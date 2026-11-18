Im Sommer 2007 verschwand die 39-jährige Kerstin Lee Langley aus Regensburg. Nun steht fest: Sie wurde getötet. Drei Personen sind tatverdächtig. Viele Fragen bleiben offen.

Der Fall Kerstin Lee Langley: Die zuletzt in Regensburg lebende Frau ist hier auf zwei Aufnahmen zu sehen. Sie wurde 2007 getötet. 18.11.2026 | 1:57 min

Kerstin Lee Langley war erst wenige Monate vor ihrem Verschwinden vom bayrischen Sulzbach-Rosenberg nach Regensburg gezogen. Die Mutter eines 17-jährigen Sohnes lebte dort 2007 mit ihrem damaligen Freund zusammen.

Nach dem Ende der Beziehung plante sie, die gemeinsame Wohnung wieder zu verlassen. Dazu kam es nicht: Kerstin Lee Langley verschwand spurlos.

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Knochenfund nach Geständnis einer Tatbeteiligten

Schon damals deutete vieles auf ein Verbrechen hin. Dennoch blieb der Fall 19 Jahre lang ungeklärt. Im August 2026 kam es dann zum Durchbruch: Eine inzwischen 56-jährige Frau gestand, an der Tötung von Kerstin Lee Langley beteiligt gewesen zu sein.

An der Tat sollen außerdem zwei Männer beteiligt gewesen sein. Einer von ihnen schweigt bis heute, der andere ist inzwischen verstorben. Aufgrund des Geständnisses fand die Polizei Knochen, die sie der Vermissten mit hoher Wahrscheinlichkeit zuordnen konnte.

Fragen nach Zeugen

Um den Fall lückenlos aufklären zu können, hofft die Kripo Regensburg auf weitere Informationen. So bittet sie um Hinweise zu dem verstorbenen Ralph P., der sowohl Ex-Freund von Kerstin Lee Langley als auch der frühere Partner der geständigen Frau war.

Wer hatte mit ihm zu tun und kann etwas zu seiner Beziehung zu Kerstin Lee Langley sagen?

Wem hat er das Verbrechen möglicherweise sogar gestanden?

Wer kennt weitere Hintergründe der Tat?

Belohnung Für Hinweise, die zur vollständigen Aufklärung des Falls führen, ist nach wie vor eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt.



Zuständig

Kripo Regensburg

Hinweistelefon: 0941 - 506 28 88 / Zentrale: 0941 - 5060

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