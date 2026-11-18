Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Erste vielversprechende Zuschauerhinweise gingen bereits ein. Ein Überblick.

Ein ungeklärter Sexualmord, ein verschwundener Informant und weitere Kriminalfälle: Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf Hinweise der Zuschauer. Mehr auf faelle-aktenzeichenxy.de. 18.11.2026 | 90:18 min

Ein Tötungsdelikt aus den 1990er-Jahren, ein Massen-Gentest in Aschaffenburg und ein Betrugsfall mit einem Schaden von 220.000 Euro: Zu diesen und weiteren Fällen sind während der aktuellen Ausgabe von “Aktenzeichen XY… Ungelöst“ zahlreiche Hinweise eingegangen. Die Ermittlungsbehörden prüfen die neuen Erkenntnisse nun auf ihre Relevanz für die laufenden Untersuchungen.

Cold Case Erika Stegmann: Mehrere mögliche Tatverdächtige genannt

Besonders brutal: Seit über 34 Jahren ist der Mord an Erika Stegmann in Aschaffenburg ungeklärt. Die Ermittler setzen nun auf einen groß angelegten Gentest, bei dem Männer zur Abgabe einer Probe aufgefordert werden. Mit der gesicherten DNA-Spur des Täters hofft die Kripo, den Mann zu identifizieren, zu dem sie passt. Inzwischen haben mehrere Anrufer Namen von Personen genannt, die als Täter infrage kommen könnten.

Aktenzeichen XY vom 18.11.2026 : Mordfall Erika Stegmann: Neue DNA-Abgleiche zur Täterfindung Erika Stegmann aus Aschaffenburg traf 1992 auf dem Heimweg vermutlich an der Ebertbrücke am Main auf ihren Mörder. Neue DNA-Abgleiche sollen helfen, den Täter zu ermitteln. mit Video 90:18

Vermisstenfall Larisa Bender: Mehrere Anrufer melden Sichtungen

Die Kripo Augsburg steht vor einem Rätsel: Larisa Bender verschwand am Tag der Deutschen Einheit im vergangenen Jahr. Sie ließ ihr Auto, ihre Smartwatch und ihr Handy zurück. Wochenlang wurde die Gegend um Wehringen bei Augsburg großflächig abgesucht, doch von Larisa Bender fehlt bis heute jede Spur. Möglicherweise hat sich das nun geändert: Mehrere Anrufer wollen die Vermisste gesehen haben. Ein Hinweis führt sogar nach Augsburg. Die Polizei überprüft diese Sichtungen derzeit.

Aktenzeichen XY vom 18.11.2026 : 60-jährige Frau aus Wehringen spurlos verschwunden Seit dem 3. Oktober 2025 fehlt von Larisa Bender aus Wehringen bei Augsburg jede Spur. Erst einen Tag zuvor war sie aus dem Urlaub zurückgekehrt. Was geschah mit ihr? mit Video 90:18

Schockanruf-Betrug: Wer kennt diesen Mann?

Auch Hinweise zu einem dreisten Betrugsfall werden derzeit überprüft. Die Tat ereignete sich am 11. November in Überlingen am Bodensee. Betrüger täuschten einem 85-Jährigen vor, seine Tochter sei schwer erkrankt, und brachten ihn dazu, Bargeld und Schmuck im Wert von rund 220.000 Euro zu übergeben. Von einem der mutmaßlichen Täter liegen Aufnahmen einer Überwachungskamera vor. Die Kripo hofft nun, dass der junge Mann auf den Bildern erkannt wird.

Aktenzeichen XY vom 18.11.2026 : Schockanruf: Senior aus Überlingen um 220.000 Euro betrogen Ein 85-Jähriger aus Überlingen fiel im November dieses Jahres auf den Anruf angeblicher Ärzte herein. Der Mann wurde um Geld und Wertsachen im Wert von rund 220.000 Euro betrogen. mit Video 90:18

Quelle: ZDF