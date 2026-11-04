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Kriminalität

Aktenzeichen XY: Sechsjähriger aus Ludwigshafen seit 1985 vermisst

Aktenzeichen XY vom 04.11.2026:Seit 41 Jahren vermisst: Was geschah mit Sven Hollstein?

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Vor mehr als 41 Jahren verschwand der sechsjährige Sven Hollstein aus Ludwigshafen am Rhein unter rätselhaften Umständen. Die Ermittler schließen ein Verbrechen nicht aus.

Der vermisste Sven: Zwei Fotos zeigen den Jungen mit hellen, gewellten Haaren und braunen Augen.

Der sechsjährige Sven war damals etwa 1,10 Meter groß und schmächtig.

Quelle: Kripo Ludwigshafen

Das Bundeskriminalamt rollt den Fall Sven Hollstein im Rahmen seiner aktuellen Kampagne "Spurlos Verschwunden" erneut auf. Der sechsjährige Junge wurde zuletzt am Montag, dem 15. April 1985, kurz vor 17 Uhr im Erdgeschoss seines Wohnhauses am Londoner Ring im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide gesehen. Danach verschwand er spurlos. Wenn der Junge nach seinem Nachnamen gefragt wurde, nannte Sven häufig "Messingschlager", den neuen Familiennamen seiner Mutter.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 04. November 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe stehen die XY-Preisträgerinnen und -Preisträger 2026. Zudem bitten Rudi Cerne und die Kripo wieder um Hinweise zu ungeklärten Kriminalfällen.

04.11.2026

Schicksal des Jungen bis heute ungeklärt

Alle Suchmaßnahmen und Ermittlungen verliefen bis heute erfolglos. Wurde Sven Hollstein ermordet? Wurde er entführt? Oder hatte er einen Unfall? Diese Fragen lassen bis heute nicht nur die Ermittler, sondern vor allem auch seine Familie nicht los.

Karten mit einem aktuellen Überblick über die Stadt Ludwigshafen am Rhein mit dem damaligen Wohnort der Familie im Ortsteil Pfingstweide.

Das Wohnhaus von Sven Hollsteins Familie befand sich 1985 am Londoner Ring im Ortsteil Pfingstweide im Norden von Ludwigshafen am Rhein.

Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Personenbeschreibung

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens am 15. April 1985 war Sven Hollstein sechs Jahre alt, etwa 1,10 Meter groß und schmächtig. Er hatte längere, helle, gewellte Haare und braune Augen. Außerdem fehlte ihm der linke Schneidezahn.

Die Kleidung von Sven Hollstein am Tag seines Verschwindens im Jahr 1985: blaue Jacke, beige Cordhose, Schuhe der Marke "Shoe Point"

Sven war am Tag seines Verschwindens so gekleidet wie auf dem Bild. An seinen Turnschuhen befand sich ein Aufnäher mit einer kleinen Figur.

Quelle: Kripo Ludwigshafen

Bekleidet war er damals mit einer blauen Jacke mit Stoffbund und einem Kragen aus Pelz-Imitat. Sie hatte Druckknöpfe an den Seitentaschen und an der Brusttasche. Außerdem trug er einen roten Pullover mit Norwegermuster, eine beige Feincordhose und dunkelbaue Turnschuhe mit weißer Sohle. Die Schuhe hatten Aufnäher mit einer kleinen Figur und dem Markennamen "Shoe Point".

Fragen nach Zeugen

  • Wer kann Angaben zu Sven Hollsteins Schicksal machen?
  • Wer hat Kleidungsstücke von Sven gefunden, die ein möglicher Täter weggeworfen haben könnte?

Kripo Ludwigshafen
Telefon: 0621 / 963 231 85
Ab 5. November: 0621 / 963 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 04.11.2026 ab 20:15 Uhr.

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