Abschied von Hubert Aiwanger: Trauerstaatsakt in München

Staatsakt in München:Abschied von Hubert Aiwanger
Mit einem Trauerstaatsakt nimmt Bayern Abschied von dem verstorbenen stelllvertretenden Ministerpräsidenten Aiwanger. Sein Sarg wird anschließend auf dem Domplatz verabschiedet.
Zehn Tage nach seinem plötzlichen Tod wird der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger in München mit einer Trauerfeier gewürdigt.
Kardinal Marx zelebriert Reqiuem
Im Liebfrauendom feiert Kardinal Reinhard Marx zunächst ein Pontifikalrequiem, zu dem zahlreiche Wegbegleiter Aiwangers erschienen sind. Darauf folgt im Dom ein Trauerstaatsakt, zu dem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eingeladen hat.
Abschließend wird Aiwangers Sarg auf dem Domplatz verabschiedet.
Obduktion ergab natürliche Todesursache
Der 55 Jahre alte Politiker war am Mittwoch vergangener Woche tot in seinem Hotelzimmer in Berlin entdeckt worden, nachdem er einen Termin krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt hatte.
Laut Obduktion starb Aiwanger eines natürlichen Todes. Beigesetzt wird er nach Angaben seiner langjährigen Lebensgefährtin, der Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler), in seiner niederbayerischen Heimat.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr zum Tod von Hubert Aiwanger
Freie-Wähler-Chef tot aufgefunden:Söder würdigt Aiwanger: "Starker Bayer" und "warmherzig"mit Video3:12
Bayerns Wirtschaftsminister ist tot:Hubert Aiwanger - der Mann mit dem Gespür fürs Landvon Eva Schillermit Video3:02
Vorläufiges Obduktionsergebnis:Ermittler zu Aiwangers Tod: Kein Hinweis auf Fremdverschuldenmit Video16:50
Nach Aiwangers Tod:"Existenzielle Fragen" für Freie WählerVideo1:04