Ein 85-Jähriger aus Überlingen fiel im November dieses Jahres auf den Anruf angeblicher Ärzte herein. Der Mann wurde um Geld und Wertsachen im Wert von rund 220.000 Euro betrogen.

Der Tatverdächtige wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. Quelle: Kripo Friedrichshafen

Am Mittwoch, dem 11. November 2026, bekam ein 85-jähriger Mann aus Überlingen-Nußdorf am Bodensee einen schockierenden Anruf: Vermeintliche Ärzte teilten ihm mit, dass seine Tochter schwer erkrankt sei. Die Tochter bräuchte dringend Hilfe, um nicht zu sterben. Die lebensrettenden Maßnahmen seien aber sehr teuer und müssten sofort beglichen werden. Der verzweifelte Mann erklärte sich bereit, für die Kosten aufzukommen.

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Polizei fahndet mit Bildern nach Geldabholer

Vereinbart wurde, dass ein Bote das Geld bei dem Rentner in Überlingen-Nußdorf abholen sollte. Tatsächlich erschien ein junger Mann, dem das Opfer Geld und Wertsachen im Wert von rund 220.000 Euro übergab.

Was der Tatverdächtige nicht bemerkt hatte: Er war ins Visier einer Überwachungskamera geraten, die ihn aufzeichnete. Mit diesen Bildern fahndet die Kripo nun nach ihm. Auf den Fotos ist er gut zu erkennen. Auch seine auffällige Kleidung könnte auf seine Spur führen.

Personenbeschreibung

Der unbekannte Mann ist 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß und glattrasiert. Er hat nach Kripo-Angaben ein ost- bzw. mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Seine Kleidung unter anderem: helle Mütze, Daunenjacke und Jogginghose mit Tarnmuster von Adidas mit drei Streifen und Sportschuhe.

Fragen nach Zeugen

Wer kennt den Mann auf den Fotos?

Wer weiß, wo er sich aktuell aufhält?

Weitere Informationen und Bilder zum Tatverdächtigen.

Zuständig Kripo Friedrichshafen

Telefon: 0751 / 803 15 15

Ab 19. November: 0751 / 803 0

Quelle: ZDF