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Panorama
Kriminalität

XY-Preis verliehen: Dobrindt ehrt mutige Helfer für Zivilcourage

Zum 25. Mal mutige Helfer ausgezeichnet:XY-Preis vergeben: Sieben Menschen für Zivilcourage geehrt

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Für ihren mutigen Einsatz haben sieben Menschen in Berlin den 25. XY-Preis erhalten: Sie stoppten einen Messerangriff, verhinderten eine Vergewaltigung und halfen in Not.

XY-Schriftzug als Aufsteller

Sie haben einem jungen Mädchen, das von einem Mann bedrängt wurde, ohne zu zögern geholfen: Für ihren besonderen Mut werden zwei Frauen in Berlin mit dem XY-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet.

19.10.2026 | 1:26 min

Unter der Schirmherrschaft von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sind heute in Berlin die XY-Preise vergeben worden. In drei Fällen wurden Menschen für ihr vorbildliches Handeln ausgezeichnet.

Die diesjährige Verleihung des XY-Preises "Gemeinsam gegen das Verbrechen" markiert zudem einen besonderen Meilenstein: Die Auszeichnung wurde 2026 zum 25. Mal vergeben.

Aktenzeichen XY- Preis:

Menschen, die in gefährlichen Situationen Zivilcourage bewiesen und gehandelt haben, werden beim Aktenzeichen XY-Preis in Berlin geehrt. Die Auszeichnung würdigt ihren Einsatz für andere.

19.10.2026 | 2:59 min

Wer die Preisträger sind:

Hodenhagen: Ehepaar und Nachbar stoppen Messerangriff am Bahnhof

Am 16. Februar 2025 wurde kurz nach Feierabend eine 19-Jährige am Bahnhof Hodenhagen von einem 43-jährigen Mann angegriffen. Der später mit paranoider Schizophrenie diagnostizierte Täter fühlte sich von ihrem Handy bedroht, entriss ihr das Telefon und stach mehrfach auf sie ein. Die junge Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde ins Gleisbett gestoßen.

Die Tierärzte Annemarie und Thomas Krull sowie ihr Nachbar Daniel Karstens hörten die Hilferufe und eilten sofort zur Hilfe. Sie lenkten den Täter ab, hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei auf Distanz und leisteten anschließend Erste Hilfe. Nach Einschätzung von Staatsanwaltschaft und Gericht trug ihr mutiger Einsatz entscheidend dazu bei, das Leben der 19-Jährigen zu retten. Der Täter wurde wegen versuchten Totschlags in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

"XY-Preis 2026: Messerangriff gestoppt": Die Preisträger Dr. Thomas Krull und Dr. Annemarie Krull

Eine 19-Jährige wird am Bahnhof brutal angegriffen. Mutige Helfer greifen ein, stoppen den Täter und retten ihr das Leben. Dafür erhalten sie den XY-Preis.

19.10.2026 | 7:08 min

"Dieses Engagement verdient unsere Anerkennung und sollte uns alle dazu ermutigen, selbst aktiv zu werden", sagte Dobrindt bei der Verleihung.

Zivilcourage ist das Fundament einer freien und solidarischen Gesellschaft.

Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister

Der XY-Preis setze dafür ein wichtiges Zeichen, so Dobrindt. "Er würdigt Menschen, die nicht wegsehen, sondern handeln - oft in entscheidenden Momenten und mit viel persönlichem Mut.

Augsburg: Zwei Teenager verhindern Vergewaltigung

Am 23. August 2025 hörten die damals 17-jährige Michelle Kuhn und ihr Mitbewohner Marco Schwarzenberger nachts Hilfeschreie vor ihrem Wohnhaus. Dort entdeckten sie eine Frau, die von einem Mann zu Boden gedrückt und gewürgt wurde. Während Michelle Kuhn den Notruf absetzte und sich um das Opfer kümmerte, forderte Marco Schwarzenberger den Täter lautstark auf, von der Frau abzulassen.

Der Angreifer ließ schließlich von der Frau ab und flüchtete. Marco Schwarzenberger verfolgte ihn in sicherem Abstand und informierte die Polizei über seinen Standort, während Michelle Kuhn bei der unter Schock stehenden Frau blieb. Dank ihres entschlossenen Handelns konnte der Täter wenig später festgenommen werden. Die 34-Jährige entging so nur knapp einer Vergewaltigung.

"XY-Preis 2026: Vor Vergewaltigung bewahrt": Marco Schwarzenberger und Michelle Kuhn sind nominiert.

Michelle Kuhn und Marco Schwarzenberger hören spätabends die Schreie einer Frau in Not. Ihr schnelles Handeln verhindert Schlimmes. Für ihren Mut erhalten sie den XY-Preis 2026.

06.05.2026 | 3:55 min

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des XY-Preises hob ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke bei der Feierstunde in Berlin die anhaltend große Bedeutung der Auszeichnung hervor.

Seit 25 Jahren macht der XY-Preis Menschen sichtbar, die in entscheidenden Momenten Verantwortung für andere übernehmen. Auch die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger haben gezeigt, wie viel Aufmerksamkeit, Entschlossenheit und Hilfsbereitschaft bewirken können.

Nadine Bilke, ZDF-Programmdirektorin

Trier: Zwei Freundinnen erkennen "Signal for Help" und handeln

Am 19. April 2025 bemerkten die Freundinnen Valeria Lizenberger und Edanur Karademir am Trierer Hauptbahnhof einen etwa 30-jährigen Mann, der ein jugendliches Mädchen bedrängte. Er versuchte mehrfach, sie zu küssen und anzufassen. Als das Mädchen heimlich das internationale "Signal for Help" zeigte, griffen die beiden jungen Frauen sofort ein.

Während Edanur Karademir dem Mann ankündigte, die Polizei zu rufen, ließ dieser von dem Mädchen ab und flüchtete. Valeria Lizenberger kümmerte sich um die verängstigte Jugendliche, ihre Freundin alarmierte die Polizei und gab wichtige Hinweise zum Täter. Dank ihrer Angaben wurde der Mann wenig später gefasst und später wegen sexueller Belästigung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Ihr Fazit: Lieber einmal zu viel nachfragen als einmal zu wenig.

"XY-Preis 2026: Hilferuf erkanntt": Edanur Karademir und Valeria Lizenberger erhalten den XY-Preis.

Die Freundinnen Edanur Karademir und Valeria Lizenberger erkennen am Trierer Hauptbahnhof das “Signal for Help“ eines bedrängten Mädchens und greifen ein. Dafür erhalten sie den XY-Preis 2026.

19.10.2026 | 4:20 min

"XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen"

Rudi Cerne, Moderator von "Aktenzeichen XY... Ungelöst", führte durch den Abend. Als prominente Paten hielten in diesem Jahr die Schauspielerinnen Dennenesch Zoudé und Stella Hinrichs sowie der ZDF-Moderator und Journalist Mitri Sirin die Laudationen auf die Alltagshelden.

Als fester Bestandteil der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" leistet der mit 10.000 Euro dotierte Preis einen wichtigen Beitrag zur Kriminalprävention. Die Auszeichnung wird seit 2002 verliehen und ehrt jährlich drei Personen oder Gruppen, die von einer zwölfköpfigen Fachjury ausgewählt werden.

Die Preisträger des XY-Preises 2026 und die Jury-Begründungen

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichten verschiedene Sendungen, unter anderem hallo Deutschland am 19.10.2026 ab 17:10 Uhr sowie die heute-Sendung am 19.10.2026 ab 19 Uhr.
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Aktenzeichen XY

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