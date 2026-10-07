Aktenzeichen XY International:Junger Niederländer spurlos verschwunden
Der Niederländer Sidney Lute schloss 2016 die Schule ab und brach alleine zu einer Reise auf, um über seine Zukunft nachzudenken. Von ihr kehrte der damals 19-Jährige nicht zurück.
Sidney Lute aus den Niederlanden war 19 Jahre alt und auf dem Sprung ins Erwachsenenleben, als er 2016 verschwand. Nach der Schule wollte er eigentlich zur niederländischen Armee, doch seine Bewerbung wurde abgelehnt.
Am 30. Oktober 2016 brach er allein zu einer Reise auf. Vermutlich wollte er diese nutzen, um sich Gedanken über seine Zukunft zu machen. Über die Ziele und die Dauer der Reise informierte er nicht einmal seine Eltern.
Zwischen Straßburg und Colmar verliert sich die Spur
Von unterwegs hielt er über einen Kurznachrichtendienst sporadischen Kontakt zu seiner Familie. Dann brach der Kontakt ab. Die Polizei konnte später anhand seiner digitalen Spuren im Internet Teile seiner Reiseroute rekonstruieren: Bis zum 19. November 2016 war er in Groesbeek in einem Ferienbungalow, anschließend in Den Oever, ebenfalls in einem Ferienpark. Am 9. Dezember 2016 wurde er bei Den Oever in den Niederlanden von der Überwachungskamera eines Supermarkts aufgenommen.
Am 10. Dezember 2016 verließ er die Niederlande. Er hatte ein Zugticket bis Colmar in Frankreich gekauft. Um 12:10 Uhr wurde er im Zug von einem Schaffner kontrolliert. In Straßburg war ein Umstieg geplant - allerdings verliert sich hier seine Spur. Ob Sidney in Straßburg ausgestiegen ist oder weiter bis Colmar gefahren ist, ist bis heute unklar.
Geplantes Ziel: Die "Teufelsklinik"
Bei den Ermittlungen spielt auch noch ein anderer Ort eine wichtige Rolle. Von Colmar aus wollte Sidney zur "Teufelsklinik", einem Lost Place in den Vogesen. Ob er tatsächlich dort war, ist nicht bekannt.
Personenbeschreibung
Zum Zeitpunkt seines Verschwindens im Jahr 2016 war Sidney Lute 19 Jahre alt und hatte kurze, blonde Haare. Inzwischen dürfte er sich äußerlich stark verändert haben. Die Polizei hat mehrere Bilder angefertigt, die sein heutiges Aussehen zeigen könnten.
Fragen nach Zeugen
- Wer hat Sidney Lute nach dem 30.10.2016 noch gesehen?
- Wer hatte Kontakt zu ihm oder kann etwas zu seinem Schicksal sagen?
Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, ist von privater Seite eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Noord-Holland
Telefon: 0031 / 79 34 59 80
E-Mail: vermiste-personen.nh@politie.nl
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