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Kriminalität

Aktenzeichen XY: Torsofund bei Glücksburg bisher ungeklärt

Aktenzeichen XY vom 04.11.2026:Schockierender Leichenfund bei Glücksburg: Wer ist der Tote?

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Im August 2026 entdeckte ein Jäger im Waldgebiet Friedeholz bei Glücksburg in Schleswig-Holstein einen als Paket verschnürten menschlichen Torso. Die Identität ist ungeklärt.

Dieses mit Mülltüten und Klebeband umwickelte Paket enthielt den Torso.

Der Torso wurde mit einem Matratzenüberzug und anschließend mit Mülltüten umhüllt. Danach mit Klebestreifen zu einem Paket umwickelt.

Quelle: Kripo Flensburg

Der grauenhafte Leichenfund ereignete sich am 11. August 2026, als ein Jäger sein Revier im Waldgebiet Friedeholz bei Glücksburg in Schleswig-Holstein in der Nähe des Sees Neupugum im Naturschutzgebiet "Pugumer See und Umgebung" durchstreifte. Weil ihm das mit Klebeband umwickelte Paket im Wald verdächtig vorkam, rief er die Polizei. Die Beamten legten den mit einer Matratze und Mülltüten umwickelten, verstümmelten Rumpf eines Mannes frei. Der Fund sorgte in der Region für Beunruhigung.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 04. November 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe stehen die XY-Preisträgerinnen und -Preisträger 2026. Zudem bitten Rudi Cerne und die Kripo wieder um Hinweise zu ungeklärten Kriminalfällen.

04.11.2026

DNA liefert Hinweise, doch die Identität fehlt

Die Identität des Toten, die genaue Todesursache und der Todeszeitpunkt konnten noch nicht geklärt werden. Die Polizei untersucht zudem, ob die Leiche über eine längere Dauer eingefroren wurde.

Das Waldstück, in dem der Torso gefunden wurde.

Ein Jäger fand den menschlichen Rumpf in einem Waldstück auf der Halbinsel Holnis bei Glücksburg in Schleswig-Holstein.

Quelle: Kripo Flensburg

Laut einer DNA-Analyse soll der Mann nicht mehr jung gewesen sein, er dürfte ein mittleres bis höheres Lebensalter gehabt haben. Außerdem hatte er helle Haut und blaue Augen. Auffällige Narben oder Tätowierungen wurden nicht gefunden. Möglicherweise hatte er aber welche an den fehlenden Körperteilen.

Karte mit Fundort des Torsos in einem Naturschutzgebiet in Schleswig-Holstein, nahe der Stadt Glücksburg.

Der Torso lag im Naturschutzgebiet "Pugumer See und Umgebung" nahe Glücksburg in Schleswig-Holstein.

Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Kleidung und Verpackungsmaterial im Fokus der Ermittlungen

Der Rumpf des Toten war mit einer schwarzen Unterhose der Firma "Carlo Colucci" in Größe Large bekleidet. Diese "Retro-Shorts" wurden im März 2017 beim Discounter "Norma" verkauft, überwiegend in Ostdeutschland.

Vergleichsbild der Unterhose des Toten der Marke "Carlo Colucci"

Der Tote trug diese schwarzen Retro-Shorts der Marke "Carlo Colucci" in Größe L.

Quelle: Kripo Flensburg

Eingewickelt war die Leiche zunächst mit dem Überzug einer medizinischen Pflegematratze mit der Bezeichnung "Saniflow II" aus der Produktion 2016. Davon wurden nur 300 Stück hergestellt. Die Pflegematratze wurde nur nach ärztlicher Verordnung, zusammen mit einem Kompressor verkauft. Vermutlich stammt sie aus dem Umfeld des Opfers oder des Täters. Anschließend wurde der Rumpf mit türkis-grünen Müllbeuteln mit rotem Zugband umwickelt und mit Klebeband verschnürt.

Ein Matratzenset "Saniflow II" und ein türkis-grüner Müllbeutel.

Der Körper war in einen solchen Matratzenüberzug und diese Mülltüten eingewickelt.

Quelle: Kripo Flensburg

Fragen nach Zeugen

  • Hat jemand auffällige Beobachtungen, insbesondere an den Tagen unmittelbar vor Dienstag, dem 11. August 2026, gemacht?
  • Gibt es männliche Personen, die schon länger vermisst werden und der vagen Beschreibung entsprechen?
  • Bringt jemand die genannten Gegenstände mit einer Person in Verbindung?

Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

Zuständig
Kripo Flensburg
Telefon: 0461 / 484 55 55
Anonyme Hinweisnummer: 0160 / 20 68 666
Ab 5. November: 0461 / 484 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 04.11.2026 ab 20:15 Uhr.

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