Aktenzeichen XY vom 4. November: Das sind die ersten Ergebnisse

Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Erste vielversprechende Zuschauerhinweise gingen bereits ein. Ein Überblick.

Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

Eine Studentin verschwindet spurlos, eine Werttransportfirma wird Ziel von Räubern und die XY-Preisträgerinnen und XY-Preisträger 2026 werden vorgestellt. Mehr auf faelle-aktenzeichenxy.de. 04.11.2026 | 90:25 min

Neben der Präsentation der XY-Preisträgerinnen und -Preisträger 2026 standen zwei Vermisstenfälle, zwei Raubüberfälle sowie der Fund eines männlichen Torsos im Mittelpunkt der Sendung. Die Zuschauerinnen und Zuschauer beteiligten sich erneut rege. Die Telefone im Aufnahmestudio standen kaum still.

Vermisstenfall Dagmar Knops: Kripo sucht weitere mögliche Betroffene

Der Vermisstenfall Dagmar Knops stand am Anfang der Sendung. Die junge Studentin verschwand im März 1988 spurlos. Die Kriminalpolizei ist überzeugt, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden ist. In diesem Fall ging unter anderem ein Hinweis auf eine Straftat ein, die sich möglicherweise in derselben Gegend ereignet hat. Die Ermittler möchten alle Frauen ermutigen, sich zu melden, wenn sie Ende der 1980er-Jahre in Kempen von einem unbekannten Mann belästigt oder bedrängt wurden.

Aktenzeichen XY vom 04.11.2026 : Dagmar Knops seit 1988 verschwunden - zwei anonyme Briefe Im März 1988 verschwand die damals 22-jährige Studentin Dagmar Knops nach einem Kneipenbesuch in Kempen in NRW spurlos. Was bedeuten die anonymen Briefe an die Polizei? mit Video 1:13

Raubüberfall auf Seniorin: Foto-Hinweis wird überprüft

In Dortmund wurde 2025 eine 88-jährige Frau im Flur ihres Hauses überfallen. Der Täter schlug sie brutal, bevor er ihre Handtasche raubte. Nun hat sich ein Zeuge gemeldet, der ein Foto aufgenommen hat. Darauf ist ein Mann zu sehen, auf den die Täterbeschreibung passen könnte. Die Kriminalpolizei wird nun prüfen, ob der abgebildete Mann mit der Tat in Verbindung steht.

Aktenzeichen XY vom 04.11.2026 : Brutaler Raubüberfall auf Seniorin in Dortmund Ein Unbekannter überfiel 2025 eine 88-Jährige in einem Hausflur in Dortmund, schlug sie nieder und raubte ihre Handtaschen. Vermutlich hatte der Täter sein Opfer zuvor beobachtet. mit Video 90:25

Cold Case Sven Hollstein: Ermittler hoffen auf neue Hinweise

Seit 1985 wird Sven Hollstein aus Ludwigshafen vermisst. Der damals sechsjährige Junge wurde zuletzt im Wohnhaus seiner Familie gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. In diesem Fall gab es bislang nur wenige Ermittlungsansätze. Die Ermittler hoffen, dass sich nach der Sendung doch noch jemand meldet, der Hinweise zu Svens Schicksal geben kann.

Aktenzeichen XY vom 04.11.2026 : Seit 41 Jahren vermisst: Was geschah mit Sven Hollstein? Vor mehr als 41 Jahren verschwand der sechsjährige Sven Hollstein aus Ludwigshafen am Rhein unter rätselhaften Umständen. Die Ermittler schließen ein Verbrechen nicht aus. mit Video 90:25

Torsofund bei Glücksburg: Hinweise zum Verpackungsmaterial

Einen schaurigen Fund machte ein Förster im Sommer dieses Jahres nahe Glücksburg an der Ostsee: In einem Wald entdeckte er den verpackten Torso eines Mannes. Die Fragen der Kriminalpolizei bezogen sich unter anderem auf die Gegenstände, die bei dem Toten gefunden wurden. Sowohl zu den gezeigten Müllbeuteln als auch zu dem Matratzenbezug gingen Hinweise von Zuschauern ein. Die Identität des Toten konnte bislang jedoch nicht geklärt werden.

Aktenzeichen XY vom 04.11.2026 : Schockierender Leichenfund bei Glücksburg: Wer ist der Tote? Im August 2026 entdeckte ein Jäger im Waldgebiet Friedeholz bei Glücksburg in Schleswig-Holstein einen als Paket verschnürten menschlichen Torso. Die Identität ist ungeklärt.

Quelle: ZDF