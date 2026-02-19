6.200 Arbeitsplätze betroffen:DB Cargo baut fast die Hälfte der Stellen in Deutschland ab
Die Güterverkehrstochter der Bahn befindet sich in der Krise, nun will sich DB Cargo neu aufstellen. Dazu gehören auch massive Einsparungen - etwa beim Personal.
Der Chef der seit Jahren kriselnden Bahn-Güterverkehrstochter DB Cargo, Bernhard Osburg, hat den Abbau von fast der Hälfte der Arbeitsplätze in Deutschland angekündigt.
Von den derzeit rund 14.000 Vollzeitstellen hierzulande sollen 6.200 wegfallen, sagte Osburg der Deutschen Presse-Agentur. Das betreffe fast alle Bereiche, etwa Fahrbetrieb, Disposition, Planung, Administration sowie Vertrieb und die IT.
Große Umstrukturierung soll DB Cargo retten
Der Stellenabbau ist Teil eines Umstrukturierungsplans, mit dem Osburg das hochdefizitäre Unternehmen wieder in die Spur bringen will. Viel Zeit bleibt ihm nicht. Noch in diesem Jahr muss DB Cargo infolge eines Beihilfeverfahrens der Europäischen Union wieder schwarze Zahlen schreiben - sonst droht das Aus.
Schon Osburgs Vorgängerin, Sigrid Nikutta, wollte die Tochter der Deutschen Bahn neu aufstellen, musste aber gehen, nachdem ihr Sanierungskonzept in einem externen Gutachten durchgefallen war.
Osburg betont nun, eine Strategie mit mittelfristiger Ausrichtung bis zum Jahr 2030 vorgelegt zu haben. Die gutachterliche Bestätigung wird für Ende Februar erwartet. In dieser Woche wurden die Beschäftigten sowie der Aufsichtsrat von DB Cargo informiert.
DB Cargo: Das hat Chef Osburg jetzt vor
Weil die Nachfrage im Güterverkehr in Deutschland bei den Hauptkunden aus den Sektoren Auto, Chemie und Stahl immer schwächer wird, will Osburg den Fokus zukünftig aufs europäische Ausland legen.
"Wir richten Vertrieb, Planung, Disposition und Produktion deutlich stärker europäisch aus und bauen DB Cargo zum führenden europäischen Schienenlogistiker mit klaren, grenzüberschreitenden Systemlösungen aus", betont er.
Zudem soll bis 2030 bis zu einer Milliarde Euro eingespart werden. Die Maßnahmen dafür umfassen unter anderem den Wegfall von 4.000 Arbeitsplätzen, eine schlankere Verwaltung sowie Produktivitätssteigerungen im Fuhrpark.
Weitere 2.000 Stellen fallen im sogenannten Einzelwagenverkehr weg, der beibehalten, aber grundlegend neu aufgestellt werden soll.
Des Weiteren soll sich die Unternehmenskultur ändern. Der neue Chef will mehr Verantwortungsgefühl bei den zuständigen Entscheidern in der Fläche und verbindliche Pläne zur Umsetzung des neuen Konzepts.
Bis zum Sommer sollen weitere Details geklärt und das Konzept nach und nach in die Umsetzung gehen, betont Osburg.
Gewerkschaft will "um jeden Arbeitsplatz kämpfen"
Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), die mit Nikutta bittere Kämpfe über deren Sanierungskonzept geführt hatte, befürwortet Osburgs Ausrichtung auf den europäischen Markt. "Wir sind uns mit Cargo-Chef Osburg einig: Cargo muss effizienter werden und Cargo kann wachsen", teilte EVG-Vizechefin Cosima Ingenschay mit.
Über den Weg dahin sei sich die Gewerkschaft aber nicht mit dem neuen Vorstand einig. "Bevor ein großer Arbeitsplatzabbau startet, erwarten wir, dass jeder Stein umgedreht und jede Maßnahme zur Steigerung der Effizienz geprüft wird." Die EVG werde um jeden Arbeitsplatz kämpfen.
