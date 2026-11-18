Seit dem 3. Oktober 2025 fehlt von Larisa Bender aus Wehringen bei Augsburg jede Spur. Erst einen Tag zuvor war sie aus dem Urlaub zurückgekehrt. Was geschah mit ihr?

Larisa Bender wird seit Oktober 2025 vermisst. Vielleicht trug sie zuletzt ihre dunkelblaue Jacke. Quelle: Kripo Augsburg

Am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, einen Tag vor ihrem Verschwinden, kam Larisa Bender aus dem Urlaub zurück nach Deutschland. Gemeinsam mit einer Freundin aus Russland hatte sie die letzten Tage in der Türkei verbracht. Ihr jüngerer Sohn holte sie am Nachmittag am Bahnhof der schwäbischen Stadt Bobingen ab.

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Wenig verwertbare digitale Spuren

Am Abend schauten Larisa Bender und ihr Sohn noch gemeinsam Urlaubsbilder an. Im Anschluss telefonierte sie mit ihrer Mutter und ließ sich gegen 22 Uhr ein Bad ein. Letztes Lebenszeichen war eine Textnachricht an ihre russische Freundin. Als Larisa Bender ins Bett ging, legte sie wie jeden Abend ihre Smartwatch und ihr Handy auf dem Nachtkästchen ab.

XY-Szenenfoto: Am Abend vor ihrem Verschwinden schaut Larisa Bender mit ihrem Sohn noch Urlaubsfotos an. Quelle: ZDF

So akribisch wie Larisa Bender in anderen Lebensbereichen war, so ging die Bürofachangestellte auch in der digitalen Welt mit ihren Daten um. Nach jedem Telefonat löschte sie ihre Anrufliste und ebenso regelmäßig ihre Chats. Dieser Umstand erschwerte der Kripo später die Ermittlungen. Denn auch die IT-Forensik konnte so gut wie keine brauchbaren Daten aus dem Smartphone von Larisa Bender gewinnen.

Handy und Smartwatch zurückgelassen

Am Morgen des 3. Oktober 2025, dem Tag der Deutschen Einheit, nahm Larisa Benders Sohn zwischen acht und zehn Uhr im Halbschlaf eine Person wahr, die durch sein Zimmer ging. Es war vermutlich seine Mutter. Gegen elf Uhr fand er einen Notizzettel: "Bitte weiße Wäsche aufhängen".

Da seine Mutter oft unterwegs war, machte er sich keine Sorgen und verbrachte den Feiertag mit einem Freund. Am Nachmittag war Larisa Bender immer noch nicht zu Hause. Auch auf Nachrichten und Anrufe reagierte sie nicht. Wie sich herausstellte, lagen ihr Handy und die Smartwatch noch immer im Schlafzimmer, obwohl sie sonst nie ohne diese Geräte das Haus verließ.

Sämtliche Suchmaßnahmen bisher erfolglos

Auch ihre Ausweisdokumente sowie den Haustürschlüssel hatte Larisa Bender zurückgelassen. Am Abend zuvor hatte sie noch überlegt, nach Füssen im Allgäu zu fahren, um wandern zu gehen. Die Ermittler prüften diese Möglichkeit. Doch es gibt keine Hinweise, dass Larisa Bender tatsächlich nach Füssen gefahren ist.

Larisa Bender verschwand am Morgen des 3. Oktober 2025 aus ihrem Zuhause in der Wertachtalstraße in Wehringen bei Augsburg. Quelle: MapTiler / OpenStreetMap / ZDF

In den folgenden Tagen fanden umfassende Suchmaßnahmen im Bereich des Hauses statt. Auch die nicht weit entfernte Wertach und Umgebung wurden abgesucht. Zwei Wochen lang gab es täglich Suchaktionen, auch Mantrailing-Hunde wurden eingesetzt. Doch alles ohne Erfolg. Larisa Bender ist bis heute wie vom Erdboden verschluckt.

Personenbeschreibung

Larisa Bender war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 60 Jahre alt. Sie stammt gebürtig aus Kasachstan und spricht mit russischem Akzent. Sie ist 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur, mit dunkelblonden Haaren. Zu ihrer Bekleidung gibt es keine gesicherten Angaben. Vermutlich trug sie Wanderschuhe, eine Jacke und hatte einen Rucksack dabei.

Fragen nach Zeugen

Wer hat Larisa Bender am 3. Oktober 2025 oder danach gesehen?

Wem ist eine Frau mit der entsprechenden Personenbeschreibung im Raum Wehringen / Großaitingen / Wertachtal / südlicher Landkreis Augsburg aufgefallen?

Wer hat die Vermisste ggf. im Raum Füssen gesehen, möglicherweise beim Wandern?

Wer hatte im Zeitraum um den 3. Oktober 2025 herum Kontakt zu ihr und hat noch nicht mit der Polizei gesprochen?

Gibt es Beobachtungen aus dem persönlichen Umfeld der Vermissten, die der Polizei bislang nicht mitgeteilt wurden, insbesondere von anderen russischstämmigen Aussiedlern?

Belohnung Für Hinweise, die zum Auffinden der Vermissten und zur Aufklärung des Falls führen, ist von privater Seite eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Augsburg

Telefon: 0821 / 323 30 30

Ab 19. November: 0821 / 323 0

Quelle: ZDF