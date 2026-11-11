Eine Woche nach der Sendung Aktenzeichen XY folgt die Polizei neuen Spuren: Es geht um den Vermisstenfall Dagmar Knops in Kempen und einen Torsofund in Glücksburg.

Welche Hinweise sind seit der Sendung vom 4. November eingegangen? Wie ist der Stand der Ermittlungen? Fabian Puchelt (LKA Bayern) über neue Erkenntnisse und mögliche Ermittlungserfolge. 11.11.2026 | 6:14 min

Kempen, 28. März 1988. Die 22-jährige Studentin Dagmar Knops macht sich nach einem Kneipenbesuch auf den Weg zu ihrem Elternhaus. Dort kommt sie aber niemals an. Die Kriminalpolizei ist überzeugt, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden ist.

Aufruf der Kripo bei Aktenzeichen XY hatte Erfolg

In der Sendung "Aktenzeichen XY ...Ungelöst vom 4.11.2026" haben die Ermittler alle Frauen ermutigt, sich zu melden, wenn sie Ende der 1980er-Jahre in Kempen von einem unbekannten Mann belästigt oder bedrängt wurden. Ein Aufruf, der wichtige Hinweise brachte, wie Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern zusammenfasst.

Es haben sich tatsächlich mehrere Frauen bei der Kripo gemeldet, die mitgeteilt haben, dass sie damals, also zum Zeitpunkt des Verschwindens von Dagmar Knops und auch in der Nähe des damaligen vermeintlichen Tatorts, dass sie von Männern mit sexuellen Absichten angegangen wurden. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Genau diese Informationen seien gerade jetzt besonders wichtig, um möglicherweise Zusammenhänge herstellen und herausfinden zu können, ob der Täter vielleicht im Vorfeld schon aufgefallen ist.

Kempen bei Krefeld: Im Frühjahr 1988 geht die 22-jährige Dagmar Knops abends in eine Kneipe. Auf dem Weg nach Hause verschwindet die junge Frau in dieser Nacht - und wird bis heute gesucht. 03.11.2026 | 1:13 min

Torsofund bei Glücksburg: Hinweise zum Verpackungsmaterial

Einen schaurigen Fund machte ein Förster im August dieses Jahres nahe Glücksburg in Schleswig-Holstein an der Ostsee: In einem Wald entdeckte er den Torso eines Mannes, mit Hilfe verschiedener Materialien als Paket verschnürt. Die Identität des Toten konnte bislang nicht geklärt werden.

Großeinsatz der Polizei bei Flensburg. Dort hat ein Jäger einen menschlichen Torso im Wald entdeckt - verpackt in Plastikfolie. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. 12.08.2026 | 1:11 min

Bringt der Matratzenbezug Licht in den Fall?

In der Sendung von Aktenzeichen XY bezogen sich die Fragen der Kriminalpolizei unter anderem auf die Gegenstände, die bei dem Toten gefunden wurden.

Der Torso wurde mit einem Matratzenüberzug und anschließend mit Mülltüten umhüllt. Danach mit Klebestreifen zu einem Paket umwickelt. Quelle: Kripo Flensburg

Zu den gezeigten Müllbeuteln seien Hinweise von Zuschauern eingegangen, erklärt Fabian Puchelt, sowie auch zum Matratzenbezug, in den die Leiche eingewickelt war: ein Überzug einer medizinischen Pflegematratze mit der Bezeichnung "Saniflow II" aus der Produktion 2016.

Die Kolleginnen und Kollegen der Kripo konnten mittlerweile nachvollziehen, dass genau dieser verwendete Bezug zu einer Charge von rund 300 Stück gehört hat. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Man habe diese Charge recht gut abklären können, allerdings seien auch ein paar Lücken aufgetaucht: Jetzt gehe es darum festzustellen, welche dieser verwendeten Bezüge nicht nach ihrer Verwendung wieder an die Sanitätshäuser zurückgeliefert wurden, sondern vor Ort bei den Patienten verblieben sind.

Genau diese Informationen braucht die Kripo jetzt unbedingt im Nachgang zur Sendung. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Eine Studentin verschwindet spurlos, eine Werttransportfirma wird Ziel von Räubern und die XY-Preisträgerinnen und XY-Preisträger 2026 werden vorgestellt. Mehr auf faelle-aktenzeichenxy.de. 04.11.2026 | 90:25 min

Rettung in Trier durch "Signal for Help"-Handzeichen

Neben den aktuellen Fällen, in denen noch gefahndet wird, hat ein bereits abgeschlossener Fall aus der Sendung große Zuschauer-Resonanz bekommen. Laut Puchelt habe den größten Zuspruch ein konkreter Fall der diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger des XY-Preises bekommen.

Die Freundinnen Edanur Karademir und Valeria Lizenberger erkannten am Trierer Hauptbahnhof das “Signal for Help“ eines bedrängten Mädchens und griffen ein. Dafür erhalten sie den XY-Preis 2026. 19.10.2026 | 4:20 min

In Trier haben die Freundinnen Valeria Lizenberger und Edanur Karademir am Hauptbahnhof einen etwa 30-jährigen Mann bemerkt, der ein jugendliches Mädchen bedrängte. Er versuchte mehrfach, sie zu küssen und anzufassen. Als das Mädchen heimlich das internationale Handzeichen "Signal for Help" zeigte, griffen die beiden jungen Frauen sofort ein.

Das "Signal für Help" hat in einem konkreten Fall dazu geführt, dass wirklich Schlimmeres verhindert werden konnte. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Als die zwei Freundinnen einschritten, ließ der Mann von dem Mädchen ab und flüchtete. Sie alarmierten die Polizei und gaben wichtige Hinweise zum Täter. Dank ihnen wurde der Mann wenig später gefasst und später wegen sexueller Belästigung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Während der 25. Verleihung der XY-Preise wird das Handzeichen "Signal for Help" gezeigt. Es gibt Menschen in Notlagen eine unauffällige Möglichkeit, ohne Worte auf sich aufmerksam zu machen. Quelle: dpa

Prävention durch "Signal for Help" - ein großes Anliegen der Polizei

Das Zeichen sei 2020 von der Canadian Women's Foundation ins Leben gerufen worden, erklärt Fabian Puchelt.

Es bedeutet: Wenn sie jemanden sehen, der dieses Zeichen hier gibt, dann braucht derjenige ganz konkret Hilfe und es ist Zeit, einzuschreiten und eben zu helfen und nicht wegzuschauen. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern