Für ihren mutigen Einsatz haben sieben Menschen in Berlin den 25. XY-Preis erhalten: Sie stoppten einen Messerangriff, verhinderten eine Vergewaltigung und halfen in Not.

Sie haben einem jungen Mädchen, das von einem Mann bedrängt wurde, ohne zu zögern geholfen: Für ihren besonderen Mut werden zwei Frauen in Berlin mit dem XY-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet. 19.10.2026 | 1:26 min

Unter der Schirmherrschaft von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sind heute in Berlin die XY-Preise vergeben worden. In drei Fällen wurden Menschen für ihr vorbildliches Handeln ausgezeichnet.

Die diesjährige Verleihung des XY-Preises "Gemeinsam gegen das Verbrechen" markiert zudem einen besonderen Meilenstein: Die Auszeichnung wurde 2026 zum 25. Mal vergeben.

Menschen, die in gefährlichen Situationen Zivilcourage bewiesen und gehandelt haben, werden beim Aktenzeichen XY-Preis in Berlin geehrt. Die Auszeichnung würdigt ihren Einsatz für andere. 19.10.2026 | 2:59 min

Wer die Preisträger sind:

Hodenhagen: Ehepaar und Nachbar stoppen Messerangriff am Bahnhof

Am 16. Februar 2025 wurde kurz nach Feierabend eine 19-Jährige am Bahnhof Hodenhagen von einem 43-jährigen Mann angegriffen. Der später mit paranoider Schizophrenie diagnostizierte Täter fühlte sich von ihrem Handy bedroht, entriss ihr das Telefon und stach mehrfach auf sie ein. Die junge Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde ins Gleisbett gestoßen.

Die Tierärzte Annemarie und Thomas Krull sowie ihr Nachbar Daniel Karstens hörten die Hilferufe und eilten sofort zur Hilfe. Sie lenkten den Täter ab, hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei auf Distanz und leisteten anschließend Erste Hilfe. Nach Einschätzung von Staatsanwaltschaft und Gericht trug ihr mutiger Einsatz entscheidend dazu bei, das Leben der 19-Jährigen zu retten. Der Täter wurde wegen versuchten Totschlags in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Eine 19-Jährige wird am Bahnhof brutal angegriffen. Mutige Helfer greifen ein, stoppen den Täter und retten ihr das Leben. Dafür erhalten sie den XY-Preis. 19.10.2026 | 7:08 min

"Dieses Engagement verdient unsere Anerkennung und sollte uns alle dazu ermutigen, selbst aktiv zu werden", sagte Dobrindt bei der Verleihung.

Zivilcourage ist das Fundament einer freien und solidarischen Gesellschaft. „ Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister

Der XY-Preis setze dafür ein wichtiges Zeichen, so Dobrindt. "Er würdigt Menschen, die nicht wegsehen, sondern handeln - oft in entscheidenden Momenten und mit viel persönlichem Mut.

Augsburg: Zwei Teenager verhindern Vergewaltigung

Am 23. August 2025 hörten die damals 17-jährige Michelle Kuhn und ihr Mitbewohner Marco Schwarzenberger nachts Hilfeschreie vor ihrem Wohnhaus. Dort entdeckten sie eine Frau, die von einem Mann zu Boden gedrückt und gewürgt wurde. Während Michelle Kuhn den Notruf absetzte und sich um das Opfer kümmerte, forderte Marco Schwarzenberger den Täter lautstark auf, von der Frau abzulassen.

Der Angreifer ließ schließlich von der Frau ab und flüchtete. Marco Schwarzenberger verfolgte ihn in sicherem Abstand und informierte die Polizei über seinen Standort, während Michelle Kuhn bei der unter Schock stehenden Frau blieb. Dank ihres entschlossenen Handelns konnte der Täter wenig später festgenommen werden. Die 34-Jährige entging so nur knapp einer Vergewaltigung.

Michelle Kuhn und Marco Schwarzenberger hören spätabends die Schreie einer Frau in Not. Ihr schnelles Handeln verhindert Schlimmes. Für ihren Mut erhalten sie den XY-Preis 2026. 06.05.2026 | 3:55 min

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des XY-Preises hob ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke bei der Feierstunde in Berlin die anhaltend große Bedeutung der Auszeichnung hervor.

Seit 25 Jahren macht der XY-Preis Menschen sichtbar, die in entscheidenden Momenten Verantwortung für andere übernehmen. Auch die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger haben gezeigt, wie viel Aufmerksamkeit, Entschlossenheit und Hilfsbereitschaft bewirken können. „ Nadine Bilke, ZDF-Programmdirektorin

Trier: Zwei Freundinnen erkennen "Signal for Help" und handeln

Am 19. April 2025 bemerkten die Freundinnen Valeria Lizenberger und Edanur Karademir am Trierer Hauptbahnhof einen etwa 30-jährigen Mann, der ein jugendliches Mädchen bedrängte. Er versuchte mehrfach, sie zu küssen und anzufassen. Als das Mädchen heimlich das internationale "Signal for Help" zeigte, griffen die beiden jungen Frauen sofort ein.

Während Edanur Karademir dem Mann ankündigte, die Polizei zu rufen, ließ dieser von dem Mädchen ab und flüchtete. Valeria Lizenberger kümmerte sich um die verängstigte Jugendliche, ihre Freundin alarmierte die Polizei und gab wichtige Hinweise zum Täter. Dank ihrer Angaben wurde der Mann wenig später gefasst und später wegen sexueller Belästigung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Ihr Fazit: Lieber einmal zu viel nachfragen als einmal zu wenig.

Die Freundinnen Edanur Karademir und Valeria Lizenberger erkennen am Trierer Hauptbahnhof das “Signal for Help“ eines bedrängten Mädchens und greifen ein. Dafür erhalten sie den XY-Preis 2026. 19.10.2026 | 4:20 min

"XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen"

Rudi Cerne, Moderator von "Aktenzeichen XY... Ungelöst", führte durch den Abend. Als prominente Paten hielten in diesem Jahr die Schauspielerinnen Dennenesch Zoudé und Stella Hinrichs sowie der ZDF-Moderator und Journalist Mitri Sirin die Laudationen auf die Alltagshelden.

Als fester Bestandteil der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" leistet der mit 10.000 Euro dotierte Preis einen wichtigen Beitrag zur Kriminalprävention. Die Auszeichnung wird seit 2002 verliehen und ehrt jährlich drei Personen oder Gruppen, die von einer zwölfköpfigen Fachjury ausgewählt werden.

Die Preisträger des XY-Preises 2026 und die Jury-Begründungen

Dr. Annemarie Krull, Dr. Thomas Krull, Daniel Karstens 19.10.2026 | 7:08 min Messerangriff am Bahngleis gestoppt

Laudatorin: Dennenesch Zoudé, Schauspielerin



Die drei Preisträger Dres. Annemarie und Thomas Krull sowie Daniel Karstens trafen unabhängig voneinander die Entscheidung einzugreifen, als sie Hilfeschreie hörten und erkannten, dass ein Mensch in Gefahr war. Unverzüglich verließen sie ihr jeweiliges Zuhause und gingen in vorbildlicher Teamarbeit mutig gegen den Angreifer vor.



Trotz der bedrohlichen Situation handelten sie besonnen und achteten stets darauf, sich nicht selbst zu gefährden. Daniel Karstens, der etwas später hinzukam, setzte einen Alltagsgegenstand ein, um sich und die anderen Helfer vor dem aggressiv auftretenden Täter zu schützen, ihn abzulenken und eine direkte Konfrontation zu vermeiden. Währenddessen verständigte Annemarie Krull die Polizei, die den Täter kurze Zeit später festnahm.



Bis zum Eintreffen des Notarztes leistete das Trio zudem Erste Hilfe bei dem lebensgefährlich verletzten Opfer. Durch ihre intuitive Aufgabenteilung - Ablenkung, Sicherung und Versorgung - handelten sie schnell, couragiert und zugleich umsichtig. Damit retteten sie einer jungen Frau das Leben. Michelle Kuhn, Marco Schwarzenberger 06.05.2026 | 3:55 min Zwei Teenager verhindern Vergewaltigung

Laudator: Mitri Sirin, ZDF-Moderator, Journalist



Michelle Kuhn und Marco Schwarzenberger bewiesen außergewöhnliche Zivilcourage. Obwohl die Jugendlichen bereits im Begriff waren, schlafen zu gehen, zögerten sie nicht, ihre gewohnte Umgebung - ihr sicheres Zuhause - zu verlassen und den entfernten Hilferufen nachzugehen. Sie informierten umgehend die Polizei und teilten Täterverfolgung und Opferbetreuung umsichtig untereinander auf. Obwohl der Täter Marco Schwarzenberger beschimpfte, ließ er sich nicht provozieren. Er hielt telefonischen Kontakt mit der Polizei und behielt stets seine Eigensicherung im Blick. Durch ihr vorbildliches Verhalten sind Marco und Michelle, auch aufgrund ihres jungen Alters und insbesondere für junge Menschen, ein großes Vorbild. Valeria Lizenberger, Edanur Karademir 19.10.2026 | 4:20 min Freundinnen erkennen "Signal for Help"

Laudatorin: Stella Hinrichs, Schauspielerin



Valeria Lizenberger und Edanur Karademir zeigten eindrucksvoll, wie wichtig Aufmerksamkeit im Alltag ist. Dank ihres guten Gespürs handelten die Teenager genau richtig und verhinderten ein mutmaßlich schweres Sexualdelikt. Sie bemerkten die unklare und suspekte Situation, die sich vor ihnen abspielte und beobachteten sie kritisch. Als sie das von der bedrängten Jugendlichen gezeigte "Signal for Help" - das internationale Handzeichen erkannten, mit der eine Person signalisiert, dass sie sich in einer Notsituation befindet und Hilfe benötigt -, sprangen sie sofort auf, sprachen den Täter direkt an und teilten sich in vorbildlicher Weise auf. Valeria kümmerte sich um die Jugendliche und schenkte ihr Vertrauen und Sicherheit. Edanur verfolgte den Täter anfangs, rief die Polizei und entschied sich im Verlauf bewusst gegen eine weitere Verfolgung. Damit zeigte sie herausragende Besonnenheit - eine bewusste Entscheidung gegen eine Eigengefährdung.



Dank der präzisen Täterbeschreibung und der gemeldeten Fluchtrichtung konnte der Mann festgenommen und verurteilt werden. Das Verhalten der beiden Jugendlichen hat eine maximale Signalwirkung und vermittelt eine wichtige Botschaft: Wer die Anzeichen einer Gefahr erkennt und daraufhin handelt, kann Verbrechen verhindern. Zudem leisteten die beiden jungen Frauen einen beeindruckenden Beweis für die Wirksamkeit der Kampagne "Signal for Help".

Quelle: ZDF