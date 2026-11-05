Hubert Aiwangers Tod: Kein Hinweis auf Fremdverschulden

Die Ermittlungen zur Todesursache von Hubert Aiwanger laufen weiter. Nach der Obduktion gebe es keinen Hinweis auf Fremdverschulden.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wurde tot in einem Berliner Hotel aufgefunden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußert sich zum Tod des Vize-Ministerpräsidenten – ZDFheute live. 05.11.2026 | 16:50 min

Nach dem plötzlichen Tod von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Fortsetzung der Regierungskoalition "in seinem Sinne, in unserem Sinne" angekündigt. Die Freien Wähler, deren Bundes- und Landesvorsitzender Aiwanger war, wollen bis zum Wochenende über die nächsten Schritte beraten.

Aiwanger war am Mittwoch leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion starb der 55-Jährige ohne Fremdverschulden, wie die Staatsanwaltschaft in Berlin mitteilte. Es stünden allerdings noch weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen an.

Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger wurde gestern leblos in einem Berliner Hotel aufgefunden. Zur Todesursache gibt es bislang keine Angaben. 05.11.2026 | 3:44 min

Söder ordnet Trauerbeflaggung an

Der überraschende Tod des streitbaren Politikers hat über alle Parteigrenzen und über den Freistaat hinaus Bestürzung und Fassungslosigkeit ausgelöst. "Ich bin echt schockiert und auch getroffen", sagte Söder, der seit 2018 die amtierende Koalition aus CSU und Freien Wählern anführt. Aiwangers Tod reiße eine tiefe Lücke in die bayerische Politik und in die Herzen vieler Menschen.

Im Prinz-Carl-Palais in München soll von Freitag an ein Kondolenzbuch ausliegen. Söder, der Trauerbeflaggung an allen staatlichen Dienstgebäuden anordnete, will sich mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Erstes eintragen.

Quelle: dpa, AFP, ZDF