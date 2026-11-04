Vor mehr als 41 Jahren verschwand der sechsjährige Sven Hollstein aus Ludwigshafen am Rhein unter rätselhaften Umständen. Die Ermittler schließen ein Verbrechen nicht aus.

Der sechsjährige Sven war damals etwa 1,10 Meter groß und schmächtig. Quelle: Kripo Ludwigshafen

Das Bundeskriminalamt rollt den Fall Sven Hollstein im Rahmen seiner aktuellen Kampagne "Spurlos Verschwunden" erneut auf. Der sechsjährige Junge wurde zuletzt am Montag, dem 15. April 1985, kurz vor 17 Uhr im Erdgeschoss seines Wohnhauses am Londoner Ring im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide gesehen. Danach verschwand er spurlos. Wenn der Junge nach seinem Nachnamen gefragt wurde, nannte Sven häufig "Messingschlager", den neuen Familiennamen seiner Mutter.

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Schicksal des Jungen bis heute ungeklärt

Alle Suchmaßnahmen und Ermittlungen verliefen bis heute erfolglos. Wurde Sven Hollstein ermordet? Wurde er entführt? Oder hatte er einen Unfall? Diese Fragen lassen bis heute nicht nur die Ermittler, sondern vor allem auch seine Familie nicht los.

Das Wohnhaus von Sven Hollsteins Familie befand sich 1985 am Londoner Ring im Ortsteil Pfingstweide im Norden von Ludwigshafen am Rhein. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Personenbeschreibung

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens am 15. April 1985 war Sven Hollstein sechs Jahre alt, etwa 1,10 Meter groß und schmächtig. Er hatte längere, helle, gewellte Haare und braune Augen. Außerdem fehlte ihm der linke Schneidezahn.

Sven war am Tag seines Verschwindens so gekleidet wie auf dem Bild. An seinen Turnschuhen befand sich ein Aufnäher mit einer kleinen Figur. Quelle: Kripo Ludwigshafen

Bekleidet war er damals mit einer blauen Jacke mit Stoffbund und einem Kragen aus Pelz-Imitat. Sie hatte Druckknöpfe an den Seitentaschen und an der Brusttasche. Außerdem trug er einen roten Pullover mit Norwegermuster, eine beige Feincordhose und dunkelbaue Turnschuhe mit weißer Sohle. Die Schuhe hatten Aufnäher mit einer kleinen Figur und dem Markennamen "Shoe Point".

Fragen nach Zeugen

Wer kann Angaben zu Sven Hollsteins Schicksal machen?

Wer hat Kleidungsstücke von Sven gefunden, die ein möglicher Täter weggeworfen haben könnte?

Zuständig Kripo Ludwigshafen

Telefon: 0621 / 963 231 85

Ab 5. November: 0621 / 963 0

Quelle: ZDF