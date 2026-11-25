Update zu Aktenzeichen XY:Täter mit Ortskenntnis: Hinweise im Mordfall Erika Stegmann
Eine Woche nach der Sendung Aktenzeichen XY vom 18.11.2026 gibt es Hinweise im Mordfall Erika Stegmann, zur Fahndung nach Süleyman Kossalan und zum Vermisstenfall Larisa Bender.
Am 24. September 1992 wurde Erika Stegmann getötet. Vermutlich auf ihrem Heimweg. An der Ebertbrücke am Main in Aschaffenburg traf sie wahrscheinlich den Täter.
Fall Erika Stegmann: Hinweis auf möglichen Täter
Im Fall Erika Stegmann sind nach der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 18.11.2026" bei der Polizei in Aschaffenburg viele Hinweise eingegangen.
Ein Zeuge gab an, er habe beobachtet, wie Erika Stegmann in der Nacht ihres Todes erschrak, weil ein Mann am ersten Treppenaufgang der Ebertbrücke, die über den Main führt, stand.
Hinweise auf möglichen Tatbeginn an der Ebertbrücke
Auf einer sogenannten Diensttreppe habe er ihr möglicherweise aufgelauert, so der Zeuge. Diese Treppe kennen vornehmlich Personen mit Ortskenntnis, so Jörg Albert von der Kripo Aschaffenburg, und sie sei die erste Möglichkeit gewesen, bei der ein Täter Erika Stegmann von der Straße hätte wegziehen können.
Eine DNA-Spur könnte jetzt zum Täter führen. Auch nach der Sendung Aktenzeichen XY hoffen die Beamten auf weitere Hinweise zu Personen, die sich in Aschaffenburg gut auskennen und sich Frauen gegenüber unangemessen verhalten haben. Vor allem, wenn mögliche Vergehen nicht zur Anzeige gebracht worden waren.
Fahndung nach Süleyman Kossalan
Der 33-jährige Süleyman Kossalan ist weiterhin auf der Flucht und gilt als gefährlich und gewalttätig. Im Oktober 2026 war ein junges Paar in Lippstadt von zwei Männern verfolgt und angegriffen worden. Einer der Angreifer, mutmaßlich Kossalan, nahm deren Verfolgung auf, zog ein Messer und stach dem jungen Mann in den Rücken. Dieser wurde dabei lebensgefährlich verletzt.
Kossalan hat mehrere auffällige Tätowierungen, darunter einen großen Diamanten auf der linken Hand und einen Stern rechts am Hals. Diese beiden markanten Tätowierungen seien mehreren Zuschauerinnen und Zuschauern aufgefallen, berichtet Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern.
Die Kripo warnt explizit, Kossalan unter gar keinen Umständen anzusprechen, sondern bei einer Sichtung die Notrufnummer 110 zu wählen.
Suche nach spurlos verschwundener Larisa Bender geht weiter
Im Fall der vermissten Larisa Bender aus Wehringen bei Augsburg hat die Kripo Augsburg zwei Hinweise bekommen, die wichtig für weitere Ermittlungen sein könnten. Larisa Bender war 60 Jahre alt, als sie am 3. Oktober 2025 verschwand.
Erst einen Tag zuvor war sie aus dem Urlaub zurückgekehrt. Was geschah mit ihr? Ein Pilzsammler hat sich nun bei den Beamten gemeldet. Er war in einem Waldstück unterwegs, in dem vermutlich Larisa Bender auch unterwegs war. Der Pilzsammler habe einen Schuh gefunden, so Fabian Puchelt vom LKA.
Vermisste Larisa Bender: Weiterer wichtiger Hinweis
In einem zweiten Hinweis weist ein Zuschauer auf Bunkeranlagen in der unmittelbaren Nähe des damaligen Wohnortes von Larisa Bender hin. Diese Bunkeranlagen seien für die Ermittler besonders interessant, erklärt Puchelt. Man müsse sehen, "ob man hier vielleicht Spuren von ihr findet beziehungsweise ob man hier feststellen kann, ob sich Frau Bender damals dort aufgehalten haben könnte". Es sei nun Feinarbeit für die Augsburger Beamten, so Puchelt, aber die Polizei gehe jeder noch so kleinen Spur akribisch nach.
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