht die Kritiker zu beruhigen.
Für kleinere und mittlere Maßnahmen habe man in diesem Jahr auch Geld. Die Herausforderung sei die "mehrjährige Absicherung". Daran arbeite die Bundesregierung. Jetzt gehe es darum, den Zugverkehr schnell zu stabilisieren.
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