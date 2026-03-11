Die Sanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin dauert länger als geplant. Erst ab 14. Juni wird die Strecke wieder komplett befahren, ab Mitte Mai sind Teilstrecken wieder frei.

Der Ausbau der Bahnstrecke Berlin-Hamburg verzögert sich. (Archivfoto) Quelle: dpa

Nach Verzögerungen bei der Sanierung soll die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg am 14. Juni wieder vollständig in Betrieb gehen - sechs Wochen später als ursprünglich geplant. Auf dem nördlichen Streckenabschnitt von Hamburg bis Hagenow Land in Mecklenburg-Vorpommern sollen hingegen schon am 15. Mai wieder Züge fahren, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Damit sind vor allem Pendlerinnen und Pendler in der Hauptstadtregion bis einschließlich 13. Juni weiter auf den Ersatzverkehr mit Bussen angewiesen. Fernzüge zwischen den beiden Metropolen werden bis dahin weiter umgeleitet. Ursprünglich sollten schon zum 1. Mai alle Züge wieder durchgehend auf dem Korridor fahren.

Bahnchefin Evelyn Palla wirbt bei den Fahrgästen um Geduld bei der Sanierung des maroden Gleisnetzes. Wegen des Winterwetters und Bodenfrost habe der Konzern über Wochen keine Kabelkanäle verlegen lassen können. 02.03.2026 | 1:30 min

Das gilt ab dem 15. Mai:

Zwischen Hamburg und Schwerin sowie nach Rostock fahren die Regionalzüge der Bahn wieder durchgehend und nach gewohntem Fahrplan.

Auf allen weiteren Abschnitten bleiben die Einschränkungen auf den betroffenen Regionalverkehrslinien sowie der Ersatzverkehr mit Bussen erhalten. Das betrifft insbesondere den Regionalverkehr in Brandenburg.

Die Fernzüge zwischen Hamburg und der Ostsee fahren wieder auf dem üblichen Weg über Schwerin.

Der Fernverkehr zwischen Hamburg und Berlin wird weiterhin über Uelzen und Stendal umgeleitet - mit einer um rund 45 Minuten längeren Fahrzeit.

Wegen Umleitungen im Güterverkehr wird auf den bisher nicht betroffenen Regionalzuglinien RE4 (Bützow-Lalendorf) sowie RE50 (Rostock-Langhagen) das Angebot reduziert.

Seit dem 1. August 2025 wird die Strecke zwischen Berlin und Hamburg saniert - ursprünglich sollte bis zum 30. April 2026 alles fertig sein. Doch die Bahn kündigt an: Die Arbeiten dauern länger. 25.02.2026 | 5:44 min

Das gilt ab dem 14. Juni:

Zum 14. Juni soll die gesamte Strecke zwischen Berlin und Hamburg wieder freigegeben werden. Die Fernzüge fahren dann wieder im gewohnten Halbstundentakt, alle Regionalzüge auf ihren üblichen Linien. Der Ersatzverkehr mit Bussen wird überall eingestellt.

Wenn der Korridor Mitte Juni in Betrieb geht, wird die Bahn dort eigenen Angaben zufolge 165 Kilometer Gleise, fast 250 Weichen sowie sechs neue Überleitstellen verlegt und gebaut haben. Sechs neue Stellwerke werden dann zudem entstanden sein, 19 weitere werden modernisiert. Hinzu kommt die Sanierung von 28 Stationen entlang der Strecke. Was fehlt, ist indes die Aufrüstung der Strecke mit der digitalen Zugleittechnik ETCS.

Wenn es im deutschen Schienennetz hakt, dann hat das gravierende Folgen. Einige Zahlen und Fakten zum Schienennetz. 18.09.2025 | 1:06 min

Verzögerungen wegen wochenlangen Frosts

Schon seit August ist der Abschnitt zwischen Hamburg und Berlin aufgrund einer umfassenden Sanierung vollständig gesperrt. Eigentlich sollten die Bauarbeiten bis Ende April abgeschlossen werden. Die Bahn hatte aber Mitte Februar darüber informiert, dass die Arbeiten länger dauern werden.

Wegen wochenlangen Bodenfrosts im Januar und Februar konnten der Bahn zufolge die Kabelschächte für Leit- und Sicherungstechnik nicht ausgehoben werden. Auch für Januar geplante Arbeiten an den Oberleitungen seien aufgrund der Witterung nicht möglich gewesen.

Regionalverkehr besonders betroffen

Die 280 Kilometer lange Strecke führt durch fünf Bundesländer und ist eine der wichtigsten Pendlerstrecken in Deutschland mit täglich rund 30.000 Fahrgästen im Fernverkehr und insgesamt 470 Zügen pro Tag. Die Verzögerungen hatten vor allem bei den Landesregierungen Empörung ausgelöst. Die Ungewissheit für die Fahrgäste stieß den Landeschefs auf.

Auch zwischen Köln, Wuppertal und Hagen fällt der Zugverkehr wegen großflächiger Sanierungsarbeiten seit Februar für über fünf Monate aus. 06.02.2026 | 1:33 min

Die Deutsche Bahn brauchte rund einen Monat, um einen neuen Zeitplan für die Sanierungsarbeiten zu erstellen. Hinzu kamen in den vergangenen Tagen Probleme mit den Ersatzbussen.

Strecke Hamburg-Hannover ab 1. Mai schrittweise gesperrt

Von den Verzögerungen sind auch die geplanten Bauarbeiten zwischen Hamburg und Hannover betroffen. Der Streckenabschnitt zwischen Celle und Hannover soll zum 1. Mai vollständig gesperrt werden.

Auf dem Abschnitt Celle-Uelzen seien bis zum 14. Mai noch Güterzüge und auf dem Abschnitt Uelzen-Lüneburg noch Fern- und Güterzüge unterwegs. Erst ab dem 14. Juni werde die Strecke vollständig gesperrt, hieß es.