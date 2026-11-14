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Abschied von Hubert Aiwanger: Trauerstaatsakt in München

Staatsakt in München:Abschied von Hubert Aiwanger

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Mit einem Trauerstaatsakt nimmt Bayern Abschied von dem verstorbenen stelllvertretenden Ministerpräsidenten Aiwanger. Sein Sarg wird anschließend auf dem Domplatz verabschiedet.

Herbert Aiwanger

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist leblos in Berlin aufgefunden worden. In seiner Heimat trauern Anwohner um den Freie-Wähler-Chef und erinnern an ihn.

05.11.2026 | 0:39 min

Zehn Tage nach seinem plötzlichen Tod wird der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger in München mit einer Trauerfeier gewürdigt.

Kardinal Marx zelebriert Reqiuem

Im Liebfrauendom feiert Kardinal Reinhard Marx zunächst ein Pontifikalrequiem, zu dem zahlreiche Wegbegleiter Aiwangers erschienen sind. Darauf folgt im Dom ein Trauerstaatsakt, zu dem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eingeladen hat.

Hubert Aiwanger in schwarz-weiß, um die Trauer auszudrücken

Der Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger wurde tot in einem Berliner Hotel aufgefunden. Nach einer ersten Obduktion sieht die Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf eine Straftat.

05.11.2026 | 3:02 min

Abschließend wird Aiwangers Sarg auf dem Domplatz verabschiedet.

Obduktion ergab natürliche Todesursache

Der 55 Jahre alte Politiker war am Mittwoch vergangener Woche tot in seinem Hotelzimmer in Berlin entdeckt worden, nachdem er einen Termin krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt hatte.

Hotel Berlin

Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger wurde leblos in einem Berliner Hotel aufgefunden.

05.11.2026 | 3:44 min

Laut Obduktion starb Aiwanger eines natürlichen Todes. Beigesetzt wird er nach Angaben seiner langjährigen Lebensgefährtin, der Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler), in seiner niederbayerischen Heimat.

Besondere Rolle des Freie-Wähler-Chefs
:Expertin: Aiwanger brachte "Abpufferung" zwischen CSU und AfD

Hubert Aiwanger veränderte als Freie-Wähler-Chef die politische Landschaft in Bayern. Was bedeutet sein Tod für die Politik? Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch im Interview.
mit Video3:02
Hubert Aiwanger
Interview
Quelle: AFP
Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, etwa das heute journal up:date am 14.11.2026 um 00:15 Uhr im "Ausblick auf das Wochenende" und ZDFheute Xpress am 14.11.2026 um 09:35 Uhr.

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