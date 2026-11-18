Aktenzeichen XY vom 18.11.2026:Familie bedroht und beraubt: Überfall in Frankfurt am Main
2025 drangen mehrere Männer in Frankfurt in die Wohnung einer Familie ein und überfielen die Mutter und ihre zwei Kinder. Das Motiv der Täter ist bis heute unbekannt.
Am Freitag, den 21. Februar 2025, war eine Frau allein mit ihren zwei jüngsten Kindern in der Wohnung in Frankfurt am Main, im Ortsteil Gallus. Der Vater war einkaufen, die zwei größeren Söhne in der Schule. Dann klingelte es an der Tür.
Räuber gehen koordiniert vor
Eines der Kinder öffnete arglos die Tür, woraufhin vier Männer in die Wohnung stürmten. Drei der Täter waren mit Sturmhauben maskiert. Die Mutter wurde in der Küche überrascht und bat darum, dass die Kinder zu ihr kommen dürfen. Davor hatten die Täter sie in einem anderen Raum festgehalten.
Der vierte, unmaskierte Täter hielt die Opfer dann mit einem Messer in Schach und kommunizierte währenddessen über Ohrhörer mit Mikrofon mit seinen Komplizen. Er sprach Deutsch und Paschtu, eine Sprache, die unter anderem in Afghanistan gesprochen wird. Die überfallene Familie stammte ebenfalls aus Afghanistan.
Beute: der Hochzeitsschmuck
Die drei maskierten Täter durchsuchten die Wohnung. Sie erbeuteten den Goldschmuck, den die Frau zur Hochzeit bekommen hatte: Ringe, Armbänder, Ketten und Ohrringe. Außerdem nahmen sie das silberfarbene Notebook der Kinder mit. Während der Tat behauptete der unmaskierte Täter, er sei von der Kripo, was die Frau ihm aber nicht glaubte.
Personenbeschreibung
Der unmaskierte Tatverdächtige stammt vermutlich aus Afghanistan. Er war ca. 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte dunkle Augen, schwarze Haare und Vollbart. Seine Kleidung: dunkle, kurze Winterjacke, braungestreifter Pulli, blaue Jeans.
Frage nach Zeugen
Wer hat am Tattag tatrelevante Beobachtungen gemacht? Die vier Täter waren dunkel gekleidet. Die Tat ereignete sich zur Mittagszeit, der Tatort lag im Bereich zwischen der Mainzer Landstraße und den Gleisen, die zum nahegelegenen Hauptbahnhof führen.
Die Täter müssen das Haus durch einen Nebeneingang betreten und wieder verlassen haben, sie haben sich also wahrscheinlich ausgekannt. Möglicherweise hatten sie die Familie im Vorfeld ausspioniert.
Kripo Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755 94 399
Ab 19. November: 069 / 755 0
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