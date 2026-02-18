IT-Probleme behoben:Cyberattacke auf Bahn: Auskunft und Buchung laufen wieder
Die IT-Probleme bei der Deutschen Bahn wurden durch einen Cyberangriff verursacht. Das teilt das Unternehmen mit. Das digitale Buchungs- und Auskunftssystem laufe nun wieder.
Die Störungen der Auskunfts- und Buchungssysteme der Deutschen Bahn sind nach Unternehmensangaben auf einen Cyberangriff zurückzuführen. Inzwischen stehen die Systeme wieder zur Verfügung, wie die Bahn mitteilte. Über mögliche Urheber des Angriffs machte der Konzern keine Angaben.
DB-App und Webseite seit Dienstag gestört
Schon am Dienstagnachmittag hatte es IT-Schwierigkeiten gegeben. Betroffen waren sowohl die Bahn-App "DB Navigator" als auch die Website bahn.de. Auf beiden Systemen können Kunden üblicherweise unter anderem Fahrplanauskünfte einholen und Fahrkarten buchen.
Nachdem die Systeme am Abend wieder "weitgehend stabil" liefen, wie die Bahn mitteilte, gab es am Mittwochmorgen erneut Probleme mit den Systemen.
Deutsche Bahn: Abwehrmaßnahmen wirkungsvoll
Ein Sprecher der Bahn teilte mit:
Dennoch sei es zu vorübergehenden Einschränkungen in den Auskunfts- und Buchungssystemen gekommen.
Überlastungsattacke auf Services der Bahn
Bei der Attacke handelte es sich nach Angaben der Bahn um einen DDoS-Angriff. Ein DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) ist eine digitale Überlastungsattacke: Dabei schicken tausende gekaperte Computer oder Geräte gleichzeitig so viele Anfragen an eine Website oder eine App wie den "DB Navigator", dass diese in die Knie gehen.
Für die Nutzer sieht das so aus, als sei die Seite offline, obwohl sie technisch nicht zerstört wurde. Ziel solcher Angriffe ist es meist, Unternehmen oder Behörden zu erpressen, zu sabotieren oder politisch unter Druck zu setzen.
