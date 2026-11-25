Eine Woche nach der Sendung Aktenzeichen XY vom 18.11.2026 gibt es Hinweise im Mordfall Erika Stegmann, zur Fahndung nach Süleyman Kossalan und zum Vermisstenfall Larisa Bender.

Welche Hinweise sind seit der Sendung vom 18. November eingegangen? Wie ist der Stand der Ermittlungen zum Beispiel im Fall Erika Stegmann? Fabian Puchelt vom LKA Bayern über neue Erkenntnisse und mögliche Ermittlungserfolge. 25.11.2026 | 5:59 min

Am 24. September 1992 wurde Erika Stegmann getötet. Vermutlich auf ihrem Heimweg. An der Ebertbrücke am Main in Aschaffenburg traf sie wahrscheinlich den Täter.

Fall Erika Stegmann: Hinweis auf möglichen Täter

Im Fall Erika Stegmann sind nach der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 18.11.2026" bei der Polizei in Aschaffenburg viele Hinweise eingegangen.

Wer hat Erika Stegmann vergewaltigt und getötet? Mehr als 30 Jahre später haben die Ermittler mit mehreren Pressevertretern Erikas Weg nachgestellt und hoffen so auf neue Hinweise. 18.11.2026 | 5:58 min

Ein Zeuge gab an, er habe beobachtet, wie Erika Stegmann in der Nacht ihres Todes erschrak, weil ein Mann am ersten Treppenaufgang der Ebertbrücke, die über den Main führt, stand.

Hinweise auf möglichen Tatbeginn an der Ebertbrücke

Auf einer sogenannten Diensttreppe habe er ihr möglicherweise aufgelauert, so der Zeuge. Diese Treppe kennen vornehmlich Personen mit Ortskenntnis, so Jörg Albert von der Kripo Aschaffenburg, und sie sei die erste Möglichkeit gewesen, bei der ein Täter Erika Stegmann von der Straße hätte wegziehen können.

Die Beobachtung ist deswegen für uns so wichtig, weil wir davon ausgehen, dass der Mann Ortskenntnis hatte, dass er in Aschaffenburg gelebt hat oder hier einen Ankerpunkt hatte. Und genau nach solchen Personen suchen wir. „ Jörg Albert, Kripo Aschaffenburg

Eine DNA-Spur könnte jetzt zum Täter führen. Auch nach der Sendung Aktenzeichen XY hoffen die Beamten auf weitere Hinweise zu Personen, die sich in Aschaffenburg gut auskennen und sich Frauen gegenüber unangemessen verhalten haben. Vor allem, wenn mögliche Vergehen nicht zur Anzeige gebracht worden waren.

Wir hoffen, dass dadurch gute Hinweise reinkommen und wir dann auch Personen mittels DNA-Test überprüfen können. „ Jörg Albert, Kripo Aschaffenburg

Fahndung nach Süleyman Kossalan

Der 33-jährige Süleyman Kossalan ist weiterhin auf der Flucht und gilt als gefährlich und gewalttätig. Im Oktober 2026 war ein junges Paar in Lippstadt von zwei Männern verfolgt und angegriffen worden. Einer der Angreifer, mutmaßlich Kossalan, nahm deren Verfolgung auf, zog ein Messer und stach dem jungen Mann in den Rücken. Dieser wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Tätowierte Finger und ein großes Motiv auf einem Handrücken: Erkennungsmerkmale des gesuchten Süleyman Kossalan Quelle: Kripo Dortmund

Kossalan hat mehrere auffällige Tätowierungen, darunter einen großen Diamanten auf der linken Hand und einen Stern rechts am Hals. Diese beiden markanten Tätowierungen seien mehreren Zuschauerinnen und Zuschauern aufgefallen, berichtet Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern.

Die meisten Hinweise beziehen sich auf den Raum Nordrhein-Westfalen, wo er sich möglicherweise aufhalten soll und wo er auch in den letzten Tagen und Wochen gesehen wurde. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Die Kripo warnt explizit, Kossalan unter gar keinen Umständen anzusprechen, sondern bei einer Sichtung die Notrufnummer 110 zu wählen.

Aktenzeichen XY vom 18.11.2026 : Paar in Lippstadt angegriffen - Fahndung nach zweitem Täter Im Oktober 2026 wurde ein junges Paar in Lippstadt von zwei Männern angegriffen und der junge Mann dabei lebensgefährlich verletzt. Nach einem Täter wird noch gefahndet. mit Video 90:18

Suche nach spurlos verschwundener Larisa Bender geht weiter

Im Fall der vermissten Larisa Bender aus Wehringen bei Augsburg hat die Kripo Augsburg zwei Hinweise bekommen, die wichtig für weitere Ermittlungen sein könnten. Larisa Bender war 60 Jahre alt, als sie am 3. Oktober 2025 verschwand.

Erst einen Tag zuvor war sie aus dem Urlaub zurückgekehrt. Was geschah mit ihr? Ein Pilzsammler hat sich nun bei den Beamten gemeldet. Er war in einem Waldstück unterwegs, in dem vermutlich Larisa Bender auch unterwegs war. Der Pilzsammler habe einen Schuh gefunden, so Fabian Puchelt vom LKA.

Und genau dieser Schuh wird aktuell von den Kolleginnen und Kollegen der Kripo überprüft, ob es sich vielleicht oder tatsächlich um ein Kleidungsstück von Frau Bender handeln könnte. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Vermisste Larisa Bender: Weiterer wichtiger Hinweis

In einem zweiten Hinweis weist ein Zuschauer auf Bunkeranlagen in der unmittelbaren Nähe des damaligen Wohnortes von Larisa Bender hin. Diese Bunkeranlagen seien für die Ermittler besonders interessant, erklärt Puchelt. Man müsse sehen, "ob man hier vielleicht Spuren von ihr findet beziehungsweise ob man hier feststellen kann, ob sich Frau Bender damals dort aufgehalten haben könnte". Es sei nun Feinarbeit für die Augsburger Beamten, so Puchelt, aber die Polizei gehe jeder noch so kleinen Spur akribisch nach.

Ein ungeklärter Sexualmord, ein verschwundener Informant und weitere Kriminalfälle. Mehr auf faelle-aktenzeichenxy.de. 18.11.2026 | 90:18 min