Aktenzeichen XY vom 18.11.2026:Mordfall Erika Stegmann: Neue DNA-Abgleiche zur Täterfindung
Erika Stegmann aus Aschaffenburg traf 1992 auf dem Heimweg vermutlich an der Ebertbrücke am Main auf ihren Mörder. Neue DNA-Abgleiche sollen helfen, den Täter zu ermitteln.
Die damals 47-jährige Erika Stegmann arbeitete 1992 in einem Bekleidungsgeschäft für Kinder in Aschaffenburg in Bayern. Ihre ältere Tochter wohnte bereits nicht mehr bei ihr, die jüngere hatte gerade Abitur gemacht und wollte demnächst zum Studium in eine andere Stadt ziehen.
Leiche von Erika Stegmann an Ebertbrücke aufgefunden
Am 24. September 1992 fuhr Erika Stegmann mit dem Bus zur Arbeit, weil ihr Auto kaputt war. Eigentlich wollte ihr Lebensgefährte sie am Abend abholen, doch er schlief auf dem Sofa ein. Deshalb machte sie sich zu Fuß auf den Heimweg. Dieser führte über die Ebertbrücke auf die andere Seite des Mains.
Im Bereich der Brücke muss Erika Stegmann dann auf ihren Mörder gestoßen sein. Ihre Leiche wurde dort am folgenden Tag gefunden. Die 47-Jährige war vergewaltigt und anschließend durch zahlreiche Schnitte und Stiche getötet worden.
Tatablauf rekonstruiert
Aufgrund mehrerer Zeugenbeobachtungen geht die Polizei von folgendem Tatablauf aus: Erika Stegmann traf ihren Mörder bereits vor der Brücke. Dabei kam es zu einer kurzen Auseinandersetzung. Auf der Brücke überholte der Täter sein Opfer und wartete dann am Ende des Bauwerks, wo eine Treppe hinunter zum Fluss führte.
Als Erika Stegmann ihn bemerkte, machte sie kehrt und ging zurück Richtung Innenstadt und Bahnhof. Kurz vor Beginn der Bebauung muss der Mörder sie angegriffen und die Böschung hinunter zu den Kleingärten gezogen haben. Dort dirigierte er sie weiter zum Mainufer, wo es zur Tat kam.
Nach 34 Jahren: Reihenuntersuchung mithilfe der Täter-DNA geplant
Der Gesuchte dürfte nach Einschätzung der Polizei damals ein junger bis mittelalter Erwachsener gewesen sein, vermutlich mit dunklen Haaren, möglicherweise hatte er dunkle Augen. Der Täter war bereit, ein hohes Risiko einzugehen, und zeigte keine Empathie mit dem Opfer.
Er könnte schon vor der Tat mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein. Denkbare Delikte: Raub, Sexualdelikte, häusliche Gewalt oder andere Gewalttaten. Die früheren Taten müssen nicht zwingend aktenkundig sein.
Die Polizei hält es zudem für denkbar, dass der Täter nach dem Mord selbst Verletzungen gehabt haben könnte, etwa Prellungen, Kratzer und Schürfwunden. Die Polizei hat eine eindeutige Täter-DNA und plant eine große Reihenuntersuchung.
Fragen nach Zeugen
- Sind andere Frauen Anfang der 1990er Jahre im Bereich der Ebertbrücke in Aschaffenburg bedroht oder angegangen worden?
- Kann jemand etwas zum Täter sagen? Hat jemand einen Verdacht, wer er ist? Unschuldige könnten aufgrund der DNA schnell und unkompliziert ausgeschlossen werden.
Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Aschaffenburg
Telefon: 0800 / 10 11 611
Ab 19. November: 06021 / 85 70
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