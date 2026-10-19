Zum 25. Mal mutige Helfer ausgezeichnet:XY-Preis vergeben: Sieben Menschen für Zivilcourage geehrt
Für ihren mutigen Einsatz haben sieben Menschen in Berlin den 25. XY-Preis erhalten: Sie stoppten einen Messerangriff, verhinderten eine Vergewaltigung und halfen in Not.
Unter der Schirmherrschaft von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sind heute in Berlin die XY-Preise vergeben worden. In drei Fällen wurden Menschen für ihr vorbildliches Handeln ausgezeichnet.
Die diesjährige Verleihung des XY-Preises "Gemeinsam gegen das Verbrechen" markiert zudem einen besonderen Meilenstein: Die Auszeichnung wurde 2026 zum 25. Mal vergeben.
Wer die Preisträger sind:
Hodenhagen: Ehepaar und Nachbar stoppen Messerangriff am Bahnhof
Am 16. Februar 2025 wurde kurz nach Feierabend eine 19-Jährige am Bahnhof Hodenhagen von einem 43-jährigen Mann angegriffen. Der später mit paranoider Schizophrenie diagnostizierte Täter fühlte sich von ihrem Handy bedroht, entriss ihr das Telefon und stach mehrfach auf sie ein. Die junge Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde ins Gleisbett gestoßen.
Die Tierärzte Annemarie und Thomas Krull sowie ihr Nachbar Daniel Karstens hörten die Hilferufe und eilten sofort zur Hilfe. Sie lenkten den Täter ab, hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei auf Distanz und leisteten anschließend Erste Hilfe. Nach Einschätzung von Staatsanwaltschaft und Gericht trug ihr mutiger Einsatz entscheidend dazu bei, das Leben der 19-Jährigen zu retten. Der Täter wurde wegen versuchten Totschlags in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.
"Dieses Engagement verdient unsere Anerkennung und sollte uns alle dazu ermutigen, selbst aktiv zu werden", sagte Dobrindt bei der Verleihung.
Der XY-Preis setze dafür ein wichtiges Zeichen, so Dobrindt. "Er würdigt Menschen, die nicht wegsehen, sondern handeln - oft in entscheidenden Momenten und mit viel persönlichem Mut.
Augsburg: Zwei Teenager verhindern Vergewaltigung
Am 23. August 2025 hörten die damals 17-jährige Michelle Kuhn und ihr Mitbewohner Marco Schwarzenberger nachts Hilfeschreie vor ihrem Wohnhaus. Dort entdeckten sie eine Frau, die von einem Mann zu Boden gedrückt und gewürgt wurde. Während Michelle Kuhn den Notruf absetzte und sich um das Opfer kümmerte, forderte Marco Schwarzenberger den Täter lautstark auf, von der Frau abzulassen.
Der Angreifer ließ schließlich von der Frau ab und flüchtete. Marco Schwarzenberger verfolgte ihn in sicherem Abstand und informierte die Polizei über seinen Standort, während Michelle Kuhn bei der unter Schock stehenden Frau blieb. Dank ihres entschlossenen Handelns konnte der Täter wenig später festgenommen werden. Die 34-Jährige entging so nur knapp einer Vergewaltigung.
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des XY-Preises hob ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke bei der Feierstunde in Berlin die anhaltend große Bedeutung der Auszeichnung hervor.
Trier: Zwei Freundinnen erkennen "Signal for Help" und handeln
Am 19. April 2025 bemerkten die Freundinnen Valeria Lizenberger und Edanur Karademir am Trierer Hauptbahnhof einen etwa 30-jährigen Mann, der ein jugendliches Mädchen bedrängte. Er versuchte mehrfach, sie zu küssen und anzufassen. Als das Mädchen heimlich das internationale "Signal for Help" zeigte, griffen die beiden jungen Frauen sofort ein.
Während Edanur Karademir dem Mann ankündigte, die Polizei zu rufen, ließ dieser von dem Mädchen ab und flüchtete. Valeria Lizenberger kümmerte sich um die verängstigte Jugendliche, ihre Freundin alarmierte die Polizei und gab wichtige Hinweise zum Täter. Dank ihrer Angaben wurde der Mann wenig später gefasst und später wegen sexueller Belästigung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Ihr Fazit: Lieber einmal zu viel nachfragen als einmal zu wenig.
"XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen"
Rudi Cerne, Moderator von "Aktenzeichen XY... Ungelöst", führte durch den Abend. Als prominente Paten hielten in diesem Jahr die Schauspielerinnen Dennenesch Zoudé und Stella Hinrichs sowie der ZDF-Moderator und Journalist Mitri Sirin die Laudationen auf die Alltagshelden.
Als fester Bestandteil der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" leistet der mit 10.000 Euro dotierte Preis einen wichtigen Beitrag zur Kriminalprävention. Die Auszeichnung wird seit 2002 verliehen und ehrt jährlich drei Personen oder Gruppen, die von einer zwölfköpfigen Fachjury ausgewählt werden.
Die Preisträger des XY-Preises 2026 und die Jury-Begründungen
Mehr zu Aktenzeichen XY
Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle
Gesellschaft | Aktenzeichen XY… Ungelöst:XY-Preis 2026: Hilferuf rechtzeitig erkanntVideo4:20
Zum 25. Mal mutige Helfer ausgezeichnet:XY-Preis vergeben: Sieben Menschen für Zivilcourage geehrtmit Video1:26
Update zu Aktenzeichen XY:"Interessante Hinweise" zum Mord am "Bierkönig"-Betreibermit Video5:00
Aktenzeichen XY International :Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällenmit Video91:14
Aktenzeichen XY International:Zwei Babyleichen in Deutschland und Tschechien gefundenmit Video91:14
Aktenzeichen XY International:Nach Raub in Heilbronn: möglicher Täter europaweit gesuchtmit Video91:14
Aktenzeichen XY International:Junger Niederländer spurlos verschwundenmit Video91:14