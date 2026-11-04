Aktenzeichen XY vom 04.11.2026:500.000 Euro bei Werttransportfirma bei Pforzheim erbeutet
Drei Täter überfielen im März 2025 das Lager einer Werttransportfirma in Mühlacker-Enzberg bei Pforzheim. Dabei machten sie Beute im Wert von über 500.000 Euro.
Am Abend des 27. März 2025 klingelte ein Fahrer am Tor einer Werttransportfirma im baden-württembergischen Mühlacker-Enzberg bei Pforzheim. Das Gelände und die Lagerhalle wurden per Fernzugriff von der Unternehmenszentrale im Saarland überwacht und gesteuert.
Beim Verladen der Wertgegenstände im Lager attackierten plötzlich drei Männer den Mitarbeiter mit Reizgas und raubten fünf Aluminiumboxen mit Schmuckstücken, Uhren und Gold im Wert von mehr als einer halben Million Euro.
DNA-Spur verknüpft Täter mit weiteren Einbrüchen
Während die Täter die Beute in ihrem Fluchtfahrzeug vor der Tür verstauten, konnte der Angestellte in einem unbeobachteten Moment Polizei und Zentrale alarmieren. Kameras sendeten zudem Live-Bilder des Überfalls.
Die Täter flüchteten aber noch vor Eintreffen der Beamten in einem weißen Lieferwagen mit den gestohlenen Pforzheimer Kennzeichen PF-HS 8300. Diese Nummernschilder wurden ein Jahr zuvor, am 25. oder 26. März 2024, in Knittlingen vom Auto einer Baufirma entwendet.
Der Abgleich einer im Lager gesicherten DNA-Spur ergab zudem, dass mindestens einer der Täter mit weiteren vier Einbruchsdiebstählen in Österreich und Frankreich in Verbindung stand.
Die Polizei sucht außerdem einen Fußgänger, der am 27. März 2025 gegen 21:20 Uhr direkt am Tatort in Mühlacker-Enzberg vorbeigegangen ist. Seine Beschreibung: 20 bis 30 Jahre alt, dunkle, kurze, vielleicht leicht gewellte Haare, helle Winter-Steppjacke mit Kapuze, lange, helle Hose, weiße Sneaker und dunkler Rucksack. Er könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird gebeten, sich zu melden.
Personenbeschreibungen
Die drei Täter waren ca. 40 Jahre alt. Vermutlich gab es mindestens einen weiteren Komplizen im Fluchtwagen. Einer der Unbekannten trug schwarze Turnschuhe der Marke "Fila", Modell Spitfire. Ein anderer trug eine Hose mit orange-rotem Emblem oder ähnlichem auf dem linken Hosenbein.
Geraubte Schmuckstücke
- Armbanduhr mit Automatikaufzug von "Cartier", Modell "Pasha C.", Modell-Nr. W31029M7 mit Stahlarmband und 35 mm Gehäuse.
- Armbanduhr für Damen mit Automatikaufzug von Cartier, Modell "Ballon Bleu de Cartier", Armband aus Krokodilleder, 36 mm Gehäuse.
- Herren-Armbanduhr von IWC, Chronograph "Le Petit Prince", mit braunem Kalbslederarmband und blauem Ziffernblatt.
- Armband Vintage Alhambra, 5 Motive, rhodiniertes 18 Karat Weißgold, weißes Perlmutt.
- Damen-Armbanduhr der Marke "Jaeger LeCoultre", Modell: "Reverso Classique Bicolor", zweifarbiges Wendegehäuse und Armband aus Gelbgold und Edelstahl, weißes Ziffernblatt mit schwarzen arabischen Ziffern.
- Armbanduhr von Cartier, Modell "Tank francaise large", mechanisches Uhrwerk mit Automatikaufzug, silberfarbenes Ziffernblatt, schwertförmige Zeiger aus gebläutem Stahl, Armband aus Stahl.
- Armband der Marke "Gellner" aus 925 Silber, mit Tahiti-Perle.
- Collier von "Gellner", 925 Silber und 750er Gold rosé.
- Armbanduhr der Marke "Jaeger LeCoultre", Modell "Reverso Classique" mit braunem Lederarmband, weißes Ziffernblatt mit schwarzen, arabischen Ziffern.
- Armbanduhr der Marke "Jaeger LeCoultre", Modell "Gran' Sport Dame" mit schwarzem Armband und silberfarbenem Gehäuse aus Stahl.
- Armbanduhr der Marke "Vacheron Constantin Geneve", Modell "Overseas Dual-Time", weißes Ziffernblatt, Stahlarmband und -gehäuse.
Fragen nach Zeugen
- Wem sind die Kennzeichen PF-HS 8300 in der Zeit zwischen März 2024 und März 2025 aufgefallen?
- Wer hat die Täter gesehen oder hat tatrelevante Beobachtungen gemacht?
- Wo wurden die fünf Aluminiumboxen gefunden, in denen die Täter die Beute verstauten?
- Wer kann Hinweise zu den geraubten Schmuckstücken geben?
Kripo Pforzheim
Telefon: 07231 / 186 44 44
Ab 5. November: 07231 / 186 0
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