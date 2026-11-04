  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY vom 4. November: Das sind die ersten Ergebnisse

Aktenzeichen XY vom 4. November:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

|

Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Erste vielversprechende Zuschauerhinweise gingen bereits ein. Ein Überblick.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 04. November 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Eine Studentin verschwindet spurlos, eine Werttransportfirma wird Ziel von Räubern und die XY-Preisträgerinnen und XY-Preisträger 2026 werden vorgestellt. Mehr auf faelle-aktenzeichenxy.de.

04.11.2026 | 90:25 min

Neben der Präsentation der XY-Preisträgerinnen und -Preisträger 2026 standen zwei Vermisstenfälle, zwei Raubüberfälle sowie der Fund eines männlichen Torsos im Mittelpunkt der Sendung. Die Zuschauerinnen und Zuschauer beteiligten sich erneut rege. Die Telefone im Aufnahmestudio standen kaum still.

Vermisstenfall Dagmar Knops: Kripo sucht weitere mögliche Betroffene

Der Vermisstenfall Dagmar Knops stand am Anfang der Sendung. Die junge Studentin verschwand im März 1988 spurlos. Die Kriminalpolizei ist überzeugt, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden ist. In diesem Fall ging unter anderem ein Hinweis auf eine Straftat ein, die sich möglicherweise in derselben Gegend ereignet hat. Die Ermittler möchten alle Frauen ermutigen, sich zu melden, wenn sie Ende der 1980er-Jahre in Kempen von einem unbekannten Mann belästigt oder bedrängt wurden.

Raubüberfall auf Seniorin: Foto-Hinweis wird überprüft

In Dortmund wurde 2025 eine 88-jährige Frau im Flur ihres Hauses überfallen. Der Täter schlug sie brutal, bevor er ihre Handtasche raubte. Nun hat sich ein Zeuge gemeldet, der ein Foto aufgenommen hat. Darauf ist ein Mann zu sehen, auf den die Täterbeschreibung passen könnte. Die Kriminalpolizei wird nun prüfen, ob der abgebildete Mann mit der Tat in Verbindung steht.

Aktenzeichen XY vom 04.11.2026
:Brutaler Raubüberfall auf Seniorin in Dortmund

Ein Unbekannter überfiel 2025 eine 88-Jährige in einem Hausflur in Dortmund, schlug sie nieder und raubte ihre Handtaschen. Vermutlich hatte der Täter sein Opfer zuvor beobachtet.
mit Video90:25
Nachgestellte Szene: Ein Mann beobachtet eine Seniorin. Sie steht in einem Hausflur vor einer Reihe von Briefkästen.

Cold Case Sven Hollstein: Ermittler hoffen auf neue Hinweise

Seit 1985 wird Sven Hollstein aus Ludwigshafen vermisst. Der damals sechsjährige Junge wurde zuletzt im Wohnhaus seiner Familie gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. In diesem Fall gab es bislang nur wenige Ermittlungsansätze. Die Ermittler hoffen, dass sich nach der Sendung doch noch jemand meldet, der Hinweise zu Svens Schicksal geben kann.

Torsofund bei Glücksburg: Hinweise zum Verpackungsmaterial

Einen schaurigen Fund machte ein Förster im Sommer dieses Jahres nahe Glücksburg an der Ostsee: In einem Wald entdeckte er den verpackten Torso eines Mannes. Die Fragen der Kriminalpolizei bezogen sich unter anderem auf die Gegenstände, die bei dem Toten gefunden wurden. Sowohl zu den gezeigten Müllbeuteln als auch zu dem Matratzenbezug gingen Hinweise von Zuschauern ein. Die Identität des Toten konnte bislang jedoch nicht geklärt werden.

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete die Sendung "Aktenzeichen XY" am 04.11.2026 ab 20:15 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Aktenzeichen XY

Mehr zu Aktenzeichen XY

  1. Aktenzeichen XY... ungelöst

    Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle

  2. Aktenzeichen XY... Ungelöst": Moderator Rudi Cerne steht im Studio und lächelt in die Kamera.

    Aktenzeichen XY vom 4. November:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

    mit Video90:25
  3. Nachgestellte Szene: Der Mitarbeiter der Werttransportfirma wird überfallen.

    Aktenzeichen XY vom 04.11.2026:500.000 Euro bei Werttransportfirma bei Pforzheim erbeutet

  4. Nachgestellte Szene: Ein Mann beobachtet eine Seniorin. Sie steht in einem Hausflur vor einer Reihe von Briefkästen.

    Aktenzeichen XY vom 04.11.2026:Brutaler Raubüberfall auf Seniorin in Dortmund

    mit Video90:25
  5. Dieses mit Mülltüten und Klebeband umwickelte Paket enthielt den Torso.

    Aktenzeichen XY vom 04.11.2026:Schockierender Leichenfund bei Glücksburg: Wer ist der Tote?

  6. Der vermisste Sven: Zwei Fotos zeigen den Jungen mit hellen, gewellten Haaren und braunen Augen.

    Aktenzeichen XY vom 04.11.2026:Seit 41 Jahren vermisst: Was geschah mit Sven Hollstein?

    mit Video90:25
  7. Die verschwundene Dagmar Knops blickt in die Kamera. Sie hat blonde Haare und trägt ein blaues Oberteil.

    Aktenzeichen XY vom 04.11.2026:Dagmar Knops seit 1988 verschwunden - zwei anonyme Briefe

    mit Video1:13
  8. "XY-Preis 2026: Messerangriff gestoppt": Die Preisträger Dr. Thomas Krull, Dr. Annemarie Krull und Daniel Kartens mit Moderator Rudi Cerne (von links nacht rechts).

    Gesellschaft | Aktenzeichen XY… Ungelöst:XY-Preis 2026: Messerangriff gestoppt

    Video7:08