Aktenzeichen XY vom 18.11.2026:Paar in Lippstadt angegriffen - Fahndung nach zweitem Täter
Im Oktober 2026 wurde ein junges Paar in Lippstadt von zwei Männern angegriffen und der junge Mann dabei lebensgefährlich verletzt. Nach einem Täter wird noch gefahndet.
Ein junges Paar war am 3. Oktober 2026 gegen sieben Uhr im Zentrum von Lippstadt auf dem Heimweg. Auf der Cappelstraße wurden der 21-Jährige und seine gleichaltrige Freundin von zwei Männern verfolgt und beleidigt, schließlich wurde der junge Mann geschlagen und zu Boden getreten. Das Paar versuchte zu flüchten.
Messerstich in den Rücken: Tatverdächtiger weiter auf der Flucht
Doch auf Höhe der Poststraße wurden sie von den Männern eingeholt. Einer der Angreifer soll daraufhin ein Messer gezückt und dem 21-Jährigen in den Rücken gestochen haben. Anschließend flüchteten die Täter. Die Verletzung des jungen Mannes war so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Dortmund gebracht und dort notoperiert werden musste.
Einer der beiden mutmaßlichen Angreifer konnte festgenommen werden und sitzt in Untersuchungshaft. Der zweite Mann, der vermutlich mit dem Messer zugestochen hat, ist weiterhin flüchtig. Der Fall wird von der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Dortmund als versuchtes Tötungsdelikt gewertet.
Personenbeschreibung
Gesucht wird Süleyman Kossalan. Er ist 33 Jahre alt, 1,77 Meter groß und schlank. Er hat dunkles Haar und mehrere auffällige Tätowierungen: einen Stern rechts am Hals, auf der rechten Hand das Wort "CANI", türkisch für “Verbrecher“, und auf der linken Hand das Wort "ANAN", türkisch für "Mutter". Zudem hat Kossalan auf der linken Hand ein großes Tattoo in Form eines Diamanten.
Die Polizei hält es für möglich, dass er sich zur Tarnung seinen Bart abrasiert hat. Die Kripo warnt: Süleyman Kossalan ist gefährlich. Wer ihn sieht, soll ihn nicht ansprechen und sofort die Polizei verständigen.
Kripo Dortmund
Telefon: 0231 / 132 79 99
Ab 19. November: 0231 / 132 0
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