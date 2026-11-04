Im März 1988 verschwand die damals 22-jährige Studentin Dagmar Knops nach einem Kneipenbesuch in Kempen in NRW spurlos. Was bedeuten die anonymen Briefe an die Polizei?

Kempen bei Krefeld: Im Frühjahr 1988 geht die 22-jährige Dagmar Knops abends in eine Kneipe. Auf dem Weg nach Hause verschwindet die junge Frau in dieser Nacht - und wird bis heute gesucht. 04.11.2026 | 1:13 min

Am Abend des 28. März 1988 hielt sich Dagmar Knops mit Freunden im "Lichtblick" auf, einer Kneipe für junge Leute in der Tiefstraße 24 in der Kempener Altstadt. Kempen liegt im Westen von Nordrhein-Westfalen am Niederrhein. Gegen 22:15 Uhr machte sich Dagmar Knops zu Fuß auf den Weg zum rund 350 Meter entfernten Elternhaus in der Siegfriedstraße. Doch dort kam sie niemals an. Was genau passierte, ist bis heute ein Rätsel.

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Sexualdelikt, Raubmord oder eskalierendes Treffen?

Dagmar Knops studierte Sozialpädagogik in Köln. In den Semesterferien war sie regelmäßig zu Hause bei ihren Eltern in Kempen. Den Tag ihres Verschwindens verbrachte sie zunächst mit zwei Freundinnen bei einer privaten Videosession. Abends traf sie sich mit ihrer Würfelclique in der Kneipe "Lichtblick".

XY-Szenenfoto: Dagmar Knops verbrachte die Stunden vor ihrem Verschwinden mit ihrer Würfelclique im ehemaligen "Lichtblick" in der Altstadt von Kempen. Quelle: ZDF

Da die Studentin tags darauf nach Köln fahren wollte, verabschiedete sie sich bereits frühzeitig von ihren Freunden. Die Polizei geht davon aus, dass die 22-Jährige entweder Opfer eines Sexualdelikts oder eines Raubmords wurde. Möglich ist auch, dass sie eine bekannte Person traf, dieses Treffen eskalierte und tödlich endete. Ihre Leiche wurde nie gefunden.

Anonyme Briefe

Nach ihrem rätselhaften Verschwinden erhielt die Polizei 2005 und 2008 anonyme Briefe. Diese wurden intensiv untersucht, lieferten aber keine Hinweise auf ihre Verfasser. Die Polizei bittet diese Personen, sich dringend nochmals zu melden.

Personenbeschreibung

Dagmar Knops war 22 Jahre alt, 1,72 Meter groß, hatte dunkelblondes, kurzes Haar und eine kräftige Statur. Sie trug eine dunkle Stoffjacke der Firma "Avirex" mit Ärmeln aus hellbraunem Leder und "Air Force USA"-Stickereien auf Rücken und Ärmel. Zudem einen weiß-roten Aufnäher mit dem Titel "Air Force Commander".

Mit Dagmar Knops sind auch ihre Kleidung, ihr Armreif und ihre Kette verschwunden, ähnlich den hier gezeigten Vergleichsstücken. Quelle: Kripo Mönchengladbach

Darunter trug sie ein mintfarbenes Sweatshirt, Bluejeans mit aufgenähtem Flicken über dem rechten Knie und Turnschuhe der Marke "Nike" mit blauem Logo, blauer Sohle und rot-blauen Lederverzierungen an den Knöcheln. Mit ihr sind auch ihr Schmuck, darunter ein kupferner Armreif mit Gravuren und eine silberfarbene Kette mit einem Anhänger in Form eines Schlüssels, sowie ihre Geldbörse mit persönlichen Dokumenten verschwunden.

Gesuchte Zeugen

Als Dagmar Knops die Kneipe "Lichtblick" verließ, sollen junge Leute auf einer Bank in der Nähe gesessen haben. Diese Personen konnten bis heute nicht ermittelt werden. Sie könnten wichtige Beobachtungen gemacht haben, ohne sich dessen bewusst gewesen zu sein. Deshalb bittet die Polizei diese Personen dringend, sich bei ihr zu melden.

Welchen Weg Dagmar Knops vom ehemaligen "Lichtblick“ in der Tiefstraße zum Haus ihrer Eltern genommen hat, ist bis heute unklar. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer hat Dagmar Knops in der Nacht zum 29. März 1988 auf ihrem Heimweg in Kempen gesehen?

Gab es andere Frauen, die zum Zeitpunkt des Verschwindens in Kempen angesprochen oder belästigt wurden?

Hatte eine Person aus Köln oder Kempen ein gesteigertes Interesse am Schicksal Dagmar Knops?

Hat sich der Täter oder die Täterin vielleicht jemandem anvertraut oder hat Andeutungen gemacht?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, sind mehrere Belohnungen in Höhe von insgesamt 10.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Mönchengladbach

Telefon: 02161 / 29 111 00

Ab 5. November: 02161 / 29 0