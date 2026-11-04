Aktenzeichen XY vom 04.11.2026:Brutaler Raubüberfall auf Seniorin in Dortmund
Ein Unbekannter überfiel 2025 eine 88-Jährige in einem Hausflur in Dortmund, schlug sie nieder und raubte ihre Handtaschen. Vermutlich hatte der Täter sein Opfer zuvor beobachtet.
Eine 88-jährige Frau wurde am 29. November 2025 in Dortmund Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei könnte der Täter die Seniorin gezielt beobachtet und anschließend verfolgt haben.
Nachdem die Frau vom Wochenmarkt am Friedensplatz in der Innenstadt-Ost nach Hause in die Kronprinzenstraße zurückgekehrt war, ließ sie einen unbekannten Mann aus Höflichkeit in das Wohnhaus.
Beim Warten auf den Fahrstuhl griff der Mann die Seniorin plötzlich an, schlug ihr mehrfach brutal ins Gesicht und verletzte sie dabei schwer. Anschließend raubte er ihre beiden Handtaschen und flüchtete.
Personenbeschreibung
Der Gesuchte ist männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, höchstens 1,70 Meter groß, mit schwarzem Schnurrbart, ansonsten glattrasiert. Er trug eine weiße Basecap, eine weiß-beige Winterjacke sowie militärische Einsatzhandschuhe mit Knöchelschutz, die beim Zuschlagen schwere Verletzungen verursachen können.
Fragen nach Zeugen
- Wer hat am 29. November 2025 entlang der geschilderten Strecke in Dortmund verdächtige Beobachtungen gemacht?
- Wem ist die alte Dame an diesem Samstag aufgefallen, vielleicht auch eine Person, die ihr gefolgt ist?
- Wem ist der Täter möglicherweise aufgefallen?
Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung von 1.500 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Dortmund
Telefon: 0231 / 132 79 99
Ab 5. November: 0231 / 132 0
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