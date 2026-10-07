Aktenzeichen XY International: Das sind die ersten Ergebnisse

Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Erste vielversprechende Zuschauerhinweise gingen bereits ein. Ein Überblick.

Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

Der Mord am „Bierkönig“-Betreiber auf Mallorca, das rätselhafte Verschwinden eines jungen Niederländers in Frankreich und weitere internationale Kriminalfälle. Mehr auf faelle-aktenzeichenxy.de.. 07.10.2026 | 91:14 min

Ermittlerinnen und Ermittler aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Tschechien baten in der ersten Ausgabe von "Aktenzeichen XY… International" um die Hilfe des Publikums. Die Sendung lief zeitgleich auch im Schweizer Fernsehen und im Live-Stream auf dem Youtube-Kanal "ZDF True Crime".

Mord am "Bierkönig"-Betreiber: Neue Hinweise aus dem Umfeld des Millionärs

Besonders bewegte die Zuschauer ein Fall: der Dreifachmord an dem "Bierkönig"-Betreiber Manfred Meisel, seinem achtjährigen Sohn Patrick und der Tierpflegerin Claudia Leisten auf Mallorca im Jahr 2017. Fast 30 Jahre liegt die Tat inzwischen zurück. In Spanien ist der Mord bereits verjährt. Doch in Deutschland gibt es eine solche Verjährungsfrist nicht. Deshalb gibt die Staatsanwaltschaft Frankfurt die Hoffnung nicht auf, auch nach vielen Jahrzehnten den oder die Mörder endlich zu fassen.

Tatsächlich meldeten sich während der Sendung Personen aus dem Umfeld des Millionärs und seiner Familie. Haben sich nach so langer Zeit möglicherweise Loyalitäten verschoben? Und führen diese neuen Hinweise die Ermittlungsbehörden nun auf neue Spuren? Das wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.

Aktenzeichen XY International : Mord an "Bierkönig"-Betreiber von 1997: "XY" sucht Hinweise 1997 wurden der Gastronom und "Bierkönig"-Betreiber Manfred Meisel, sein achtjähriger Sohn sowie eine Angestellte auf Mallorca erschossen. Bis heute ist der Fall ungeklärt. mit Video 6:03

Vermisster Niederländer: Neue Hoffnung im Fall Sidney Lute

Hoffnung gibt es auch im Fall des vermissten 19-jährigen Sidney Lute, eines jungen Niederländers, der während einer Reise ins benachbarte Ausland verschwand. Seine letzte Spur führt ins deutsch-französische Grenzgebiet. Am 10. Dezember 2016 wurde der Niederländer in einem Zug nach Straßburg kontrolliert. Es ist sein letztes Lebenszeichen. Stieg er dort aus und fuhr anschließend wie geplant nach Colmar und weiter zu einem Lost Place?

Fest steht: Heute könnte Sidney Lute überall sein. Im Gespräch mit Rudi Cerne vermutet seine Mutter Natasja Alderliefste, dass ihr Sohn inzwischen auf der Straße leben könnte. Sogenannte Aging-Fotos, die von der Polizei mithilfe von KI erstellt wurden, sollen zeigen, wie er knapp zehn Jahre nach seinem Verschwinden heute aussehen könnte. Tatsächlich glaubten einige Anrufer, Sidney Lute möglicherweise gesehen zu haben. Die Polizei in Nordholland, die die Ermittlungen in diesem Fall übernommen hat, wird nun jeder Spur nachgehen.

Aktenzeichen XY International : Junger Niederländer spurlos verschwunden Der Niederländer Sidney Lute schloss 2016 die Schule ab und brach alleine zu einer Reise auf, um über seine Zukunft nachzudenken. Von ihr kehrte der damals 19-Jährige nicht zurück. mit Video 91:14

Serienräuber gesucht: Neue Spur zu Andrian Cravcenco

Mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer, auch aus dem benachbarten Ausland, meldeten sich und gaben an, den gesuchten Andrian Cravcenco gesehen zu haben. Ihm werden die Beteiligung an zwei Einbruchserien in den Jahren 2019 und 2021 sowie ein Raubüberfall am 23. Oktober 2021 in Heilbronn vorgeworfen. Er wird mit europäischem Haftbefehl gesucht.

Die Zielfahnder haben nun neue Ansatzpunkte, auch im Ausland, die sie dem Gesuchten möglicherweise näherbringen könnten. Damit zeigt die erste "Aktenzeichen XY… International"-Sendung: Fahndung endet nicht dort, wo Ländergrenzen beginnen.

Aktenzeichen XY International : Nach Raub in Heilbronn: möglicher Täter europaweit gesucht 2021 überfielen zwei Räuber einen Mann in seinem Haus in Heilbronn. Ein Täter konnte gefasst werden, nach seinem mutmaßlichen Komplizen, Andrian Cravcenco, wird bis heute gesucht. mit Video 91:14

Quelle: ZDF