Wer nach Puttgarden im Norden Fehmarns kommt, sieht nicht mehr nur die Ostsee, Fähren und Möwen: Am Rand der Insel entsteht der deutsche Eingang zum wichtigsten Tunnel Nordeuropas.

Der geplante Tunnel zwischen Fehmarn und der dänischen Insel Lolland ist Europas größtes Infrastruktur-Projekt und nimmt Form an: Die ersten beiden riesigen Tunnel-Elemente sind versenkt. 21.07.2026 | 1:43 min

Der Tunnel soll einmal Autos und Züge auf rund 18 Kilometern durch den Fehmarnbelt führen, von Fehmarn hinüber zur dänischen Insel Lolland. Was heute mit der Fähre etwa 45 Minuten dauert, soll dann zur kurzen Passage werden: etwa zehn Minuten für Autos, rund sieben Minuten für Züge.

Ostsee: Zwei Tunnelelemente liegen schon am Grund

Geplant sind vier Fahrspuren und zwei elektrifizierte Bahngleise. Dafür werden derzeit 89 bis zu 217 Meter lange Tunnelelemente in einen Graben im Meeresboden abgesenkt und dort Stück für Stück zu einer festen Verbindung zusammengesetzt.

Zwei dieser Elemente liegen bereits auf dem Grund der Ostsee. Doch so sichtbar der Fortschritt an manchen Stellen ist, so offen bleibt der weitere Weg bis zur Eröffnung: Komplexe Planungen, Gerichtsverfahren, die Pandemie und die Folgen des Ukraine-Kriegs haben den Zeitplan aus dem Takt gebracht.

Seit drei Jahren entsteht ein neuer Teil der Rader Hochbrücke zwischen Dänemark und Deutschland. Im Juli wurde das 118 Meter lange Verbindungsteil eingehoben. 16.07.2026 | 1:17 min

Dänemark und Deutschland wollen Eröffnungstermin prüfen

Dänemark und Deutschland wollen ihn bis zum Herbst überarbeiten. "Es gab schon einige Hindernisse und es werden sicherlich noch mehr", räumt die neue dänische Verkehrsministerin Signe Munk ein.

Auch Projektleiter Matthias Laubenstein von Femern A/S, der für Bau und Planung zuständigen Gesellschaft, sagt: "Erst nach weiteren abgesenkten Elementen und einem 'Proof of Concept' wird bekanntgegeben werden, wann der Tunnel eröffnet werden kann."

Fehmarnbelt: Dänemark finanziert den Tunnel

Der eigentliche Tunnel wird von Dänemark finanziert. Die Kosten liegen derzeit bei umgerechnet rund 7,4 Milliarden Euro; refinanziert werden soll das Projekt später über Maut für Autos und Entgelte für den Bahnverkehr.

Die Ostsee erwärmt sich schneller als die Ozeane, sie zeigt deshalb heute, was vielen Ozeanen erst bevorsteht. Eine Expedition untersucht die Erwärmung und mögliche Gegenmaßnahmen. 12.07.2026 | 2:56 min

Deutschland ist für die Hinterlandanbindung in Schleswig-Holstein zuständig, bislang kalkuliert man mit gut sechs Milliarden Euro. Ob das reicht, wird jetzt ebenfalls geprüft. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) formuliert es auf der Baustelle pragmatisch:

Das teuerste Jahr ist immer das, wo wir nicht bauen, sondern wo wir darauf warten, weiterzubauen. „ Patrick Schnieder (CDU), Bundesverkehrsminister

Fehmarn: Widerstand bei den Bewohnern schwindet

Bei den Bewohnern von Fehmarn ist aus früherem Widerstand gegen die massiven Veränderungen ihrer Heimat inzwischen eine Art wachsame Geduld geworden. Jahrelang protestierte das "Aktionsbündnis Beltretter" gegen den Tunnel, klagte bis zum Bundesverwaltungsgericht.

Die drittgrößte Insel Deutschlands bietet mit ihrem flachen Wasser und konstanten Wind ideale Bedingungen für Wassersportler. Wer möchte, kann aber auch per Rad die Natur Fehmarns erkunden. 19.07.2025 | 5:45 min

Das ist Geschichte. Karin Neumann, einst eine der kämpferischen Stimmen des Widerstands, klingt heute versöhnlich: Sie sei erstaunt, "wie schnell das ging" und mit "wie wenig Belastung" manches fertiggestellt worden sei. Ihr Satz "Wir müssen einfach flexibel bleiben und nach vorne gucken" beschreibt ziemlich genau die Stimmung vieler Insulaner: nicht begeistert, aber entschlossen, irgendwie durchzuhalten. Denn die Baustelle greift tief in den Alltag ein.

Puttgarden: Aussichtspunkt für Baustellentouristen

Straßen werden verlegt, Felder aufgerissen, Mutterboden auf Halden gelagert. Der angehende Jung-Landwirt Karl Rauert kommt regelmäßig an den Bauzaun, hinter dem fruchtbarer Mutterboden von den Feldern seiner Familie lagert, der für den Bau weichen musste. "Wir kriegen den bald wieder", sagt er.

Nur ein paar Meter daneben ist Puttgarden längst zu einem Aussichtspunkt auf die Zukunft geworden. Tausende Besucher kommen jeden Monat, um zu sehen, wie der wichtigste Verkehrsweg Nordeuropas Form annimmt.

Während die einen sich auf Sonne, Eis und Pool freuen, müssen andere schwerste körperliche Arbeit leisten. Vor allem auf der Baustelle werden die Temperaturen zunehmend zur Belastungsprobe. 24.06.2026 | 1:54 min

Lolland und Fehmarn: Warten auf den Herbst

Auf der dänischen Seite ist die Erwartung ähnlich groß. Neue Brücken, modernisierte Bahnstrecken und die riesige Produktionsanlage für die Tunnelelemente sollen den Süden Dänemarks näher an Hamburg und das europäische Festland rücken. Im Herbst dürfte klarer werden, wie lange Fehmarn und das dänische Lolland noch Baustellenlandschaften bleiben - und wie sich die Kosten entwickeln.

Bis dahin gilt auf der Insel offenbar, was viele hier längst verinnerlicht haben: Zähne zusammenbeißen und durch - bis aus der großen Abkürzung unter der Ostsee tatsächlich Alltag wird.

Henner Hebestreit leitet das ZDF-Studio in Schleswig-Holstein.

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