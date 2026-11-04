Aktenzeichen XY vom 04.11.2026:Seit 41 Jahren vermisst: Was geschah mit Sven Hollstein?
Vor mehr als 41 Jahren verschwand der sechsjährige Sven Hollstein aus Ludwigshafen am Rhein unter rätselhaften Umständen. Die Ermittler schließen ein Verbrechen nicht aus.
Das Bundeskriminalamt rollt den Fall Sven Hollstein im Rahmen seiner aktuellen Kampagne "Spurlos Verschwunden" erneut auf. Der sechsjährige Junge wurde zuletzt am Montag, dem 15. April 1985, kurz vor 17 Uhr im Erdgeschoss seines Wohnhauses am Londoner Ring im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide gesehen. Danach verschwand er spurlos. Wenn der Junge nach seinem Nachnamen gefragt wurde, nannte Sven häufig "Messingschlager", den neuen Familiennamen seiner Mutter.
Schicksal des Jungen bis heute ungeklärt
Alle Suchmaßnahmen und Ermittlungen verliefen bis heute erfolglos. Wurde Sven Hollstein ermordet? Wurde er entführt? Oder hatte er einen Unfall? Diese Fragen lassen bis heute nicht nur die Ermittler, sondern vor allem auch seine Familie nicht los.
Personenbeschreibung
Zum Zeitpunkt seines Verschwindens am 15. April 1985 war Sven Hollstein sechs Jahre alt, etwa 1,10 Meter groß und schmächtig. Er hatte längere, helle, gewellte Haare und braune Augen. Außerdem fehlte ihm der linke Schneidezahn.
Bekleidet war er damals mit einer blauen Jacke mit Stoffbund und einem Kragen aus Pelz-Imitat. Sie hatte Druckknöpfe an den Seitentaschen und an der Brusttasche. Außerdem trug er einen roten Pullover mit Norwegermuster, eine beige Feincordhose und dunkelbaue Turnschuhe mit weißer Sohle. Die Schuhe hatten Aufnäher mit einer kleinen Figur und dem Markennamen "Shoe Point".
Fragen nach Zeugen
- Wer kann Angaben zu Sven Hollsteins Schicksal machen?
- Wer hat Kleidungsstücke von Sven gefunden, die ein möglicher Täter weggeworfen haben könnte?
Kripo Ludwigshafen
Telefon: 0621 / 963 231 85
Ab 5. November: 0621 / 963 0
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