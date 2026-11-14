Abschied von Hubert Aiwanger: Trauerstaatsakt in München

Mit einem Trauerstaatsakt nimmt Bayern Abschied von dem verstorbenen stelllvertretenden Ministerpräsidenten Aiwanger. Sein Sarg wird anschließend auf dem Domplatz verabschiedet.

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist leblos in Berlin aufgefunden worden. In seiner Heimat trauern Anwohner um den Freie-Wähler-Chef und erinnern an ihn. 05.11.2026 | 0:39 min

Zehn Tage nach seinem plötzlichen Tod wird der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger in München mit einer Trauerfeier gewürdigt.

Kardinal Marx zelebriert Reqiuem

Im Liebfrauendom feiert Kardinal Reinhard Marx zunächst ein Pontifikalrequiem, zu dem zahlreiche Wegbegleiter Aiwangers erschienen sind. Darauf folgt im Dom ein Trauerstaatsakt, zu dem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eingeladen hat.

Der Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger wurde tot in einem Berliner Hotel aufgefunden. Nach einer ersten Obduktion sieht die Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf eine Straftat. 05.11.2026 | 3:02 min

Abschließend wird Aiwangers Sarg auf dem Domplatz verabschiedet.

Obduktion ergab natürliche Todesursache

Der 55 Jahre alte Politiker war am Mittwoch vergangener Woche tot in seinem Hotelzimmer in Berlin entdeckt worden, nachdem er einen Termin krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt hatte.

Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger wurde leblos in einem Berliner Hotel aufgefunden. 05.11.2026 | 3:44 min

Laut Obduktion starb Aiwanger eines natürlichen Todes. Beigesetzt wird er nach Angaben seiner langjährigen Lebensgefährtin, der Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler), in seiner niederbayerischen Heimat.

Besondere Rolle des Freie-Wähler-Chefs : Expertin: Aiwanger brachte "Abpufferung" zwischen CSU und AfD Hubert Aiwanger veränderte als Freie-Wähler-Chef die politische Landschaft in Bayern. Was bedeutet sein Tod für die Politik? Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch im Interview. mit Video 3:02 Interview

Quelle: AFP