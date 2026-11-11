Update zu Aktenzeichen XY:Wichtige Hinweise im Vermisstenfall Dagmar Knops
Eine Woche nach der Sendung Aktenzeichen XY folgt die Polizei neuen Spuren: Es geht um den Vermisstenfall Dagmar Knops in Kempen und einen Torsofund in Glücksburg.
Kempen, 28. März 1988. Die 22-jährige Studentin Dagmar Knops macht sich nach einem Kneipenbesuch auf den Weg zu ihrem Elternhaus. Dort kommt sie aber niemals an. Die Kriminalpolizei ist überzeugt, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden ist.
Aufruf der Kripo bei Aktenzeichen XY hatte Erfolg
In der Sendung "Aktenzeichen XY ...Ungelöst vom 4.11.2026" haben die Ermittler alle Frauen ermutigt, sich zu melden, wenn sie Ende der 1980er-Jahre in Kempen von einem unbekannten Mann belästigt oder bedrängt wurden. Ein Aufruf, der wichtige Hinweise brachte, wie Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern zusammenfasst.
Genau diese Informationen seien gerade jetzt besonders wichtig, um möglicherweise Zusammenhänge herstellen und herausfinden zu können, ob der Täter vielleicht im Vorfeld schon aufgefallen ist.
Torsofund bei Glücksburg: Hinweise zum Verpackungsmaterial
Einen schaurigen Fund machte ein Förster im August dieses Jahres nahe Glücksburg in Schleswig-Holstein an der Ostsee: In einem Wald entdeckte er den Torso eines Mannes, mit Hilfe verschiedener Materialien als Paket verschnürt. Die Identität des Toten konnte bislang nicht geklärt werden.
Bringt der Matratzenbezug Licht in den Fall?
In der Sendung von Aktenzeichen XY bezogen sich die Fragen der Kriminalpolizei unter anderem auf die Gegenstände, die bei dem Toten gefunden wurden.
Zu den gezeigten Müllbeuteln seien Hinweise von Zuschauern eingegangen, erklärt Fabian Puchelt, sowie auch zum Matratzenbezug, in den die Leiche eingewickelt war: ein Überzug einer medizinischen Pflegematratze mit der Bezeichnung "Saniflow II" aus der Produktion 2016.
Man habe diese Charge recht gut abklären können, allerdings seien auch ein paar Lücken aufgetaucht: Jetzt gehe es darum festzustellen, welche dieser verwendeten Bezüge nicht nach ihrer Verwendung wieder an die Sanitätshäuser zurückgeliefert wurden, sondern vor Ort bei den Patienten verblieben sind.
Rettung in Trier durch "Signal for Help"-Handzeichen
Neben den aktuellen Fällen, in denen noch gefahndet wird, hat ein bereits abgeschlossener Fall aus der Sendung große Zuschauer-Resonanz bekommen. Laut Puchelt habe den größten Zuspruch ein konkreter Fall der diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger des XY-Preises bekommen.
In Trier haben die Freundinnen Valeria Lizenberger und Edanur Karademir am Hauptbahnhof einen etwa 30-jährigen Mann bemerkt, der ein jugendliches Mädchen bedrängte. Er versuchte mehrfach, sie zu küssen und anzufassen. Als das Mädchen heimlich das internationale Handzeichen "Signal for Help" zeigte, griffen die beiden jungen Frauen sofort ein.
Als die zwei Freundinnen einschritten, ließ der Mann von dem Mädchen ab und flüchtete. Sie alarmierten die Polizei und gaben wichtige Hinweise zum Täter. Dank ihnen wurde der Mann wenig später gefasst und später wegen sexueller Belästigung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.
Prävention durch "Signal for Help" - ein großes Anliegen der Polizei
Das Zeichen sei 2020 von der Canadian Women's Foundation ins Leben gerufen worden, erklärt Fabian Puchelt.
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