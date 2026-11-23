Der bisherige Staatssekretär Tobias Gotthardt wird Nachfolger von Hubert Aiwanger als bayerischer Wirtschaftsminister. Auch weitere Posten wurden neu besetzt.

Der bisherige Staatssekretär Tobias Gotthardt soll der Nachfolger von Aiwanger werden. (Archivbild) Quelle: Frank Hörmann/ddp

Die Freien Wähler haben bekanntgegeben, wer die Ämter des verstorbenen stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten und Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger in der Landesregierung künftig besetzen soll.

Der Staatssekretär im bayerischen Staatsministerium Tobias Gotthardt soll das Wirtschaftsministerium übernehmen. Stellvertretender Ministerpräsident wird Umweltminister Thorsten Glauber.

Außerdem soll Bayerns Digitalminister Fabian Mehring neuer Bundes- und Landesvorsitzender der Freien Wähler werden - auf Landesebene als Teil einer neuen Doppelspitze. Den Co-Vorsitz in Bayern soll jemand aus dem Kreis der Kommunalpolitiker werden, wie die Freien Wähler am Montag in München mitteilten. Die finalen Entscheidungen fallen bei Wahlen auf der nächsten Bundes- und der nächsten Landesversammlung.

Der Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger wurde tot in einem Berliner Hotel aufgefunden. Nach einer ersten Obduktion sieht die Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf eine Straftat. 05.11.2026 | 3:02 min

Hubert Aiwanger überraschend im November verstorben

Der 55-jährige Aiwanger war am 4. November überraschend tot in seinem Hotelzimmer in Berlin entdeckt worden, nachdem er einen Termin krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt hatte. Laut Obduktion starb Aiwanger eines natürlichen Todes.

Unter großer öffentlicher Anteilnahme gab es am 14. November in der Frauenkirche in München einen Trauerstaatsakt für Aiwanger. Später fand die Beisetzung in Niederbayern statt.

Die Freien Wähler wollten diese abwarten, bevor sie Aiwangers Nachfolge klären.

Hubert Aiwanger war in den letzten Jahren immer ein "Garant der konservativen Regierung in Bayern". Nach seinem Tod wird es schwer, diese Lücke zu schließen, so ZDF-Korrespondent Simon Pfanzelt. 05.11.2026 | 1:04 min

Freie Wähler regieren seit 2018 in Bayern mit CSU

Aiwanger war über Jahre die prägende Figur der Freien Wähler, neben seinen Regierungsämtern war er bayerischer Landesvorsitzender und Bundesvorsitzender der Partei. Die Freien Wähler regieren in Bayern seit 2018 zusammen mit der CSU.

Bei der Landtagswahl 2023 holten sie mit 15,8 Prozent Zustimmung ihr mit Abstand bestes Ergebnis bei Landtagswahlen. Die nächste Wahl in Bayern findet 2028 statt.

Quelle: dpa, AFP, ZDF