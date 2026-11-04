Ein Unbekannter überfiel 2025 eine 88-Jährige in einem Hausflur in Dortmund, schlug sie nieder und raubte ihre Handtaschen. Vermutlich hatte der Täter sein Opfer zuvor beobachtet.

XY-Szenenfoto: Der Täter spähte sein Opfer offenbar gezielt aus. Quelle: ZDF

Eine 88-jährige Frau wurde am 29. November 2025 in Dortmund Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei könnte der Täter die Seniorin gezielt beobachtet und anschließend verfolgt haben.

Im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe stehen die XY-Preisträgerinnen und -Preisträger 2026. Zudem bitten Rudi Cerne und die Kripo wieder um Hinweise zu ungeklärten Kriminalfällen. 04.11.2026

Nachdem die Frau vom Wochenmarkt am Friedensplatz in der Innenstadt-Ost nach Hause in die Kronprinzenstraße zurückgekehrt war, ließ sie einen unbekannten Mann aus Höflichkeit in das Wohnhaus.

Beim Warten auf den Fahrstuhl griff der Mann die Seniorin plötzlich an, schlug ihr mehrfach brutal ins Gesicht und verletzte sie dabei schwer. Anschließend raubte er ihre beiden Handtaschen und flüchtete.

Nachdem die 88-Jährige in der Dortmunder Innenstadt-Ost auf dem Wochenmarkt am Friedensplatz war, kehrte sie zu ihrem Wohnhaus zurück. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Personenbeschreibung

Der Gesuchte ist männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, höchstens 1,70 Meter groß, mit schwarzem Schnurrbart, ansonsten glattrasiert. Er trug eine weiße Basecap, eine weiß-beige Winterjacke sowie militärische Einsatzhandschuhe mit Knöchelschutz, die beim Zuschlagen schwere Verletzungen verursachen können.

Ein Vergleichsbild von militärischen Einsatzhandschuhen mit aus Kunststoff verstärktem Knöchelschutz. Quelle: ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer hat am 29. November 2025 entlang der geschilderten Strecke in Dortmund verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wem ist die alte Dame an diesem Samstag aufgefallen, vielleicht auch eine Person, die ihr gefolgt ist?

Wem ist der Täter möglicherweise aufgefallen?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung von 1.500 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Dortmund

Telefon: 0231 / 132 79 99

Ab 5. November: 0231 / 132 0

Quelle: ZDF