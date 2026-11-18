2005 verschwand Alexander Luchterhandt spurlos. Der Berliner verdiente mit illegal abgehörten Polizeiinformationen viel Geld. Die Polizei vermutet ein Verbrechen.

Verschwand 2005: Alexander Luchterhandt Quelle: Kripo Berlin

Der Berliner Alexander Luchterhandt verdiente sein Geld, indem er illegal den Polizeifunk abhörte und die dabei erhaltenen Informationen für hohe Summen weiterverkaufte. Doch als er aus diesem Milieu aussteigen wollte, kam es offenbar anders: 2005 verschwand der 49-Jährige spurlos. Die Polizei geht bis heute von einem Verbrechen aus.

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700.000 Euro Bargeld in der Wohnung

Zu den Abnehmern seiner Informationen gehörten vor allem Berliner Polizeireporter. Sein Honorar ließ sich Alexander Luchterhand ausschließlich in bar auszahlen. Das Geld hortete er in seiner Wohnung im 23. Stock eines Hochhauses in Berlin-Lichtenberg am Anton-Saefkow-Platz. Nach Einschätzung der Polizei dürfte er dort zum Zeitpunkt seines Verschwindens etwa 700.000 Euro in bar aufbewahrt haben.

XY-Szenenfoto: Alexander Luchterhandt soll immer wieder in zwielichtigen Kreisen verkehrt haben. Quelle: ZDF

Obwohl seine Wohnung eher schlicht war, gönnte sich Alexander Luchterhandt einigen Luxus. So beschäftigte er einen Fahrer und einen Bodyguard. Er pflegte Kontakte zu kriminellen Kreisen und hatte selbst einmal wegen eines Raubdeliktes im Gefängnis gesessen.

Die Wohnung von Alexander Luchterhandt befand sich im 23. Stock dieses Gebäudes am Anton-Saefkow-Platz in Berlin-Lichtenberg. Quelle: Kripo Berlin

Pläne für einen Neuanfang

Zuletzt soll er jedoch mehrfach erklärt haben, sich aus seinem bisherigen Umfeld zurückziehen zu wollen. Wie die Polizei später herausfand, plante er eine Reise nach Polen, um einen Teil seines Bargeldes auf ein Bankkonto einzuzahlen.

Am Sonntag, dem 8. Mai 2005, wurde Alexander Luchterhandt das letzte Mal in Berlin gesehen. Gegen 19 Uhr war er mit einem Bekannten verabredet, erschien aber nicht. Ab diesem Zeitpunkt fehlte von ihm jede Spur. Wie sich später herausstellte, wurde seine Wohnung vermutlich in den folgenden Tagen von unbekannten Personen durchsucht. Dabei dürften schätzungsweise rund 500.000 Euro verschwunden sein.

Alexander Kuchterhandt lebte in Berlin-Lichtenberg am Anton-Saefkow-Platz. Quelle: MapTiler / OpenStreetMap / ZDF

Ein geparkter Mercedes und viele offene Fragen

Aufgrund ihrer Ermittlungen vermutet die Polizei, dass Alexander Luchterhandt am Abend des 8. Mai 2005 mit seinem Auto zum Büro eines Bekannten in Berlin-Kreuzberg gefahren ist, der ihn als Geldgeber für ein großangelegtes, geplantes Geschäft gewinnen wollte. Wahrscheinlich sagte ihm Alexander Luchterhandt an diesem Abend endgültig ab.

Dann, so die Vermutung der Ermittler, könnte es zu einem Verbrechen an dem 49-Jährigen gekommen sein. Sein Auto, ein grau-violetter Mercedes Benz 300 CE in der Farbe "Bornit" mit dem Kennzeichen B - NB 828, wurde später geparkt in der Nähe seiner Wohnung gefunden. Jemand muss den Wagen dort hingefahren und abgestellt haben.

Das Auto des Vermissten: dieser bornitfarbene Mercedes Benz 300 CE. Quelle: Kripo Berlin

Wurde Alexander Luchterhandt getötet und seine Leiche dann von mehreren Personen an einen unbekannten Ort gebracht? Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin sind bis heute davon überzeugt. Einige der damals verdächtigten Personen sind bereits verstorben oder ins Ausland verzogen, dennoch erhoffen sich die Ermittler nach 21 Jahren neue, zielführende Hinweise.

Fragen nach Zeugen

Wer kann Angaben zum Verschwinden von Alexander Luchterhandt machen?

Wer war möglicherweise sogar beteiligt?

Wer hat Informationen über die damaligen Kontakte des Vermissten und hat noch nicht mit der Polizei gesprochen?

Wer kann Angaben zu einem Grundstück in Berlin-Zehlendorf machen? 2025 gab es den Hinweis, dass Alexander Luchterhandt dort vergraben sei. Gefunden wurde jedoch nichts.

Zuständig Kripo Berlin

Telefon: 030 / 4664 911 777

Ab 19. November: 030 / 4664 0

Quelle: ZDF